От фарша до шланга: хитрости на все времена года

Полезные приспособы, которые экономят время, деньги и силы. В этой подборке не будет слишком сложных или затратных штук. Вам не придётся использоваться термоклеевой пистолет и не придётся ради псевдолайфхака использовать болгарку, чтобы сделать болгарку. Только годнота!

1. 0

2. Фарш хранить в морозилке лучше так. Проверено. Размораживается быстро и равномерно. 0 Источник:

×

×

3. Летняя хитрость 0 Источник:

4. 0 Источник:

5. Для кота, который гуляет сам по себе 0 Источник:

6. Транспортировка вещей на велосипеде 0 Источник:

7. Лень 0 Источник:

8. Когда у тебя много берцев, но шнурки рвутся... 0 Источник:

9. Можно один раз купить бесконечные шнурки (не рвутся и дешевле) 0 Источник:

10. Если нужно почистить много яблок, то лучше всего использовать дрель и перьевой сверло (широкое) 0 Источник:

11. Полезная штука для тех, кто не любит мыть полы, но и грязь тоже не любит 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. 0 Источник:

14. Если дома завелись маленькие дети... 0 Источник:

15. 0 Источник:

16. Бюджетный вариант третьей руки 0 Источник:

17. Система хранения тросика 0 Источник: