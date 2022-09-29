Альтернативные трактовки мифа об Орфее

Орфей обезумел от горя, оплакивая любимую. Боги сжалились, позволив барду спуститься в подземное царство и вернуть жену. Музыкант без проблем покорил и мрачного Харона, и не знающего жалости Цербера.

Правители мира мертвых – Аид и Персефона тоже были очарованы музыкой барда. И согласились на исключение, позволив забрать Эвридику. Но он должен был идти первым и не оглядываться до самого выхода наружу. Но Орфей, опьяненный радостью, забыл об этом и повернулся. Жена тут же исчезла и навечно осталась в мире теней. Так история описана у Вергилия.