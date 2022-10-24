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Настолько безобразно, что даже очень хорошо: вторая жизнь вещей

Настолько безобразно, что даже очень хорошо: вторая жизнь вещей

Автор:
24 октября 2022 17:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вторая жизнь вещей   вторая жизнь мусора   вторая жизнь старых вещей   подборка   своими руками   хитрости   
2040
16
Есть миллион дурацких советов, которые подают под соусом гениальности, но если разобраться, то это просто миллион дурацких советов. В посте собраны весьма неоднозначные рецепты. С одной стороны, конечно, тупые, но с другой... потрясающие.
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Источник:

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Метки: вторая жизнь вещей   вторая жизнь мусора   вторая жизнь старых вещей   подборка   своими руками   хитрости   
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17  комментариев
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1k
Lexx Час назад
Трансформаторы тока вешаются на две фазы, обычно крайние. Поэтому использование резиновых тапок там не нужно.
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203
Olldd Lexx 36 минут назад
Вариант 3-х фазной сети и счетчика ЭЭ вами не рассматривается?
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183
Роман 6 минут назад
Тапочки это не только петли но ищё и доводчик не плохой.
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3k
Трям 8 минут назад
Лучшее применение произведениям Донцовой.

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345
adssaf afasffdsga 13 минут назад
Комментарий к фото
Вполне похоже на закос под народную роспись. Не помню как такая называется. Но тут, наверное, лучше бы закос под жостовскую выглядел бы.
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345
adssaf afasffdsga 15 минут назад
Комментарий к фото
Вот это очень даже неплохо выглядит как какая-то дизайнерская вещь.
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15k
Александр 24 минуты назад
Тапок между трансформаторами тока вполне норм.
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166
iskra 53 минуты назад
Насчет столика из книг - сейчас это практически бесплатно. Книги выносят на мусорку кубометрами,и библиотеки выкидывают тоннами.
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166
iskra Cornho Полчаса назад
Много где. У нас в городе поменьше,но часто по сотне книг народ на мусрку выносит. Из заводской библиотеки в прошлом году почти полную газель вывезли.
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345
adssaf afasffdsga iskra 8 минут назад
Крайне досадно то, что некоторые библиотеки обязывают выкидывать книги из старого фонда. Теряются бесценные последние экземпляры советских книг, а ведь они часто не оцифрованы. И даже невозможна передача книжного фонда - хотя бы частично - в иные библиотеки.
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183
Роман adssaf afasffdsga 7 секунд назад
Недавно под одной из тем - как вы плодотворно провели выходные, был комментарий :наконец то дожгла всё книги..
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11k
Ivan 56 минут назад
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141
Евгений Ivan 39 минут назад
"А сейчас с помощью этого клея и пакета мы улетим на море..."
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60k
Опиум для народа Час назад
Афтырь хоть знает отличия силикатного кирпича от керамического?
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