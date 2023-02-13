16 крутых идей, как реанимировать старый нерабочий холодильник

1955
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Порой срок службы вещей заканчивается. Не все хотят утилизировать технику, и это даже хорошо, ведь появляется возможность проявить фантазию и найти новое применение старой вещи. Сегодня мы собрали подборку для рукастых фантазёров, которые могут взять на заметку идеи по преображению нерабочих холодильников.
1. Начнём с того, что старый холодильник может стать прекрасным местом для хранения самых разных вещей
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15. Тут прямо дизайнерское решение: дверь от холодильника вместо туалетной да ещё и многофункциональная
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