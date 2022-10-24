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Математический тест для тех, кто в школе любил математику

Математический тест для тех, кто в школе любил математику

Автор:
24 октября 2022 18:35
Сообщество : Математические фишки
Метки: Тесты   алгебра   логика   математика   математические тесты   тест   
2822
1
Потребуется чуть больше знаний, чем те, которые можно получить в общеобразовательной школе. Но если вы интересовались математикой, то данные вопросы не покажутся для вас слишком сложными.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тесты   алгебра   логика   математика   математические тесты   тест   
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15  комментариев
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21k
Альберт 41 минуту назад
Всегда с уважением относился к математике, однако это чувство не всегда было взаимным:
только 4 из 8
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100
Андрей 3 минуты назад
з 8 вопросов ответили верно на 8. Вероятно, у вас инженерное или педагогическое образование. Или вы преподаватель математики? Кстати, какой из вопросов вы бы сформулировали лучшим образом?
геолог....
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3k
VPJ 3 минуты назад
Ну и что. Тест из разряда для ищущих, жаждущих успеха в рулетке и лотерее. Да...Они понимают больше чем я в дваждыдвачетыреравно.
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576
Александр Долматов 13 минут назад
8 из 8. Образование сельскохозяйственное (агроном). Просто хорошая память и нормальное логическое мышление.
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1k
Mazter 13 минут назад
6/8. Образование МГУ факультет выч.математики и кибернетики :) но 20 лет уже прошло с тех пор :)
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14k
dimitr 23 минуты назад
"Потребуется знаний чуть больше, чем в общеобразовательной школе"
Это какие? Что тут НЕ из средней школы?
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7k
Владимир 41 минуту назад
Чис ла Фи бо нач чи попал наугад , остальные знал
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28k
Григорий 45 минут назад
Просто, но последний вопрос ткнул на удачу, попал. 8/8
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1M
Великий Немой 48 минут назад
Вопрос с факториалом - на засыпку!
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11k
a_komolow 57 минут назад
7 из 8
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
Вопросы простые. Я филолог, в школьном аттестате только 3 четверки (алгебра, геометрия, физика), остальные пятерки.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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