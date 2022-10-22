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Прогулка по Москве 1920-30х годов

Прогулка по Москве 1920-30х годов

Автор:
22 октября 2022 19:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
440
20
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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511
Миха 2 часа назад
отличные фото!
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