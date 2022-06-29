Фотоконкурс Earth Photo Competition - 2022 объявил финалистов

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Комиссия по лесному хозяйству Великобритании совместно с Королевским географическим обществом уже не в первый раз проводит конкурс пейзажной фотографии Earth Photo Competition, посвященной красоте нашей планеты. Финалисты этого года уже объявлены!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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