25 неожиданных находок в лесной чаще

Лес всегда символизировал тайну и неизвестность. Вспомните детские сказки: герои блуждают по лесу, взаимодействуют с мифическими существами, используют волшебные предметы для того, чтобы найти дорогу, и всегда готовы к жутким и интересным находкам. А мы чем хуже?
2. «Это дерево съело знак пешеходной тропы, но оставило идеальное окошко для маленького туриста»
«Гулял и увидел небольшую асфальтированную дорожку, ведущую к кожаному креслу посреди довольно густого леса. На подлокотнике кресла сидел черный кот и купался в солнечных лучах. Ощущение было нереальным, как будто из книги. Я не решился подойти ближе, так как решил, что поблизости живет ведьма».
7. «На тропе, по которой я шел, были выложены "лапы" из камней. Мне пришлось добавить одну»
19. «Художественная инсталляция в нашем лесу. Во время тумана производит огромное впечатление»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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