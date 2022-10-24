Настолько безобразно, что даже очень хорошо: вторая жизнь вещей

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Есть миллион дурацких советов, которые подают под соусом гениальности, но если разобраться, то это просто миллион дурацких советов. В посте собраны весьма неоднозначные рецепты. С одной стороны, конечно, тупые, но с другой... потрясающие.
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3.
Выглядит отвратно, так ещё и дороже обычного стула. Отличная идея, просто замечательная
5.
Когда тебе во втором классе сказали сделать поделку для уроков труда, а ты вспомнил об этом через 30 лет
8.
Обязательно разрисуйте всё цветочками, иначе соседи будут считать вас адекватным. Это же никому не нужно, верно?!
Источник:
АНТИФИШКИ
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