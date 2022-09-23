Советский фильм про несоветские отношения: почему «Школьный вальс» спровоцировал скандал?

Когда Павел Любимов начал снимать в конце 70-х эту картину, ничто, как говорится, не предвещало.
Между тем как предпосылки все же были. Ведь любовь десятиклассников, о которой шла речь, была плотской, а не платонической.
Подростковая беременность – явление, которое в Союзе было. Как и секс, хотя об это принято было молчать. Именно эта деликатная тема, открытая на обозрение широких масс, и послужила причиной резонанса.
Аналогичных сюжетных ходов до этого не было. Автора сценария – драматурга Анну Родионову неоднократно пытались убедить прибавить героине хотя бы несколько лет. Но она не согласилась, ибо вся идея в противном случае теряла смысл.
По сценарию школьница Зося беременела от своего одноклассника. Но тот, узнав о беременности, оставил девушку и повел под венец другую свою одноклассницу Дину. Словом, ужас-ужас, ведь советские школьницы могли разве что только мечтать о робких поцелуях, но никак не проводить время в кровати с парнем.
В случае с актрисами Любимов обошелся без проб. В роли Дины он увидел Евгению Симонову. Хотя у той уже были звездные роли в копилке («В бой идут одни старики», «Афоня»), а также ребенок и муж, режиссер был твердо уверен, что 22-летняя актриса справится с ролью 16-летней девушки.
Без проблем прошло и утверждение на роль Зоси Елены Цыплаковой. По поводу главной мужской роли Любимов долго сомневался. Но в итоге остановился на Сергее Насибове – 19-летнем однокурснике Елены. Парень не имел опыта съемок, и Цыплаковой даже пришлось обучать партнера, в том числе поцелуям на камеру.
Съемки стоили студентам билета: руководство ГИТИСа строго запрещало студентам участвовать. Но им удалось восстановиться во ВГИКе и продолжить учебу у Лиозновой.
Чувства у молодых актеров получилось изобразить очень убедительно. И многие думали, что отношения перерастут в нечто большее и перейдут за пределы съемочной площадки. Но этого не произошло.
Естественно, Любимов осознавал, что его работа подвергнется жесточайшей критике. Чиновники не одобрили слишком безнадежный финал картины, в котором Гоша и Зося простились навсегда. И заставили сделать его открытым, переозвучив последнею реплику, когда он спрашивал у бывшей возлюбленной о возможности увидеть сына. Режиссеру это не понравилось, ведь он хотел завершить все жестко.
Картину на экраны не выпустили, и Любимову пришлось писать в ЦК партии, лично Суслову. Прочитал тот обращение или нет – неизвестно. Но разрешение дали. Но премьера все равно прошла со скандалом. Обвинения на авторов полились как из рога изобилия: эталон безнравственности, ужасный пример советской молодежи, задетая честь школы и страны.
При этом «Школьный вальс» при неизменных аншлагах посмотрело порядка 20 млн зрителей. Но об истинном смысле и зрители, и даже сами участники задумались лишь годы спустя. К сожалению, Елене Цыплаковой не довелось стать матерью. Но она призналась, что благодаря фильму стала крестной мамой множеству детишек. Советские женщины писали ей письма, в которых были такие строки:
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Елена, я посмотрела фильм и, когда забеременела, не стала делать аборт;
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Передо мной сидит 20-летний замечательный сын. Я была в том же положении, что и ваша героиня: любимый меня бросил. Посмотрев картину, я решила рожать. Сегодня у меня есть семья, и я счастлива!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Пересматривал недавно.
Ну а Цыплакова и Симонова, просто очаровательны