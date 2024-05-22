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25 неожиданных находок в лесной чаще

25 неожиданных находок в лесной чаще

Автор:
22 мая 2024 12:29
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в лесу   интересности   лесные находки   находки   находки в лесу   неожиданно   удивительное рядом   
1420
26

Лес всегда символизировал тайну и неизвестность. Вспомните детские сказки: герои блуждают по лесу, взаимодействуют с мифическими существами, используют волшебные предметы для того, чтобы найти дорогу, и всегда готовы к жутким и интересным находкам. А мы чем хуже?

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«Гулял и увидел небольшую асфальтированную дорожку, ведущую к кожаному креслу посреди довольно густого леса. На подлокотнике кресла сидел черный кот и купался в солнечных лучах. Ощущение было нереальным, как будто из книги. Я не решился подойти ближе, так как решил, что поблизости живет ведьма».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в лесу   интересности   лесные находки   находки   находки в лесу   неожиданно   удивительное рядом   
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8k
Пуриц Жорж 45 минут назад
Я в 80-х ходил с родственниками за грибами в район Киришей, и нашёл прислонённое к дереву проржавевшее охотничье ружьё. Даже заряженное.Видимо кто то просрал. Припёр домой - дед сдал его в милицию
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3k
WELL 6 минут назад
В нашей тайге можно много чего найти.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1859 постов (1774 в горячем)

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