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16 фото от итальянки, которая снимает людей, чья связь с животными куда интереснее, чем просто завести кота

16 фото от итальянки, которая снимает людей, чья связь с животными куда интереснее, чем просто завести кота

Автор:
27 июля 2023 10:25
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   милота   связь   фото   фотограф Диана Баньоли   хозяин   
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Итальянский фотограф Диана Баньоли очень любит животных и всегда жила с ними. Диана знает, что между людьми и животными может возникать крепкая дружеская связь. Именно такой дружбе и посвящён её проект «Animal’s Lover».

В объектив Дианы попали зоозащитники, владельцы приютов для животных, заводчики и просто люди, тесно связанные со своими домашними (или не очень домашними) животными.


Нирвана и Летиция

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Пятнадцать лет назад Нирване подарили гусиное яйцо, и она решила подложить его под одну из своих куриц. Когда яйцо вылупилось, Нирвана назвала гусыню Летицией. Летиция свободно бродит по саду Нирваны.


Донателла и насекомые


Донателла занимается разведением бабочек, тараканов и других насекомых. Считает насекомых самой большой страстью в своей жизни.


Птицы и их друг-человек


Кьяра и кролики


Кьяра — заводчик племенных кроликов. Она унаследовала страсть своего отца к животным и с детства жила с кроликами. Теперь у неё своя ферма на севере Италии, где много животных и 50 породистых кроликов. 


Тициана и мейн-куны

Тициана и её муж занимаются разведением мейн-кунов. Они посвящают этим большим кошкам всю свою жизнь. Тициана говорит, что самый захватывающий момент в её жизни был, когда она впервые помогла своей кошке родить.


Энрико и его лучшие друзья


М. Л. и Джульетта

Когда М. Л. было 8 лет, она получила свою первую черепаху Джульетту. Сейчас у неё большая семья из 50 черепах, и все они свободно живут в её саду. Она знает их по именам и заботится о них.


Компания для сна


Кудрявый компаньон


Андрэа и палочники


Когда всей семьёй без ума от пони


Лорена и Беа

Лорена — активистка приюта для животных в Северной Италии Animal SOS. Она посвящает свою жизнь спасению животных. Лорена заботится о Беа, пока не найдет для неё подходящий дом.


Карола и Бонавентура

Кароле 15 лет, а ослу Бонавентуре, с которым она выросла, 27 лет. Карола кормит и выгуливает Бонавентуру, и они очень близки. 


Скользкий товарищ

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Метки: Питомцы   животные   милота   связь   фото   фотограф Диана Баньоли   хозяин   
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Павел Полчаса назад
У каждого свой вкус на питомцев.
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Борис Карабанов 21 минуту назад
А поросёночек-то упитанный... (Друг сказал.)
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