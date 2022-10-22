Какая судьба постигла потомков Емельяна Пугачёва?

Родные атамана (он дважды женился), две дочери и сын были жестоко наказаны за один лишь факт родства с бунтарем и основную часть своей жизни провели в заточении.

Емельян женился на казачке из соседней станицы Есауловской Софье Недюжевой в 1760 году. Первенец – сын Трофим появился в семье 4 года спустя. Как и положено женщинам того времени, жена рожала часто, но из-за высокой младенческой смертности в живых остался только сын и две дочери – Христина и Аграфена.

Емельян служил, Софья занималась детьми и хозяйством. Но тут дернули черти главу семьи сорваться на Терек: переселенцы баяли, что там казацкой воли больше. Семью пообещал перевезти, как освоится.

Спустя год Пугачев вернулся и сказал, что товарищи избрали его атаманом, и жизнь им предстоит просто райская. Но жена не поверила (ведь он, в общем-то, дезертировал) и сдала мужа властям. Он ухитрился сбежать и с семьей более не связывался.