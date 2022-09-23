Советский фильм про несоветские отношения: почему «Школьный вальс» спровоцировал скандал?

Между тем как предпосылки все же были. Ведь любовь десятиклассников, о которой шла речь, была плотской, а не платонической.

Подростковая беременность – явление, которое в Союзе было. Как и секс, хотя об это принято было молчать. Именно эта деликатная тема, открытая на обозрение широких масс, и послужила причиной резонанса.

Аналогичных сюжетных ходов до этого не было. Автора сценария – драматурга Анну Родионову неоднократно пытались убедить прибавить героине хотя бы несколько лет. Но она не согласилась, ибо вся идея в противном случае теряла смысл.