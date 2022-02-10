Свободу Воронежской области, или Приключения министра МИД Великобритании в России

"С церемониальной точки зрения визит Лиз Трасс в Москву стал настоящим прорывом", - пишет МК, - "До этого официальный Лондон декларировал, что, пока Москва публично не покается за известную «экскурсию» двух «торговцев спортивным питанием» в знаменитый собор в Солсбери, Великобритания будет бойкотировать российских официальных лиц. Сейчас эта позиция без особого шума была выкинута на помойку. Но суть отношений между двумя ядерными державами это ни на йоту не изменило".

И еще: "Возникает вопрос: зачем все это было надо? С какой реальной целью Лиз Трасс приезжала в Москву? <...> похоже, чисто с целью покрасоваться — показать свою личную крутизну".

Российский телеведущий Владимир Соловьев задается таким же вопросом: "А зачем эта дама вообще приехала? Шапку выгулять? Ни на один вопрос ответить не может и не хочет. Повторяет на любой вопрос набор пропагандистских фраз. Минские соглашения так и не почитала. О прошлом говорить не хочет. Ведёт себя в классическом британское колониальном стиле. Лондонский чиновник приехал в колонию поучать покорённых туземцев.