16 крутых идей, как реанимировать старый нерабочий холодильник

Порой срок службы вещей заканчивается. Не все хотят утилизировать технику, и это даже хорошо, ведь появляется возможность проявить фантазию и найти новое применение старой вещи. Сегодня мы собрали подборку для рукастых фантазёров, которые могут взять на заметку идеи по преображению нерабочих холодильников.