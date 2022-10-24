Математический тест для тех, кто в школе любил математику

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Потребуется чуть больше знаний, чем те, которые можно получить в общеобразовательной школе. Но если вы интересовались математикой, то данные вопросы не покажутся для вас слишком сложными.
Источник:
АНТИФИШКИ
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геолог....
Это какие? Что тут НЕ из средней школы?