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Невероятные приключения Панина в Риме

Невероятные приключения Панина в Риме

Автор:
28 мая 2022 15:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Улица   бомж   видео   италия   панин   рим   
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Еще в конце апреля экс-звезда жаловался на проблемы с финансами и сетовал, что не может получить приличные роли зарубежом, а в российский киниматограф ему вход полностью закрыт. Сейчас, видимо, дела пошли совсем туго.

В своем видеоблоге он поделился с подписчиками, как познавательно ночевать на улице под дверями исторического особняка в Риме и похвастался, что местные бомжи его уже признают за своего.


После своего скандального прощания с родиной артист уже несколько лет живет в Испании. Сначала он приезжал в Россию, так как сотрудничал с режиссерами. Но после критики соотечественников с Алексеем перестали работать .

Сейчас он в "свободном полёте" и старается экономно тратить оставшиеся деньги. Так сказать, наслаждается всеми последствиями своей русофобии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Улица   бомж   видео   италия   панин   рим   
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21  комментарий
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5k
VL 46 минут назад
Да кому интересно знать где бичует это чмо?
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32k
a.fey 3 минуты назад
Как в Испании? Я думал, он живет во Франции и замужем за Макроном.
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3
Евгений Панкратов 15 минут назад
Аморальный чел....
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91
Сигизмунд Лазаревич 19 минут назад
собаку не вылюбил и то хорошо..
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26k
Андрей Иванов 21 минуту назад
Пусть в Ватикан идёт. Там есть вакансия на отличную роль. Дрова готовы, вся Конгрегация доктрины веры просто искрит энтузиазмом
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29k
Ed Полчаса назад
для кого это выложили?
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10k
Алексей Полчаса назад
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9k
Сол Гудман Полчаса назад
Ноги пусть его кормят
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12
Карл Полчаса назад
У него же есть дружок- миллиардер, Чичваркин Женя, так пусть он и поможет этому ЗООфилу.
Чичваркин каждый год зарабатывает 120-млн. фунтов стерлингов. Это более 10-млрд. Рублей! С таким баблом и не может помочь другу?
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665
Bastard Fat Полчаса назад
20 лет он строил мосты, и чо кто-то звал его - Эраст, который строит мосты? нет. Стоило Один Раз трахнуть овцу...
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4k
Горожанин 53 минуты назад
Панин - пародия на Пугачеву. Суть же одна - страна дурна, я хороша.
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10k
сеньор Леонсио Час назад
Усредненное лицо российской эмиграции.
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12k
котегRUS Час назад
20 лет ?

шутник однако...
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14k
Александр Час назад
Пусть выступает с номером, совокупление с собакой под куполом цирка, европейцы такое любят.
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199
Lexx Александр 58 минут назад
Нееее, европейские зоозащитники, за собаку, ему быстро писюн оторвут.
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199
Lexx Александр 37 минут назад
Ооооо, если его, вот это был бы номер! Полный аншлаг гарантирован.
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6k
maclay Час назад
Одну квартиру продаст и дальше можно будет долго... с собаками гулять !
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