15 удачливых людей, которым попались настоящие редкости

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Каждую секунду в мире происходят интересные события. К счастью, современные технологии позволяют нам увидеть уникальные изображения и в нашей повседневной жизни. Люди поделились фотографиями удивительных вещей, которые попались им на глаза во время путешествий.
Это накидка создана из золотых шёлковых нитей, которые собирали в течении пяти лет у миллиона пауков-шелкопрядов. Это самый редкий текстиль на земле
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Перевернутая смоковница в Баколи, Италия. Никто точно не знает, как дерево там оказалось и как оно выжило, но год за годом оно продолжает расти вниз и приносить плоды
Работники в зоопарке специально надевают одежду с узором зебры, чтобы малыши не чувствовали себя одиноко
Эта аметистовая ваза была изготовлена в Древней Ассирии в VIII веке до нашей эры, около 2900 лет назад
Эти волны называются Чикама, и они самые длинные в мире. Происходит это только в одной точке на перуанском побережье. Явление защищено законом, ничто не может быть построено в радиусе двух километров
Источник:
АНТИФИШКИ
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