HBO: финальный эпизод «Дома дракона» разместили на торрент-сайтах

Финал первого сезона «Дома дракона» просочился в Сеть за два дня до официального выхода эпизода в эфире американского канала HBO и стрим-сервиса HBO Max. Десятый эпизод сериала появился на нелегальных торрент-сайтах. «Утечка» произошла от партнера-дистрибьютора в Европе, на Ближнем Востоке или в Африке, пишет издание со ссылкой на представителя HBO.

«HBO активно отслеживает и извлекает эти копии из интернета. Мы разочарованы тем, что это незаконное действие нарушило впечатления от просмотра для преданных поклонников шоу, которые увидят новый эпизод в воскресенье на HBO и HBO Max, где он будет транслироваться в 4K», — говорится в заявлении телеканала.

Для «Дома дракона» это первая «утечка», но в целом франшизе не привыкать к этой проблеме. «Игра престолов» часто становилась жертвой пиратства, особенно в последних сезонах, когда произошло настолько много «утечек», что HBO прекратил пресс-показы новых эпизодов. Например, в 8-м сезоне премьерные серии появлялись раньше срока как на нелегальных сайтах, так и на законных ресурсах, таких как DirecTV Now и Amazon Prime Video. Хакеры даже грозили выпустить финал седьмого сезона, если им не выплатят многомиллионные отступные, но американская телекомпания отказалась платить.

«Дом дракона» — телевизионный сериал в жанре фэнтези, приквел телесериала «Игра престолов». Шоу рассказывает о событиях на вымышленном континенте Вестерос, которые разворачиваются примерно за 200 лет до событий «Игры престолов». Приквел стал рекордсменом по рейтингам HBO, в среднем около 29 млн зрителей смотрят каждую серию на всех платформах. Премьера состоялась 21 августа 2022 года.