Невероятные приключения Панина в Риме

Еще в конце апреля экс-звезда жаловался на проблемы с финансами и сетовал, что не может получить приличные роли зарубежом, а в российский киниматограф ему вход полностью закрыт. Сейчас, видимо, дела пошли совсем туго.
В своем видеоблоге он поделился с подписчиками, как познавательно ночевать на улице под дверями исторического особняка в Риме и похвастался, что местные бомжи его уже признают за своего.
После своего скандального прощания с родиной артист уже несколько лет живет в Испании. Сначала он приезжал в Россию, так как сотрудничал с режиссерами. Но после критики соотечественников с Алексеем перестали работать .
Сейчас он в "свободном полёте" и старается экономно тратить оставшиеся деньги. Так сказать, наслаждается всеми последствиями своей русофобии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Чичваркин каждый год зарабатывает 120-млн. фунтов стерлингов. Это более 10-млрд. Рублей! С таким баблом и не может помочь другу?
шутник однако...
Ну и, есть вариант что его, а не он)