Жители Латвии пилят лавочки на дрова

612
4
В Латвии наступают холода, и местные жители пытаются согреться. Те, кто побогаче, покупает дрова за деньги. Но не все могут позволить себе это, поэтому приходится искать альтернативное топливо.
На остановках в Латвии местные жители начали спиливать с лавочек деревяшки. Всё ради того, чтобы топить зимой камины.
×
×
Сейчас дрова стоят очень дорого - 1157 евро. Поэтому жителям Латвии приходится искать топливо самостоятельно. Если так пойдёт дальше, скоро в стране вообще не останется ничего деревянного.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Бывший редактор "Первого канала" Марина Овсянникова в Европе получила премию и 60 тысяч евро
- Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой
- Меладзе передумал завершать карьеру и теперь будет выступать для богачей Европы
- "Скатертью дорожка": поклонники "проводили" Брежневу в Польшу
- Никита Джигурда рассказал, что покинувшие Россию звёзды получают заграницей некие "дивиденты"
Новости партнёров
реклама
Ха! А ваши правители? Президент, премьер. По пояс деревянные. С низу одна порода, сверху другая.
ЗЫ А скажут (скажут), что скамейки пилят русскоязычные нацмены.
там урону как раз на 1к евро+ нанесли)
Для населения страны будет лучше, если они за одно и лес из чурок и пеньков, который себя называет правительство латвии, тоже в печах сожгут, иначе ничего хорошего их не ждет.