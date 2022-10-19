34 года назад Центральное телевидение СССР начало показ телесериала «Рабыня Изаура»

«Рабыня Изаура» к советскому зрителю приехала из Бразилии в обмен на великий Оскароносный 4-х серийный фильм «Война и мир», снятый Сергеем Бондарчуком в 1965 году.

Мыльная опера вышла в свет в 1976 году. Сняли её по одноименному роману писателя Бернару Гимарайеша, написанному в далёком 1875 году:

«Бразилия. Середина прошлого века. Еще правит последний император страны Педру II, сохраняется рабство. Таков социально-политический фон, на котором разворачивается действие фильма. Его главная героиня — рабыня Изаура — воспитывается в доме богатого командора Алмейды. Судьба девушки, полная любви и страданий, драматична...

Советским зрителям впервые показали сериал 16 октября 1988. После первых пяти серий мыльная опера ушла на длительный перерыв. Пока следующие пять серий переводили и озвучивали на русский язык, вся страна маялась в неведении, живо обсуждая перипетии первых серий и с замиранием сердца переживала за судьбу девушки с непривычным русскоязычному зрителю именем - Изаура. Рабыни - квартеронки. Квартеронками называли рабынь, у которых были во втором поколении предки негроидной расы.