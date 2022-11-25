Мешки под глазами и прыщи: как на самом деле выглядит кожа знаменитостей без обработки

Многие считают, что знаменитости во всем лучше обычных людей, далеких от Голливуда. Однако они - люди, потому у них те же проблемы с кожей или лицом, например, морщины и прыщи. Давайте не будем верить всем фото из соцсетей или с красных дорожек!