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Остроумные иллюстрации с использованием предметов, которые оказались под рукой

Остроумные иллюстрации с использованием предметов, которые оказались под рукой (21 фото)

Автор:
10 марта 2022 09:15
Сообщество : Искусство
Метки: забавные иллюстрации   иллюстратор   иллюстрации   классные рисунки   остроумно   рисунки   художник   
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Чешский художник Кристиан Менса (Christian Mensa) создает забавные и оригинальные рисунки, в которых используются предметы повседневного обихода. Он черпает вдохновение буквально на каждому шагу!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавные иллюстрации   иллюстратор   иллюстрации   классные рисунки   остроумно   рисунки   художник   
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Оксид Бетона Час назад
Генитально!
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Павел 7 минут назад
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