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С добрым утром!

С добрым утром!

Автор:
23 октября 2022 07:52
Метки: настроение   позитив   утро   
224
22
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Подборка интересных и красивых фотографий с котами для утреннего настроения.
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Источник:

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2  комментария
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27k
Ваня 2 часа назад
за котовских всегда плюс!!!
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−13
[email protected] 21 минуту назад
Едут домой с Украины, бурятский танкист, ростовский гвардеец и московский генерал.
Кто за рулем?

Ответ: водитель рефрижератора

частичная мобилизация - это одна нога тут другая там ...
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