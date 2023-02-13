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16 крутых идей, как реанимировать старый нерабочий холодильник

16 крутых идей, как реанимировать старый нерабочий холодильник

Автор:
13 февраля 2023 17:24
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вторая жизнь старых вещей   из старых вещей   из холодильника   крутые идеи для переделки   переделка вещей   реанимировать старую вещь   своими руками   
1955
18

Порой срок службы вещей заканчивается. Не все хотят утилизировать технику, и это даже хорошо, ведь появляется возможность проявить фантазию и найти новое применение старой вещи. Сегодня мы собрали подборку для рукастых фантазёров, которые могут взять на заметку идеи по преображению нерабочих холодильников.

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Метки: вторая жизнь старых вещей   из старых вещей   из холодильника   крутые идеи для переделки   переделка вещей   реанимировать старую вещь   своими руками   
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8  комментариев
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10k
Сатанеев 57 минут назад
Идеальная коптильня из холодильника с нутром из пластика и крашеной жести? Вы это серьёзно?
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1k
Vladislav Grigorenko 8 минут назад
Припёрся мужик домой бухущий в хлам среди ночи. Свет включать не стал, чтоб не разбудить никого, чтоб жена не спалила что пьяный, прокрался до дивана, улёгся... И тут ему срать захотелось, что аж невмоготу. Прокрался шёпотом до туалета, свет зажёгся, сел - и тут свет потух. Ну ёпрст! Он дверь приоткрыл - снова свет горит. Закрыл - не горит. Закрывал, открывал - одно и то же, хрен с ним, думает, можно и в темноте, когда щас тут с электрикой разбираться! Сделал своё дело - ушёл спать на диван. Тихо, темно, никто ничё не заметил, прокатило вроде. Утром просыпается от дикого крика родной супруги: допился, скотина пьяная! В холодильник насрал!
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7k
Bely 12 минут назад
кроме коптильни для холодного копчения всё фигня полная
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13k
a_komolow 41 минуту назад
Инкубатор для цыплят из холодильника делали
Вылупились
Всё остальное - фуфляндия
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367
Семён 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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367
Семён 58 минут назад
Мне кажется нерабочих холодильников не бывает. Они могут быть обшарпанными, грязными, вонючими, но работают вечно.
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19k
alexis Час назад
Из холодильника лучше всего получается холодильник. Иначе малая вместимость при больших габаритах.
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Спелая кукурузинка

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