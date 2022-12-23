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Из курьеров в миллионеры: история Ричарда Дэвиса

Из курьеров в миллионеры: история Ричарда Дэвиса

Автор:
23 декабря 2022 16:20
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Оружие   бизнес   биография   интересное   история   
1513
6
Быть курьером по доставке еды - это весьма опасно и в этом убедился в своё время ветеран Второй мировой войны, который открыл свою маленькую пиццерию в Детройте и привозил клиентам свою продукцию лично.
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Метки: Жизнь   Оружие   бизнес   биография   интересное   история   
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2  комментария
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19k
Corvus Corax Полчаса назад
вчера ж было уже...
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Вячеслав 23 минуты назад
Как-то продешевил с продажей, на мой взгляд. Сейчас бы поднял вдвое больше.
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