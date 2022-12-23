Из курьеров в миллионеры: история Ричарда Дэвиса

1513
6
Быть курьером по доставке еды - это весьма опасно и в этом убедился в своё время ветеран Второй мировой войны, который открыл свою маленькую пиццерию в Детройте и привозил клиентам свою продукцию лично.
В 1969 году Дэвис приехал по указанному адресу с очередной доставкой и постучал в дверь. На улице было темно и голос, пригласивший войти в дверь, звучал как-то странно. Детройт уже в те времена был одним из самых опасных городов в Америке и Дэвис на всякий случай вынул револьвер. И не зря: в помещении его встретили трое, один вооруженный пистолетом. Опытный ветеран не стал ждать атаки и открыл огонь. Все "заказчики пиццы" были ранены, но и сам Дэвис поймал пару пуль.
Дэвис, пока отлёживался в больнице, задумался о том, каким же угрозам подвергаются люди и более опасных профессий. И сделал логичный вывод, что им нужна защитная одежда, которая может остановить пули. Ведь из-за них он, мирный доставщик пиццы, и оказался на больничной койке.
Разумеется, к тому времени бронежилеты уже существовали: их использовали солдаты США, воевавшие во Вьетнаме и в Корее. Но ни у полицейских, ни у, тем паче, гражданских лиц их не было. Да и военные образцы были не сильно практичными. Они были тяжёлыми, громоздкими и плохо защищали от "высокоскоростных снарядов" (в том числе и осколков). В основе у них были обычные стальные пластины, облегчить которые не было никакой возможности.
Разумеется, к тому времени бронежилеты уже существовали: их использовали солдаты США, воевавшие во Вьетнаме и в Корее. Но ни у полицейских, ни у, тем паче, гражданских лиц их не было. Да и военные образцы были не сильно практичными. Они были тяжёлыми, громоздкими и плохо защищали от "высокоскоростных снарядов" (в том числе и осколков). В основе у них были обычные стальные пластины, облегчить которые не было никакой возможности.
×
×
Выйдя из больницы Дэвис начал реализацию своего плана. Он хотел создать средство защиты от маломощного стрелкового оружия. Дополнительной мотивацией стала серия нападений на сотрудников полиции с применением дешёвых пистолетов, которые покупали со скидкой.
Ричард решил использовать в качестве основного элемента защиты ткань, что выглядело парадоксально и элегантно, вместе с тем. Выбор был сделан в пользу кевлара, который в 1964 году изобрела женщина по имени Стефани Кволек. Она создала "термостойкое пара-арамидное синтетическое волокно", которое должно было заменить сталь в гоночных шинах. Предел прочности кевлара в десять раз больше, чем у стали.
Ричард решил использовать в качестве основного элемента защиты ткань, что выглядело парадоксально и элегантно, вместе с тем. Выбор был сделан в пользу кевлара, который в 1964 году изобрела женщина по имени Стефани Кволек. Она создала "термостойкое пара-арамидное синтетическое волокно", которое должно было заменить сталь в гоночных шинах. Предел прочности кевлара в десять раз больше, чем у стали.
Кевлар позволил Дэвису создать прототип бронежилета с прямоугольной задней и передней вставками. Он останавливал пистолетные и револьверные пули.
В 1970 году Дэвис основал компанию "Second Chance" ("Второй шанс"), которая выпускала бронежилеты нового типа. И теперь ему пришлось заняться самым трудным делом своей жизни - рекламой. Ответственным представителям полиции не нравилось его изобретение, казавшееся им ненадёжным и слишком тонким. Скорее всего они думали, что бронежилет - это вроде куска стали, снятого с танка. Другие потенциальные клиенты думали примерно также.
В 1970 году Дэвис основал компанию "Second Chance" ("Второй шанс"), которая выпускала бронежилеты нового типа. И теперь ему пришлось заняться самым трудным делом своей жизни - рекламой. Ответственным представителям полиции не нравилось его изобретение, казавшееся им ненадёжным и слишком тонким. Скорее всего они думали, что бронежилет - это вроде куска стали, снятого с танка. Другие потенциальные клиенты думали примерно также.
Дэвис, чтобы убедить потенциальных покупателей стал устраивать показательные презентации своего товара. Он привязывал к куску глины бронежилет и стрелял в него. Кевлар разумеется останавливал пули, но на глине оставались вмятины, которые конечно же смущали присутствующих. Они переживали, что снаряд сломает рёбра, разорвёт сердце или же продавит кости грудной клетки. В итоге изобретателю пришлось показывать работу жилета на себе.
Впервые он это сделал в 1972 году, выстрелив в себя из пистолета 38 калибра. Чтобы доказать, что патроны не холостые, он расстрелял несколько кеглей для боулинга. Позже, в интервью, изобретатель рассказал, что на таких презентациях ему пришлось выстрелить в себя больше 200 раз.
Впервые он это сделал в 1972 году, выстрелив в себя из пистолета 38 калибра. Чтобы доказать, что патроны не холостые, он расстрелял несколько кеглей для боулинга. Позже, в интервью, изобретатель рассказал, что на таких презентациях ему пришлось выстрелить в себя больше 200 раз.
Со временем бронежилеты Дэвиса получили признание и "Second Chance" расширила ассортимент, улучшив его. Ричард Дэвис возглавлял свою компанию целых 32 года, получил множество наград.
В 2005 году он продал компанию за 45 млн долларов компании "Armor Holdings, Inc.".
Неплохо для владельца маленькой скромной пиццерии?
В 2005 году он продал компанию за 45 млн долларов компании "Armor Holdings, Inc.".
Неплохо для владельца маленькой скромной пиццерии?
Источник:
Еще крутые истории!
- Супруги построили улей и переселили пчел, которых нашли в своем доме
- Несдержанные старики, самый опасный сок и другие интересные факты и истории
- Котяра со злобной мордочкой стал популярным в сети
- Короткое зимнее лето королевы Астрид
- Американец держал дома больше 100 животных в ужасных условиях
Новости партнёров
реклама