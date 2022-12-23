Из курьеров в миллионеры: история Ричарда Дэвиса

Дэвис, пока отлёживался в больнице, задумался о том, каким же угрозам подвергаются люди и более опасных профессий. И сделал логичный вывод, что им нужна защитная одежда, которая может остановить пули. Ведь из-за них он, мирный доставщик пиццы, и оказался на больничной койке.

Разумеется, к тому времени бронежилеты уже существовали: их использовали солдаты США, воевавшие во Вьетнаме и в Корее. Но ни у полицейских, ни у, тем паче, гражданских лиц их не было. Да и военные образцы были не сильно практичными. Они были тяжёлыми, громоздкими и плохо защищали от "высокоскоростных снарядов" (в том числе и осколков). В основе у них были обычные стальные пластины, облегчить которые не было никакой возможности.