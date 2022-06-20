От фарша до шланга: хитрости на все времена года

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Полезные приспособы, которые экономят время, деньги и силы. В этой подборке не будет слишком сложных или затратных штук. Вам не придётся использоваться термоклеевой пистолет и не придётся ради псевдолайфхака использовать болгарку, чтобы сделать болгарку. Только годнота!
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10.
Если нужно почистить много яблок, то лучше всего использовать дрель и перьевой сверло (широкое)
Источник:
АНТИФИШКИ
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