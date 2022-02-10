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Свободу Воронежской области, или Приключения министра МИД Великобритании в России

Свободу Воронежской области, или Приключения министра МИД Великобритании в России (5 фото)

Автор:
10 февраля 2022 23:07
Сообщество : Политика
Метки: Великобритания   Лиз Трасс   Россия   лавров   мид   политика   танк   шапка   
1288
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Завершился визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Россию. И теперь уже можно констатировать: переговоры в Москве фактически провалились. Вместо содержательного двустороннего диалога у двух министров, по словам Лаврова, получился «диалог глухого с немым».

"С церемониальной точки зрения визит Лиз Трасс в Москву стал настоящим прорывом", - пишет МК, - "До этого официальный Лондон декларировал, что, пока Москва публично не покается за известную «экскурсию» двух «торговцев спортивным питанием» в знаменитый собор в Солсбери, Великобритания будет бойкотировать российских официальных лиц. Сейчас эта позиция без особого шума была выкинута на помойку. Но суть отношений между двумя ядерными державами это ни на йоту не изменило".

И еще: "Возникает вопрос: зачем все это было надо? С какой реальной целью Лиз Трасс приезжала в Москву? <...> похоже, чисто с целью покрасоваться — показать свою личную крутизну".

Российский телеведущий Владимир Соловьев задается таким же вопросом: "А зачем эта дама вообще приехала? Шапку выгулять? Ни на один вопрос ответить не может и не хочет. Повторяет на любой вопрос набор пропагандистских фраз. Минские соглашения так и не почитала. О прошлом говорить не хочет. Ведёт себя в классическом британское колониальном стиле. Лондонский чиновник приехал в колонию поучать покорённых туземцев.

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Впрочем, кое какие дивиденды гостья из Лондона получила. Британский таблоид Daily Mail сравнил главу МИД Британии с Маргарет Тэтчер. Причиной такого сравнения стали ни уровень компетенций Лиз Трасс и не уровень ее профессионализма, и даже не "железный" характер, а всего лишь появление Трасс на Красной площади в меховой шапке. Образ оказался очень похожим на внешний вид Тэтчер во время её визита в столицу России в 1987 году. Похоже, что и шапка и шуба в образе мадам Трасс появились не случайно. Быть похожей на Тэтчер, ей явно хотелось.

Не случайно же, госпожа Трасс устроила себе в 2021 году в Эстонии покатушки на танке вдоль российской границы. Тэтчер ведь тоже забиралась в танк в Западной Германии в 1986.

А вот читателей газеты наоборот возмутило, что Трасс уделила больше внимания фотографированию на фоне достопримечательностей российской столицы, чем непосредственно встрече с Лавровым. «Трасс, кажется, пребывает в иллюзии, что простое переодевание в Тэтчер и повторение ее поз на известных фотографиях подтолкнет публику к мысли, будто она действительно обладает лидерскими качествами».

Чтобы ее еще не скоро забыли Глава МИД Великобритании во время закрытой части переговоров с Сергеем Лавровым отметилась чушью - сначала дежурно потребовала отвести войска от украинской границы. На что Лавров резонн ответил, что солдаты находятся на российской территории и могут проводить любые маневры.

«Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» — иронично спросил Лавров. И получил ответ, которого явно не ожидал услышать: «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами».

Вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая объяснила Трасс, что речь идёт о российских регионах.

Впрочем, нынешний Министр иностранных дел Британии не сильна не только в географии, но и в истории. В январе 2022 года Трасс с сочувствием заявила. что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар».

Ответ на то, сколько лет прошло, по мнению госпожи Лиз Трасс между двумя вторжениями: монголов и татар, российский МИД так и не получил.

Да впрочем, какая разница? Вчера был Борис, сегодня Лиз - невелика разница.

В общем, как пишет МК: "Спасибо, конечно, Лиз, что заехала. Но с таким неделовым настроем от дальнейших обменов визитами вполне можно воздержаться. Хуже от этого точно не будет".

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Метки: Великобритания   Лиз Трасс   Россия   лавров   мид   политика   танк   шапка   
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Татчер была Железная сука, а эта - Тупая сука. Деградация британских элит налицо. Джонсон - клоун, которого скоро выгонят с Даунинг стрит. Эта - тупая дура.
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5k
Fishki_surfer 9 минут назад
"Ну наконец-то!" обрадовались в Воронежской области.
Но тут пришел Лавров и все испортил.
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133
Царь 22 минуты назад
По ходу Маргарет Тэтчер в гробу перевернулась после поездки этой ТП.
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1k
AVATAR Полчаса назад
То они шестой флот к берегам Белоруссии собирались перебросить, то Ростов и Воронеж не признают российскими. Что они там курят? Или специально дур таких отбирают? Я уж подумал что Англия собралась помочь Украине отжать у нас два региона. Фух! Поосторожней надо с этим шутить
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17k
Феникс 48 минут назад
Ой ну слава богу в правительстве мелкобритании сидят такие же идиоты как у нас в думе))
Вот радости то подвалило!))
Ну терь будем неделю хохотать))

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8k
Привыкли руки к топорам. 48 минут назад
Ну и страшна падла.
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2k
Атомный Крот Час назад
И эта баба аж в Оксфорде поучиться умудрилась.


В России бы ее с таким уровнем развития даже в ПТУ не взяли бы.
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0
Hello Час назад
Не все политики - женщины. Но, все женщины - политики по своему.
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784
alex Час назад
Diversity hire
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11k
K7OO 2 часа назад
Очень полезный визит. Теперь у Лаврова есть полное право заявлять, что Россия никогда не признает суверенитет Великобритании над Ирландией, Шотландией и Уэльсом.
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22k
pssst 2 часа назад
Вот у Лаврова ситуация... хочется запостить мем с самим собой.
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542
parhi 2 часа назад
Макака тупорылая как и все бриты
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24k
Юрьевич 2 часа назад
Откуда их столько ипанутых повылазило?

Ещё же сравнительно недавно политики такого уровня были интеллигентные и грамотные. Да, англосаксонские политики всегда ненавидели Россию и русских, но откровенных идиотов среди них практически не было! Вы можете себе представить чтобы Маргарет Тэтчер брякнула, что никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями??? Это было бы последними словами, что она сказала в качестве политика! А тут приезжает ТП, которая не только не знает географию и историю, но даже не читала документы которые приехала обсуждать! Мир ипанулся! Да королева Елизавета 2 должна немедленно застрелиться от стыда!
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11k
Кыся 2 часа назад
То есть, вариант, что все нужное было обсуждено за закрытыми дверьми, не рассматривается?
Может, ей вообще было пох на эту пресс-конференцию, когда уже все решено.
Я не очень верю, что такая прожженная бабка, как королева, позволит что-то сделать без ее ведома.
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12k
Александр 2 часа назад
Ссылка coub.com
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3k
satra 2 часа назад
Эпоха постмодерна. Подача важнее события, трактовка важнее факта, впечатления важнее предмета. Из серии "нет фотки в инсте, значит не был".
Правда никому не нужна. Стакан на половину пуст, полон, либерал, зеленый, хрупкий, советский, с водкой, грязный, на премии Оскар - выбирайте.
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1k
Елизавета 2 часа назад
Британская алкашня давно уже славится тотальным неуважением и даже презрением к географии.
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