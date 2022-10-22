Прогулка по Москве 1920-30х годов

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Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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5.
Вид с Охотного Ряда.
Снимают колокола с ц.Параскевы Пятницы. Прямо дом Карзинкина, левее (за кадром) "Лоскутная" гостиница. Справа "Националь", 1925 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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