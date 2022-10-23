17 счастливчиков, которым попались уникальные находки

Мы всегда замечаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам. Но, к сожалению, мы отправляемся в поездку не так часто, как хотел бы. Хорошо, что есть вездесущие пользователи, которые делятся своими удивительными находками. Взгляните!

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Самая большая черепаха в мире, которая бродила по Южной Америке 10 миллионов лет назад: Stupendemys Geographicus 0 Источник:

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Гигантское линзовидное облако над горой Фудзи 1 Источник:

Малёк камбалы с отличным камуфляжем 0 Источник:

Удивительный подземный пещерный комплекс глубоко в лесах Гуанси, Китай. Его длина составляет 306 метров, а ширина 150 метров. Густая растительность на дне достигает почти человеческого роста и является своего рода оазисом 0 Источник:

Самая старая маска в мире: артефакт возрастом 9000 лет 0 Источник:

Это граффити с 3D-эффектом, Испания 0 Источник:

Чрезвычайно редкая меланистическая кошка-сервал 0 Источник:

Старейшим отелем в мире является отель Nishiyama Onsen Keiunkan в Японии, который работает с 705 года нашей эры. Это семейный бизнес, на протяжении 52 поколений 0 Источник:

Одна из статуй Моаи на острове Пасхи, которая была вырезана, но так и не установлена. Его высота составляла бы 21 метр, а вес - более 2 самолетов Boeing 737 0 Источник:

Золотой мост находится во Вьетнаме, рядом с городом Дананг, в горном массиве Ва Ва 0 Источник:

Древесный кенгуру кажется игрушечным 0 Источник:

Голова Короля Ночи из "Игры престолов" вырезана из арбуза 0 Источник:

Далянь, Китай 1 Источник:

Бедренная кость динозавра возрастом 140 миллионов лет весом 500 кг обнаружена во Франции 0 Источник: