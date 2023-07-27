16 фото от итальянки, которая снимает людей, чья связь с животными куда интереснее, чем просто завести кота

Итальянский фотограф Диана Баньоли очень любит животных и всегда жила с ними. Диана знает, что между людьми и животными может возникать крепкая дружеская связь. Именно такой дружбе и посвящён её проект «Animal’s Lover».
В объектив Дианы попали зоозащитники, владельцы приютов для животных, заводчики и просто люди, тесно связанные со своими домашними (или не очень домашними) животными.
Нирвана и Летиция
Пятнадцать лет назад Нирване подарили гусиное яйцо, и она решила подложить его под одну из своих куриц. Когда яйцо вылупилось, Нирвана назвала гусыню Летицией. Летиция свободно бродит по саду Нирваны.
Донателла и насекомые
Донателла занимается разведением бабочек, тараканов и других насекомых. Считает насекомых самой большой страстью в своей жизни.
Птицы и их друг-человек
Кьяра и кролики
Кьяра — заводчик племенных кроликов. Она унаследовала страсть своего отца к животным и с детства жила с кроликами. Теперь у неё своя ферма на севере Италии, где много животных и 50 породистых кроликов.
Тициана и мейн-куны
Тициана и её муж занимаются разведением мейн-кунов. Они посвящают этим большим кошкам всю свою жизнь. Тициана говорит, что самый захватывающий момент в её жизни был, когда она впервые помогла своей кошке родить.
Энрико и его лучшие друзья
М. Л. и Джульетта
Когда М. Л. было 8 лет, она получила свою первую черепаху Джульетту. Сейчас у неё большая семья из 50 черепах, и все они свободно живут в её саду. Она знает их по именам и заботится о них.
Компания для сна
Кудрявый компаньон
Андрэа и палочники
Когда всей семьёй без ума от пони
Лорена и Беа
Лорена — активистка приюта для животных в Северной Италии Animal SOS. Она посвящает свою жизнь спасению животных. Лорена заботится о Беа, пока не найдет для неё подходящий дом.
Карола и Бонавентура
Кароле 15 лет, а ослу Бонавентуре, с которым она выросла, 27 лет. Карола кормит и выгуливает Бонавентуру, и они очень близки.
Скользкий товарищ
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