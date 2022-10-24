Хирон, благородный старший кентавр греческой мифологии

Кем был Хирон?

Хирон считался самым мудрым из всех кентавров. Кентавры, как и сатиры, вообще имели плохую репутацию. Их считали дикими, чрезмерно похотливыми, пьяницами, которые в состоянии алкогольного опьянения становились буйными. В общем, считалось, что им не хватает культуры. Хирон был наоборот. Он был умным, цивилизованным и добрым. Возможно, отчасти это было связано с его происхождением; он не имел прямого отношения к другим кентаврам.

Хирон был экспертом в области медицины, и ему приписывают открытие ботаники и медицины. Хирон продолжал обучать молодых греческих героев всем навыкам, которым его научил его приемный отец Аполлон.





Семья Хирона

Большинство кентавров родились от Иксиона, царя древнегреческого племени, и Нефелы, облачной нимфы. У Хирона, с другой стороны, был отцом Кронос, отец Зевса, и нимфа Филира. Согласно древнему мифу, Кронос занимался сексом с Филирой, когда его поймала жена Рея. Это побудило его превратиться в лошадь в середине полового акта, чтобы сбежать. Его трансформация в момент кульминации привела к рождению Хирона.

Хирон женился на нимфе по имени Харикло. У них было три дочери, Гиппа, Энгеида и Окироя, а также один сын Карист. В дополнение к этим детям Хирон и его жена воспитают нескольких смертных, которые вырастут в героев.





Детство Хирона

Филира стыдилась того, как был зачат ее ребенок, и испытывала отвращение к звериной внешности Хирона. Вскоре после рождения Хирон был брошен матерью и оставлен умирать. К счастью для него, его нашел Аполлон, который решил взять сироту к себе. Аполлон научил молодого кентавра искусству игры на лире, стрельбе из лука, медицине и пророчеству.

Затем Аполлон представил Хирона своей сестре Артемиде, богине охоты. Артемида научила его обращаться с луком и охотиться с ним. Тот факт, что Хирон вырос таким уравновешенным, миролюбивым, добрым и умным, объясняется тем, как его воспитывали.

Уникальный характер Хирона означал, что вскоре он стал первым среди кентавров. Помимо своей роли лидера кентавров, он также стал почитаемым учителем и наставником людей.





Хирон и Пелей

В греческой мифологии Пелей был великим героем и царем Фтии. Он был женат на Фетиде, и их ребенок Ахиллес стал самым известным из греческих героев. Пелей и Хирон были тесно связаны, так как Хирон был его дедом. Пелей был сыном дочери Хирона Эндеиды и Эака, царя Эгины.

Однажды Пелей остановился в древнем городе Иолк. Находясь там, Астидамия, жена царя Акаста, попыталась соблазнить его. Будучи благородным человеком и не дураком, Пелей отказал ей. Это оказалось ошибкой.





Отвергнутая Астидамия подошла к мужу и сказала ему, что Пелей пытался ее изнасиловать. Царь хотел смерти Пелея, но у него была проблема. Убить гостя было одним из самых страшных преступлений в Древней Греции; это навлекло бы на себя гнев фурий. В поисках лазейки Акаст начал искать способ обвинить кого-то другого в смерти своего гостя.





Акаст решил взять Пелея на охоту на горе Пелион, что было обычным занятием для хозяина и его гостя. В первую ночь, пока Пелей спал, Акаст украл меч Пелея и спрятал его. Затем он ускользнул и пошел домой. Он планировал, что дикие кентавры, жившие на горе, найдут Пелея и убьют его.

Конечно, если вы планируете, чтобы кентавры убили человека, этот человек, вероятно, не должен быть внуком лидера кентавров. Именно Хирон нашел Пелея. Хирон перевоспитал юношу и пригласил его к себе домой.





Позже Пелей вернулся в Иолк и разграбил его. Он убил царя и расчленил Астидамию, проведя свою армию между ее отрубленными конечностями. Царство пало и в конечном итоге на него претендовал Фессал, сын героя Ясона.





Хирон также был ответственен за брак Пелея и его жены Фетиды. Пелей был влюблен в Фетиду, нереиду, второстепенную морскую богиню. Проблема заключалась в том, что Фетида не была заинтересована в браке с простым смертным, какой бы великой ни была его репутация. Будучи нереидой, Фетида могла менять форму, чтобы избежать ухаживаний мужчины.





Пелей отправился к самому мудрому существу, которого знал, Хирону. Хирон рассказал Пелею, как ему схватить и связать Фетиду так, чтобы она не изменилась и не сбежала. Пелею удалось захватить Фетиду, и она в конце концов уступила, согласившись выйти за него замуж.





Хирон присутствовал на их свадьбе, и его подарком было особое копье. Древко было сделано из ясеня и отполировано самой Афиной. Металлический наконечник был выкован Гефестом, оружейником богов. Позже это копье будет передано сыну пары, могущественному Ахиллу.





Хирон Учитель

Наибольшее влияние Хирона на греческую мифологию, вероятно, оказало количество юных героев, которые тянулись к нему за уроками. Хирон отвечал за воспитание и обучение многих греческих героев, которые использовали эти навыки во время своих приключений.





Ахилл

Возможно, неудивительно, что Ахилла в конечном итоге учил Хирон, учитывая отношения Пелея и Хирона. Есть две версии того, как Хирон приехал воспитывать своего правнука Ахилла. В одном именно Фетида привела Ахилла к кентавру. Она была поймана при попытке сделать Ахилла бессмертным и была вынуждена бежать из царского дворца. В другом случае именно Пелей отвел своего сына к кентавру.





Ахилла воспитывали Хирон и его жена. Хирон научил его всему, что знал, а также кормил его внутренностями львов, медведей и кабанов, чтобы он вырос большим и сильным. В некоторых версиях Хирон также переименовал своего юного подопечного. Говорили, что юного героя изначально звали Лигирон, но Хирон изменил его на Ахилла.





Аристей

Аристей был второстепенным богом, рожденным от Аполлона и Кирены, охотницы. Аполлон отвел Аристея к своему приемному сыну Хирону. Хирон вырастил и обучил юного бога Аристея, который впоследствии стал деревенским богом, богом таких искусств, как пчеловодство и производство сыра.





Актеон

Актеон был сыном Аристея и одним из самых трагических учеников кентавра. Хирон научил юного Актеона быть искусным охотником. Позже Актеон охотился в лесу, когда наткнулся на купающуюся Артемиду. Разгневанная тем, что смертный увидел ее девственное тело обнаженным, Артемида превратила охотника в оленя.





К сожалению, охотничьи псы Актеона не узнали своего хозяина в его новом облике и сожрали его. Затем они вернулись домой в жилище Хирона, чтобы найти своего хозяина. Собаки так обезумели от потери своего хозяина, что Хирон создал его образ, чтобы успокоить страдающих собак.





Асклепий

Асклепий был греческим богом врачей. На данный момент легко догадаться, где он получил свои навыки. Асклепий был сыном Аполлона и смертной по имени Коронис. По глупости Коронис изменила Аполлону со смертным, Исхием. Затем Исхий был убит Аполлоном, а Коронис — Артемидой.





Коронис поместили на погребальный костер, чтобы сжечь, но прежде чем пламя успело охватить ее, Аполлон спас Асклепия из ее чрева. Затем он отнес младенца Хирону на воспитание. Хирон научил мальчика искусству медицины и врачевания.





Асклепий стал величайшим из всех греков, и говорили, что в конце концов он превзошел своего учителя. Это стало его гибелью. Асклепий стал таким искусным хирургом, что, по слухам, он мог воскрешать даже мертвых. Зевс не выдержал этого и убил его.





Смерть Хирона

Как сын титана Кроноса, Хирон не мог умереть. И все же это произошло, благодаря Гераклу, сыну Зевса.





Четвертым подвигом Геракла было убить эриманфского вепря. Во время этих трудов он посетил пещеру другого мудрого кентавра, Фола. Пока Фол, Геракл и Хирон обедали, Геракл попросил к еде вина.





Фол на самом деле не пил, и единственным вином, которое у него было в пещере, было священное вино, оставленное богом Дионисом, который приказал ему не открывать его, пока не придет нужное время. Геракл отказался принять ответ «нет» и заставил кентавра принести вино. Затем Геракл выхватил вино у кентавра и силой открыл кувшин.





Запах священного вина опьянил ближайших кентавров, ожидавших снаружи. Они пришли в бешенство и напали на пещеру. Геракл был вынужден взяться за лук и отразить нападение. Стрелы посыпались внутри и снаружи пещеры. В суматохе Хирон был поражен в бедро одной из стрел Геракла.





Простая рана от стрелы не должна была стать проблемой для такого бессмертного, как Хирон, но, к сожалению, эти стрелы были окроплены в крови гидры. Кровь гидры была достаточно ядовита, чтобы мгновенно убить любого смертного. Будучи бессмертным, Хирон мучился от боли. Даже его могущественные целительные силы не могли уменьшить агонию.





Хирон пошел к Зевсу и попросил его лишить его бессмертия, чтобы он мог умереть и избежать боли. Зевс, уважавший его, согласился и позволил Хирону умереть. Затем он поместил его среди звезд как созвездие Центавра.





В несколько иной версии Геракл подошел к своему отцу Зевсу и попросил его позволить Хирону умереть. В этой версии Геракл заключил сделку со своим отцом, по которой Хирон умер, а взамен был освобожден Прометей, которого Зевс пытал.





Поскольку Зевс любил Хирона и ненавидел Прометея, неясно, что Зевс получил от этой сделки. Возможно, Зевс позволил Гераклу отпустить Прометея, чтобы смягчить вину своего сына за то, что он, по сути, убил возлюбленного Хирона.





Вывод

В греческой мифологии очень мало таких благородных персонажей, как Хирон. Хирон был в уникальном положении: его любили как боги, так и смертные. В отличие от большинства греческих богов и героев, у Хирона никогда не было особых недостатков. Он был добрым, умным, мудрым существом, которое стремилось только помогать другим.





Благородная натура Хирона отразилась в его смерти. В отличие от многих своих учеников, Хирон умер благородной смертью, решив умереть с достоинством, а не жить в муках. Даже Зевс, возможно, самый темпераментный из богов, достаточно уважал его, чтобы исполнить его последнее желание.





Изображение Хирона как мудрого и благородного учителя отражает большое уважение греческого общества к учителям и тем, кто ответственно делился знаниями. Показательно, что Хирон был убит не по своей вине, а по невежеству молодого и упрямого Геракла. Даже после смерти Хирон смог преподать последний урок.



