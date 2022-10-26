Почём нынче родина: сколько стоит заказать на корпоратив иноагента Галкина

Сбежавший в Европу шоумен Максим Галкин (признан иноагентом) продолжает гастролировать, разбавив свою программу шутками на украинскую аудиторию. Правда, размеры концертных залов заметно так урезались.
Тем не менее супруг Пугачёвой не думает возвращаться на родину даже за тройной гонорар, что весьма странно, учитывая его неуёмный аппетит, который, по всей видимости, он унимает на частных корпоративах.
И это при том, что его выступления стали доступнее. Сложно представить, какие же у него были запросы в России, если посмотреть на райдер, опубликованный в ТГ-канале Mash.
Что же просил Галкин за участие в частном мероприятии. Во-первых, 100 тыс. евро, что на 20 тыс. меньше, чем было раньше. Также ему нужна усиленная охрана, личный официант и вискарик 18-летней выдержки.
При этом шоумен требует, чтобы о заказчике заранее были предоставлены все сведения, дабы не нарваться на кого-то «неправильного». Если же Галкина всё устроит, то вдобавок требуется 100% оплата гонорара, билеты для него и всей команды, а также лучший в городе пятизвёздочный отель.
К слову, это далеко не все выставленные им требования, однако и этого достаточно, чтобы понять, сколько нынче родина стоит.
Интересно, с чем же он гастролирует, раз выставляет подобный ценник за своё выступление? И много ли желающих?
А что вы думаете по поводу запросов Галкина, трусливо сбежавшего из страны?
Источник:
АНТИФИШКИ
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