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Жители Латвии пилят лавочки на дрова

Жители Латвии пилят лавочки на дрова

Автор:
27 октября 2022 11:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ГАЗ   дрова   европа   интересное   лавочки   латвия   отопление   фото   
612
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В Латвии наступают холода, и местные жители пытаются согреться. Те, кто побогаче, покупает дрова за деньги. Но не все могут позволить себе это, поэтому приходится искать альтернативное топливо.

На остановках в Латвии местные жители начали спиливать с лавочек деревяшки. Всё ради того, чтобы топить зимой камины.

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Сейчас дрова стоят очень дорого - 1157 евро. Поэтому жителям Латвии приходится искать топливо самостоятельно. Если так пойдёт дальше, скоро в стране вообще не останется ничего деревянного.

Источник:

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Метки: ГАЗ   дрова   европа   интересное   лавочки   латвия   отопление   фото   
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11  комментариев
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7k
GROMOZEKA 49 минут назад
Что в очередной раз доказывает, что все эти хваленные цивилизации и еуропка, мгновенно возвращаются к дикости, как только жопа мерзнет
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8k
Trenzel2003 Минуту назад
Ничего не останется деревянного.
Ха! А ваши правители? Президент, премьер. По пояс деревянные. С низу одна порода, сверху другая.
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27k
Квантовый переход 10 минут назад
У них наверно еще паркет есть.Правда европейский паркет на 90% пластиковое говно.Правда есть один лайфхак.Можно сжигать тех,кого немцы сжигали во вторую мировую и хохлов вдобавок.
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4k
Kozlodoev 17 минут назад
1157 евро за сколько? За куб? 10?

ЗЫ А скажут (скажут), что скамейки пилят русскоязычные нацмены.
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15k
Александр Полчаса назад
Ну правильно, забота о людях, если сидеть, то выше вероятность замёрзнуть.
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5k
Copycat 47 минут назад
кому интересно вот оригинал новсти https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/foto-izdemoletas-autobusu-pieturvietas-uz-valsts-autoceliem.d?id=54879332https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/foto-izdemoletas-autobusu-pieturvietas-uz-valsts-autoceliem.d?id=54879332

там урону как раз на 1к евро+ нанесли)
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1k
ChePaev 56 минут назад
Жителям латвии и остальным п.р.о.е.б.а.л.т.а.м -наше вам с кисточкой! Мы конечно в отличие от вас в России намного скучнее живем: стояки отопления дома огненные, температура в квартире +28, терморегуляторы на батареях закрыты полностью, одними стояками обогреваемся, двери на балкон и окна комнат приоткрыты и в режиме проветривания. И за все эти радости на круг, вместе с электричеством и с полной ванной горячей воды каждое утро, платим 130 евро в месяц. Здоровья вам прежде всего и всего самого лучшего!
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8k
Shtoppi Час назад
<<Если так пойдёт дальше, скоро в стране вообще не останется ничего деревянного.>>
Для населения страны будет лучше, если они за одно и лес из чурок и пеньков, который себя называет правительство латвии, тоже в печах сожгут, иначе ничего хорошего их не ждет.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
до сих пор советское наследие выручает...в виде оставшихся досок на лавке ..покрашенных за это время краской в 20-ть слоев...хорошо горят наверняка ..
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