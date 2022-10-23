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Хариус Северного Урала 2022. Яма мечты. Рыбалка

Хариус Северного Урала 2022. Яма мечты. Рыбалка

Автор:
23 октября 2022 15:38
Метки: Коми   Северный Урал   рыбалка   хариус   
549
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Перед второй частью нашего 25 дневного пеше-водного похода по Северному Уралу в августе 2022 года, мы решили пополнить продуктовый запас рыбой. Всего прошли 300 километров. Питались исключительно хариусом.

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13  комментариев
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1k
Сид 4 часа назад
Хариус очень вкусный,особенно малосольный
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16k
Александр Сучков Полчаса назад
Вот интересно- зачем ловить больше сотни, травмируя их и отпускать, что бы оставить четыре для "пожрать"? я что то видео не особо понял....
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−25
TRAVEL 24 PRO 2 часа назад
Интересное мне нравится!
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139
Dee78 4 часа назад
А ещё он запрещен к вылову
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139
Dee78 3 часа назад
Но да, вкусный очень
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139
Dee78 Кружок 3 часа назад
У нас на Южном Урале и Башкирии штрафуют
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2k
MPEG-8 4 часа назад
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