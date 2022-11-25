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Мешки под глазами и прыщи: как на самом деле выглядит кожа знаменитостей без обработки

Мешки под глазами и прыщи: как на самом деле выглядит кожа знаменитостей без обработки

Автор:
25 ноября 2022 12:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звзеды   знаменитости   лица звезд   проблемная кожа   фото   фото звезд без обработки   шоу бизнес   
939
16

Многие считают, что знаменитости во всем лучше обычных людей, далеких от Голливуда. Однако они - люди, потому у них те же проблемы с кожей или лицом, например, морщины и прыщи. Давайте не будем верить всем фото из соцсетей или с красных дорожек!

Ко внешности мужчин требований не так много, но они часто волнуются по поводу лица, потому для выходов на красные ковровые дорожки прибегают к услугам визажистов.

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Метки: звзеды   знаменитости   лица звезд   проблемная кожа   фото   фото звезд без обработки   шоу бизнес   
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2  комментария
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14
Sata33 Полчаса назад
неужели как у всех нормальных людей ?
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16k
Александр 16 минут назад
У меня подруга есть, так она косметикой почти не пользуется, кожа отлично сохранилась, хоть ей и 40+
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