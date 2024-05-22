25 неожиданных находок в лесной чаще

«Гулял и увидел небольшую асфальтированную дорожку, ведущую к кожаному креслу посреди довольно густого леса. На подлокотнике кресла сидел черный кот и купался в солнечных лучах. Ощущение было нереальным, как будто из книги. Я не решился подойти ближе, так как решил, что поблизости живет ведьма».