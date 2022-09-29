Альтернативные трактовки мифа об Орфее

Этот персонаж – один из самых известных в древнегреческой мифологии. Романтик, музыкант и смельчак отправился в царство теней вслед за любимой.
История Орфея и Эвридики многократно экранизировалась, ей посвящены картины, книги, игры, театральные постановки. История гласит, что музыкант путешествовал с аргонавтами, разыскивавшими золотое руно. И помогал не только успокаивать тревогу мореходов, но и справился со сладкоголосыми убийцами-сиренами благодаря своему таланту и волшебной лире.
Когда опасные приключения закончились, он полюбил красавицу по имени Эвридика и вступил с ней в брак. Однажды во время прогулки за новобрачной помчался похотливый сатир. Женщина стала сопротивляться, пытаясь вырваться и убежать, упала в яму, где ее ужалила гадюка.
Орфей обезумел от горя, оплакивая любимую. Боги сжалились, позволив барду спуститься в подземное царство и вернуть жену. Музыкант без проблем покорил и мрачного Харона, и не знающего жалости Цербера.
Правители мира мертвых – Аид и Персефона тоже были очарованы музыкой барда. И согласились на исключение, позволив забрать Эвридику. Но он должен был идти первым и не оглядываться до самого выхода наружу. Но Орфей, опьяненный радостью, забыл об этом и повернулся. Жена тут же исчезла и навечно осталась в мире теней. Так история описана у Вергилия.
Однако у других авторов история имеет и другую трактовку. В соответствии с ней Орфей был подлым и лицемерным человеком. И в наказание за поступки боги забрали у него жену. В планы богов не входило возвращать Эвридику, и они просто наказали музыканта, заманив в подземное царство.
Что касается действительного ухода из жизни этого персонажа, то причины в разных источниках тоже разнятся. В одном описывается, что после смерти жены он воспылал ненавистью ко всем богам кроме Аполлона, игнорируя даже собственного покровителя Диониса. Тот разгневался и отдал наглеца на растерзание менанидам – своим спутницам.
Вторая версия напоминает первую и тоже гласит, что с бардом расправились женщины. Поскольку после смерти жены он отвергал всех красавиц, то они разъярились и разорвали на куски скорбящего музыканта. Все еще звенящая лира плыла по реке, пока боги не забрали Орфея в подземное царство, чтобы скорбная мелодия умолкла после воссоединения с любимой.
Смерть от женских рук для древних греков, помешанных на сражениях и героизме, было такое себе. Поэтому героем они Орфея не считали. Он хитрил, изворачивался, использовал свои таланты для достижения целей. Поэтому такой исход был вполне логичен для такого человека.
Существовал Орфей или нет, но этот образ – влюбленного, а не воина активно используется в современной культуре, в которой умение применять свои таланты и умения ценится выше, чем тупая драка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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