Добро пожаловать в ад: школьные и детсадовские чаты

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Иногда недоумеваешь от неадекватности некоторых чад. Но стоит зайти в родительский чат — и всё становится ясно.
5.
Прекрасно всё, но... "в течении"?! Каком, мать его, течении? И, отсыпать бы Ларисе Александровне запятых
13.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Был лишь один нормальный чат, в котором было запрещено писать и только уведомления. Дальше связывались в личной переписке. В остальном каждый мнит себя значимым и пытается что-то донести, пусть и как в указанной подборке это просто жопа.
Наш общедомовой чат именно так ожил.