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Фотоконкурс Earth Photo Competition - 2022 объявил финалистов

Фотоконкурс Earth Photo Competition - 2022 объявил финалистов

Автор:
29 июня 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Earth Photo Competition   красиво   пейзажи   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   фотомир   
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Комиссия по лесному хозяйству Великобритании совместно с Королевским географическим обществом уже не в первый раз проводит конкурс пейзажной фотографии Earth Photo Competition, посвященной красоте нашей планеты. Финалисты этого года уже объявлены!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Earth Photo Competition   красиво   пейзажи   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   фотомир   
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