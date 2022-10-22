Какая судьба постигла потомков Емельяна Пугачёва?

О Емельяне Пугачёве – предводителе крестьянско-казацкого движения знают практически все, ведь это была заметная фигура, сыгравшая свою роль в истории. Были ли у него потомки, и как сложилась их жизнь?
На территории кладбища Красноармейского района Ростовской области есть такое странное захоронение. Историки подвергают сомнению его подлинность, ведь 126 лет для человека – это практически нереальный срок. Даже если он считается сыном мятежного атамана.
Родные атамана (он дважды женился), две дочери и сын были жестоко наказаны за один лишь факт родства с бунтарем и основную часть своей жизни провели в заточении.
Емельян женился на казачке из соседней станицы Есауловской Софье Недюжевой в 1760 году. Первенец – сын Трофим появился в семье 4 года спустя. Как и положено женщинам того времени, жена рожала часто, но из-за высокой младенческой смертности в живых остался только сын и две дочери – Христина и Аграфена.
Емельян служил, Софья занималась детьми и хозяйством. Но тут дернули черти главу семьи сорваться на Терек: переселенцы баяли, что там казацкой воли больше. Семью пообещал перевезти, как освоится.
Спустя год Пугачев вернулся и сказал, что товарищи избрали его атаманом, и жизнь им предстоит просто райская. Но жена не поверила (ведь он, в общем-то, дезертировал) и сдала мужа властям. Он ухитрился сбежать и с семьей более не связывался.
В 1774 году по указанию властей дом Пугачевых в станице сожгли дотла, а семью повезли в Казань на допрос. Впрочем, по существу она никакой ценной информации предоставить не могла: больше года мужа не видела, что он делает – не знает.
За ненадобностью женщину с детьми упрятали в казематы. Но из тюрьмы их освободили люди Пугачева. Правда, положение (он ведь выдавал себя за чудом избежавшего смерти императора Петра III) не позволяло мужчине признать семью. И он оставил родных возле себя уже как заложников.
У атамана к тому времени была новая жена – молодая казачка Устинья – «императрица». Маловероятно, что законная супруга испытывала к сопернице ревность или вообще какие-то эмоции. Зная своего мужа, она чувствовала, что им всем еще предстоит хлебнуть лиха.
Так и вышло: Пугачева сдали его же люди. И всех родных привезли на допрос в Москву. Бунтовщика жестоко казнили, а женщин посчитали непричастными к планам лже-императора. Но на всякий случай оставили в заключении. На следующие 28 лет домом им стала Кексгольмская крепость, что в городе Приозерске Ленинградской области.
Пленников даже лишили фамилии, чтобы ничто не напоминало об опасном для власти человеке. Так они и жили, без роду и племени, лишенные свободы, имени, жизни.
Под амнистию при Екатерине узники не попали. Отклонено было прошение освободить их и адресованное Павлу. Ситуация повторилась и с воцарением Александра I. И лишь в 1803 году разрешено было освободить этих тихих запуганных людей.
«Императрица» скончалась через 5 лет после освобождения. Софья для тех времен уже была старухой (ей минул 61 год). Да и горести не добавили женщине красоты и силы. На родину детям мятежника возвращаться запретили, и Трофим выстроил за пределами крепости дом, где дети Пугачева тихо доживали своей век.
Его не стало первым. В 1826 году скончалась Христина. По поводу Трофима есть масса нестыковок: якобы мужчина сбежал на Дон, женился, у супругов родилась дочь. И прожил невероятно долгую жизнь – 126 лет. Подобных рекордов долгожительства и не зафиксировано-то в принципе. Видимо, образ Пугачева надо было как-то романтизировать. Поэтому в народе появилась и байка о внуке атамана Филиппе, которого Трофим зачал, будучи уже глубоким старцем за 80 лет.
Последний ребенок – дочь Аграфена умерла в 1833 году. На ней прямой род Пугачева прервался, поскольку женщина, как и брат с сестрой, была лишена возможности завести семью и родить детей. Да и самого рода и личности тоже. Так жестоко – за одну только родственную связь с государственным преступником пострадали его родные, проведшие жизнь в заточении и умершие в безвестности даже без права использовать свою фамилию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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