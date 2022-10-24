Настолько безобразно, что даже очень хорошо: вторая жизнь вещей

Есть миллион дурацких советов, которые подают под соусом гениальности, но если разобраться, то это просто миллион дурацких советов. В посте собраны весьма неоднозначные рецепты. С одной стороны, конечно, тупые, но с другой... потрясающие.

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2. Не выкидывайте тапки, их можно использовать в качестве диэлектрика 0 Источник:

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3. Выглядит отвратно, так ещё и дороже обычного стула. Отличная идея, просто замечательная 0 Источник:

4. Как испортить вешалки, но при этом не сделать кресло. Пользуйтесь на здоровье 0 Источник:

5. Когда тебе во втором классе сказали сделать поделку для уроков труда, а ты вспомнил об этом через 30 лет 0 Источник:

6. Всегда портите стену из кирпича старой вываркой 0 Источник:

7. Или колесом 0 Источник:

8. Обязательно разрисуйте всё цветочками, иначе соседи будут считать вас адекватным. Это же никому не нужно, верно?! 0 Источник:

9. Посмотрите, как сверкают уголки, прикрученные к стене. Красиво же! 0 Источник:

10. Для столика использовать можно только книги. Не думайте о цене, просто сделайте 0 Источник:

11. Ну разве это не похоже на дерь... изысканную вещь?! 0 Источник:

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13. +1 вариант 0 Источник:

14. Дешёвая система для хранения стоит 3000 рублей. Использовать поддон — бесценно! 0 Источник:

15. Петли дверные используют только... 0 Источник: