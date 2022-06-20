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От фарша до шланга: хитрости на все времена года

От фарша до шланга: хитрости на все времена года

Автор:
20 июня 2022 14:03
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересное   лайфхак   подборка   полезности   прикол   хитрости   
1634
18
Полезные приспособы, которые экономят время, деньги и силы. В этой подборке не будет слишком сложных или затратных штук. Вам не придётся использоваться термоклеевой пистолет и не придётся ради псевдолайфхака использовать болгарку, чтобы сделать болгарку. Только годнота!
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Источник:

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Метки: интересное   лайфхак   подборка   полезности   прикол   хитрости   
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3  комментария
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K7OO 18 минут назад
За фарш отдельное спасибо. Раньше-то я его просто лопатой в морозилку закидывал, а оказывается можно в пакет складывать.))
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