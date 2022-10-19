34 года назад Центральное телевидение СССР начало показ телесериала «Рабыня Изаура»

Октябрь 1988 года. В России преддверие смутных времён, а на экранах что-то невиданное - сериал, фактически открывший эпоху мыльных опер на советском ТВ. Во время трансляции сериала, а шел он в прайм тайм отечественного телевидения, примерно с 19 ч. 30 мин улицы городов огромной страны пустели.
У людей не было возможности посмотреть сериал в повторе, видеомагнитофоны были только у избранных, а про интернет тогда и вовсе не слыхивали, поэтому единственное, что оставалось - бросив всё, устремиться к телеэкранам, чтобы хотя бы на час отрешиться от серой обыденности.
«Рабыня Изаура» к советскому зрителю приехала из Бразилии в обмен на великий Оскароносный 4-х серийный фильм «Война и мир», снятый Сергеем Бондарчуком в 1965 году.
Мыльная опера вышла в свет в 1976 году. Сняли её по одноименному роману писателя Бернару Гимарайеша, написанному в далёком 1875 году:
«Бразилия. Середина прошлого века. Еще правит последний император страны Педру II, сохраняется рабство. Таков социально-политический фон, на котором разворачивается действие фильма. Его главная героиня — рабыня Изаура — воспитывается в доме богатого командора Алмейды. Судьба девушки, полная любви и страданий, драматична...
Советским зрителям впервые показали сериал 16 октября 1988. После первых пяти серий мыльная опера ушла на длительный перерыв. Пока следующие пять серий переводили и озвучивали на русский язык, вся страна маялась в неведении, живо обсуждая перипетии первых серий и с замиранием сердца переживала за судьбу девушки с непривычным русскоязычному зрителю именем - Изаура. Рабыни - квартеронки. Квартеронками называли рабынь, у которых были во втором поколении предки негроидной расы.
Трансляцию следующих серий запустили только в феврале 1989 года.
Для нашей страны был показан часовой формат каждой серии, поэтому их было всего 15. В оригинальном же сериале насчитывалось 100 серий по 25 минут.
У сериала была привлекательная заставка с мелодичной музыкальной композицией, которую после каждой серии напевали взрослые и дети - "Ази-гунга-рунге, унгази-гунга". Если кто помнит, чуть позже группа Кар-Мэн использовала слова и мотив данной композиции в своем шлягере «Парень из Африки».
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Главную роль рабыни Изауры в сериале исполнила юная, привлекательная актриса Луселия Сантуш. На момент съемок ей было всего восемнадцать лет, а после сериала она стала популярной телезвездой.
После выхода "Изауры" на экраны, в словарь жителей большой советской страны очень органично вошло слово «Фазенда», которым иронично стали называть огородные и дачные участки.
Газета «Советская культура» публиковала отзывы зрителей на телесериал:
«Наконец-то показали человеческую картину, красивую любовь, а не отношения партнера и партнерши, как сейчас определяют отношения мужчины и женщины врачи-сексологи» — это из письма Н. А. Фофановой из Перми.
«Я признательна ЦТ за прекрасный, необыкновенный фильм. Уделите внимание на страницах вашей газеты бразильским актерам, напечатайте снимок Тобиаса. Знаете, это единственный мужчина, на которого я обратила внимание, полюбила и которому, не задумываясь, отдала бы руку и сердце»,— так пишет Н. Старкова из пос. Шарья Костромской области.
«На какого зрителя этот сериал рассчитан? Ссылка на приезд президента Бразилии в нашу страну — недостаточное основание. Могли бы в таком случае показать перед приездом Де Миты «Сладкую жизнь». А ведь не показали, как ни странно. Но это убожество, которым вряд ли могли удовлетвориться более или менее образованные зрители слаборазвитых стран, показывать у нас? И в такое время?», - негодует некто Н. Г. Тиунов, учитель литературы из Казани (отзыв опубликован в газете «Советская культура»,1 ноября 1988 года).
Примечательно, что сериал еще несколько раз крутился в нашей стране и был показан на четырех каналах. В последний раз на канале Домашний в 2017 году, причем всякий раз была новая озвучка.
Ну, а в 2016 году на бразильском ТВ вышел приквел сериала - предыстория к оригинальному произведению, события в нем предшествуют по хронологии первоисточнику. В этом сериале, который называется «Рабыня-мать» всего 159 серий, и они повествуют о судьбе матери Изауры.
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А про серость во времена гласности и перестройки, я бы поспорил. Видеосалоны были, показывали всё. Жизнь просто била ключом у молодёжи, а родители да, залипали на эту фигню. Но потом их затмили "Богатые тоже плачут" и "Санта Барбара"
Унга зунга рунге унга зи гарунга
Как жить, если родители назвали вас в честь персонажа любимого сериала?
Бразильский телесериал «Рабыня Изаура» впервые вышел в эфир советского ТВ более 30 лет назад. С тех пор девочки, которых родители назвали в честь его главной героини, выросли. Русская служба Би-би-си организовала им встречу с «настоящей» Изаурой – актрисой Луселией Сантос. Она рассказала им о съемках сериала, своих бьюти-секретах