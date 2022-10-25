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HBO: финальный эпизод «Дома дракона» разместили на торрент-сайтах

HBO: финальный эпизод «Дома дракона» разместили на торрент-сайтах

Автор:
25 октября 2022 00:08
Метки: дом дракона   сериал   слив   
725
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HBO: финальный эпизод «Дома дракона» разместили на торрент-сайтах

Финал первого сезона «Дома дракона» просочился в Сеть за два дня до официального выхода эпизода в эфире американского канала HBO и стрим-сервиса HBO Max. Десятый эпизод сериала появился на нелегальных торрент-сайтах. «Утечка» произошла от партнера-дистрибьютора в Европе, на Ближнем Востоке или в Африке, пишет издание со ссылкой на представителя HBO.


«HBO активно отслеживает и извлекает эти копии из интернета. Мы разочарованы тем, что это незаконное действие нарушило впечатления от просмотра для преданных поклонников шоу, которые увидят новый эпизод в воскресенье на HBO и HBO Max, где он будет транслироваться в 4K», — говорится в заявлении телеканала.


Для «Дома дракона» это первая «утечка», но в целом франшизе не привыкать к этой проблеме. «Игра престолов» часто становилась жертвой пиратства, особенно в последних сезонах, когда произошло настолько много «утечек», что HBO прекратил пресс-показы новых эпизодов. Например, в 8-м сезоне премьерные серии появлялись раньше срока как на нелегальных сайтах, так и на законных ресурсах, таких как DirecTV Now и Amazon Prime Video. Хакеры даже грозили выпустить финал седьмого сезона, если им не выплатят многомиллионные отступные, но американская телекомпания отказалась платить.


«Дом дракона» — телевизионный сериал в жанре фэнтези, приквел телесериала «Игра престолов». Шоу рассказывает о событиях на вымышленном континенте Вестерос, которые разворачиваются примерно за 200 лет до событий «Игры престолов». Приквел стал рекордсменом по рейтингам HBO, в среднем около 29 млн зрителей смотрят каждую серию на всех платформах. Премьера состоялась 21 августа 2022 года.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дом дракона   сериал   слив   
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10  комментариев
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15k
Александр 9 часов назад
Всё никак не решаюсь посмотреть эту хрень с чёрными Таргариенами и прочей фигнёй.
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6k
tamin 3 часа назад
Ну весьма слабый сериал.
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526
Миха 8 часов назад
этот приквел - сплошное разочарование! одно бла-бла-бла, никакого экшена( сисег, кстати, тоже нет) и к середине я совершенно запутался кто чей сын, сестра, брат-сват ...
п.с. негры с белыми волосами, это нечто!! одна надежда - так режиссёр решил поиздеваться над толерастами!
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