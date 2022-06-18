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15 удачливых людей, которым попались настоящие редкости

15 удачливых людей, которым попались настоящие редкости

Автор:
18 июня 2022 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интересные   Удачливые   люди   попались   путешествия   редкости   уникальные   
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Каждую секунду в мире происходят интересные события. К счастью, современные технологии позволяют нам увидеть уникальные изображения и в нашей повседневной жизни. Люди поделились фотографиями удивительных вещей, которые попались им на глаза во время путешествий.
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Источник:

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Метки: Интересные   Удачливые   люди   попались   путешествия   редкости   уникальные   
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8  комментариев
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7k
Артём 51 минуту назад
"Эти мужчины нашли бивни мамонта, Монголия"(с)

Не знал, что Якутия находится в Монголии!
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7k
Прохожий3 Полчаса назад
Бивни мамонта в Монголии? На морском берегу? Что-то сомневаюсь я... Динозавры и прочие окаменелости, да, там этого добра хватает. Но вот бивни мамонта на фоне морского берега...
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5k
SR 43 минуты назад
Волны в Перу, Ньюгрейндж в Ирландии, водопад "Невеста" в Кахамарке тоже попались удачливым людям?
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5k
heta 44 минуты назад
Кенгу - конечно альфа, судя по бицухам, но все же ведро - из фольги...
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202
MidMaster 48 минут назад
Страшно представить возраст Олдгрейндж
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4k
sedoisever 2 часа назад
Шёлковые нити, которые собирали "в течение пяти лет", тоже "попались"? Кстати, через "Е".
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