FISHKINET
Сообщество Юмор 15735 постов • 3080 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Добро пожаловать в ад: школьные и детсадовские чаты

Добро пожаловать в ад: школьные и детсадовские чаты

Автор:
12 октября 2022 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   переписка   подборка   родительский чат   школьный чат   
4754
19
1
Иногда недоумеваешь от неадекватности некоторых чад. Но стоит зайти в родительский чат — и всё становится ясно.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   переписка   подборка   родительский чат   школьный чат   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Сибиряк Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
speaktr-st 51 минуту назад
Комментарий к фото
А мужики молчат, записывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Александр Шевченко 53 минуты назад
Слава богу, жена это взяла на себя. С меня только отнести цветы там, поздравить учителя, от общения с родителями меня оградили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Б.Касторский Час назад
Страсть к этим чатам сродни с заболеванием в сфере психиатрии. Рабочие чаты мало чем отличаются.
Был лишь один нормальный чат, в котором было запрещено писать и только уведомления. Дальше связывались в личной переписке. В остальном каждый мнит себя значимым и пытается что-то донести, пусть и как в указанной подборке это просто жопа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
LK Час назад
линейка неправильно приложена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
iKrek Час назад
Практически любой школьный или детсадовский чат можно превратить в нормальный и адекватный чат всего лишь заблокировав 1-2 сверхактивную особу. Правда говна потом выльется...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Korolev Час назад
Комментарий к фото
Всегда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Андрей Иванов 2 часа назад
Лучше б от скалолазанья
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона 2 часа назад
П.20 - ну все правильно. Я так же чат школьный отключаю. Иначе там как из пулемета иной раз. Периодически захожу и лишний раз убеждаюсь, что ни чего умного там не написали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1046550



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Канцелярские ручки на все случаи жизни
Канцелярские ручки на все случаи жизни
«Сделали то, что не успели в СССР». В России запущен вечный ядерный реактор
«Сделали то, что не успели в СССР». В России запущен вечный ядерный реактор
Набирающие популярность в сообществах
Популярные киноперсонажи впали в детство
Популярные киноперсонажи впали в детство
«Мы обе певицы нашей страны»: Пугачёва посетила концерт Земфиры в Израиле
«Мы обе певицы нашей страны»: Пугачёва посетила концерт Земфиры в Израиле
Экран из 40 клавиатур с подсветкой (видео)
Экран из 40 клавиатур с подсветкой (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Эх если бы

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#в мире#роль#США#биография#искусство#фотографии#природа#красота
#интересно#забавно#факты#картинки#личная жизнь#Вещи#красиво#шоу бизнес#фильм#креатив
#Юмор#люди#животные#кино#подборка#знаменитости#творчество#удивительно#актеры#новости
Экран из 40 клавиатур с подсветкой (видео) Экран из 40 клавиатур с подсветкой (видео) 14 забавных записей в детских дневниках и анкетах 14 забавных записей в детских дневниках и анкетах Непростые времена требуют особых решений: бюджетные рецепты Непростые времена требуют особых решений: бюджетные рецепты Жуткие атрибуты коммунальных квартир Жуткие атрибуты коммунальных квартир Растёт даже без растишки: с юмором о коммунальных платежах Растёт даже без растишки: с юмором о коммунальных платежах Тайные желания, которые возникали у всех Тайные желания, которые возникали у всех

На что жалуетесь?

Вернуться