Остроумные иллюстрации с использованием предметов, которые оказались под рукой

Кристиан живет и работает в Лондоне. Он видит и использует потенциал обычных предметов для создания забавных иллюстраций с комбинацией 2D- и 3D-элементов, и это ему удаётся как нельзя лучше.



Кстати, он не только художник, но и танцор, известный под сценическим псевдонимом Мистер Крисс.