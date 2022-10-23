Хариус Северного Урала 2022. Яма мечты. Рыбалка

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Перед второй частью нашего 25 дневного пеше-водного похода по Северному Уралу в августе 2022 года, мы решили пополнить продуктовый запас рыбой. Всего прошли 300 километров. Питались исключительно хариусом.
Видео рыбалки
Источник:
Небольшой фрагмент рыбалки
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Метки: Коми Северный Урал рыбалка хариус
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