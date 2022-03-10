Остроумные иллюстрации с использованием предметов, которые оказались под рукой

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Чешский художник Кристиан Менса (Christian Mensa) создает забавные и оригинальные рисунки, в которых используются предметы повседневного обихода. Он черпает вдохновение буквально на каждому шагу!
Кристиан живет и работает в Лондоне. Он видит и использует потенциал обычных предметов для создания забавных иллюстраций с комбинацией 2D- и 3D-элементов, и это ему удаётся как нельзя лучше.
Кстати, он не только художник, но и танцор, известный под сценическим псевдонимом Мистер Крисс.
Кстати, он не только художник, но и танцор, известный под сценическим псевдонимом Мистер Крисс.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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