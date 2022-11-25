Мешки под глазами и прыщи: как на самом деле выглядит кожа знаменитостей без обработки

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Многие считают, что знаменитости во всем лучше обычных людей, далеких от Голливуда. Однако они - люди, потому у них те же проблемы с кожей или лицом, например, морщины и прыщи. Давайте не будем верить всем фото из соцсетей или с красных дорожек!
Дженнифер Энистон давно не скрывает тот факт, что ей за 50, потому на ее лице сетка морщин
Проблемную кожу Кристен Стюарт не заметно во время съемок, но вот при детальном рассмотрении - легко увидеть акне
Ариана Гранде вообще не стесняется своего волосяного покрова, а девушки в жизни так переживают из-за любого волоска
Ко внешности мужчин требований не так много, но они часто волнуются по поводу лица, потому для выходов на красные ковровые дорожки прибегают к услугам визажистов.
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