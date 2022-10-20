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Самое известное произведение поэта Бориса Абрамовича Слуцкого (1919-1986) было написано в 1951 году. И вот уже 70 лет люди плачут над проникновенными строчками и обсуждают необычную историю их создания.
«Лошади в океане»
(И.Эренбургу)
Лошади умеют плавать,
Но — не хорошо. Недалеко.
«Глория» — по-русски — значит «Слава», —
Это вам запомнится легко.
Шёл корабль, своим названьем гордый,
Океан стараясь превозмочь.
В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лощадей топталась день и ночь.
Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.
Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.
Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.
Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотах?
Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.
И сперва казалось — плавать просто,
Океан казался им рекой.
Но не видно у реки той края,
На исходе лошадиных сил
Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.
Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и всё. А всё-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.
(1951)
(И.Эренбургу)
Лошади умеют плавать,
Но — не хорошо. Недалеко.
«Глория» — по-русски — значит «Слава», —
Это вам запомнится легко.
Шёл корабль, своим названьем гордый,
Океан стараясь превозмочь.
В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лощадей топталась день и ночь.
Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.
Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.
Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.
Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотах?
Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.
И сперва казалось — плавать просто,
Океан казался им рекой.
Но не видно у реки той края,
На исходе лошадиных сил
Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.
Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и всё. А всё-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.
(1951)
Стихотворение Слуцкого было хорошо принято как профессиональными поэтами, так и читателями. История о красивых и гордых животных, которых погубила война, никого не оставила равнодушным. А бард Виктор Берковский написал на стихи песню. Тема вечная: мы в ответе за тех, кого приручили.
В интернете часто встречается информация, что «Лошади в океане» написаны по реальным событиям, в основе их лежит история, произошедшая с американским кораблём во время II-ой мировой войны. Судно было подорвано, и лошади, которых оно везло, погибли.
Один из друзей Слуцкого, Георгий Рублёв, рассказал, что прочитал в журнале статью об «американском транспорте с лошадьми, потопленном немцами в Атлантике». И Борис Абрамович написал это стихотворение быстро, и почти не правил его впоследствии.
Вот, что писал он сам: «Это почти единственное стихотворение, написанное без знания предмета. Почти. В открытое море я попал впервые 15 лет спустя. Правда, как плавают лошади, наблюдал самолично, так как весной 1942 года переплыл на коне ледовитую подмосковную речку. Это сентиментальное и небрежное стихотворение до сих пор — самое у меня известное».
Напечатали «Лошадей… » в журнале «Пионер», как детское (!) стихотворение о животных. Потом их перепечатывали ещё десятки раз. Пылкие пионерки громко читали эти стихи на школьных утренниках. Было 4 польских их перевода, несколько итальянских. На «Лошадей… » написано несколько мелодий. Песню пели в пионерлагерях, под гитару во дворах, в электричках.
Стихотворение никого не оставило равнодушным. Оно так понравилось другу Слуцкого — Илье Эренбургу, — что тот их ему и посвятил. На переизданном сборнике стихов, вышедшем в 1963 году, поэт сделал надпись: «И. Эренбургу — пока мы, лошади, ещё плывем в океане. Б.С.».
Напечатали «Лошадей… » в журнале «Пионер», как детское (!) стихотворение о животных. Потом их перепечатывали ещё десятки раз. Пылкие пионерки громко читали эти стихи на школьных утренниках. Было 4 польских их перевода, несколько итальянских. На «Лошадей… » написано несколько мелодий. Песню пели в пионерлагерях, под гитару во дворах, в электричках.
Стихотворение никого не оставило равнодушным. Оно так понравилось другу Слуцкого — Илье Эренбургу, — что тот их ему и посвятил. На переизданном сборнике стихов, вышедшем в 1963 году, поэт сделал надпись: «И. Эренбургу — пока мы, лошади, ещё плывем в океане. Б.С.».
А так ли было на самом деле?
Замечательное по силе своего воздействия на читателя стихотворение вошло в историю. Тем не менее, сам Слуцкий огорчался, что его знают и помнят только по «Лошадям...». И в начале 1970-х гг. он написал признательные строки о том, что весь сюжет был им… выдуман!
«Про меня вспоминают и сразу же — про лошадей,
Рыжих, тонущих в океане.
Ничего не осталось — ни строк, ни идей,
Только лошади, тонущие в океане.
Я их выдумал летом, в большую жару:
Масть, судьбу и безвинное горе.
Но они переплыли и выдумку, и игру,
И приплыли в синее море.
Мне поэтому кажется иногда:
Я плыву рядом с ними, волну рассекаю,
Я плыву с лошадьми, вместе с нами беда,
Лошадиная и людская.
И покуда плывут — вместе с ними и я на плаву:
Для забвения нету причины,
Но мгновения лишнего не проживу,
Когда канут они в пучину».
(1973)
Так и как же всё было на самом деле?
А так ли уж это важно? Стихотворение поэта-фронтовика о жестокости войны, по сути, является гимном лошадям, их подвигу, красоте и величию. Ведь лошади служили в армии наравне с людьми. Только накануне Великой Отечественной советская кавалерия включала 3 кавалерийских корпуса и 7 отдельных кавалерийских дивизий. Лошади принимали участие и в Параде Победы 1945 года. И это, наверное, главное?
Замечательное по силе своего воздействия на читателя стихотворение вошло в историю. Тем не менее, сам Слуцкий огорчался, что его знают и помнят только по «Лошадям...». И в начале 1970-х гг. он написал признательные строки о том, что весь сюжет был им… выдуман!
«Про меня вспоминают и сразу же — про лошадей,
Рыжих, тонущих в океане.
Ничего не осталось — ни строк, ни идей,
Только лошади, тонущие в океане.
Я их выдумал летом, в большую жару:
Масть, судьбу и безвинное горе.
Но они переплыли и выдумку, и игру,
И приплыли в синее море.
Мне поэтому кажется иногда:
Я плыву рядом с ними, волну рассекаю,
Я плыву с лошадьми, вместе с нами беда,
Лошадиная и людская.
И покуда плывут — вместе с ними и я на плаву:
Для забвения нету причины,
Но мгновения лишнего не проживу,
Когда канут они в пучину».
(1973)
Так и как же всё было на самом деле?
А так ли уж это важно? Стихотворение поэта-фронтовика о жестокости войны, по сути, является гимном лошадям, их подвигу, красоте и величию. Ведь лошади служили в армии наравне с людьми. Только накануне Великой Отечественной советская кавалерия включала 3 кавалерийских корпуса и 7 отдельных кавалерийских дивизий. Лошади принимали участие и в Параде Победы 1945 года. И это, наверное, главное?
Кстати, есть ещё одно стихотворение, неизвестный автор которого не захотел мириться с трагическим окончанием истории и написал продолжение «Лошадей в океане»:
«Я не верю в гибель лошадиную.
Пусть не все, но выжили они.
С дна морского к верху шли акулы,
Но хватали слабых лишь одних.
Рыжий остров медленно, но таял,
Уменьшался остров тот гнедой.
Но немного плыть уже осталось —
Кони, кони, слышите! Прибой!
Вот копыта дна уже коснулись,
И вода отхлынула от них.
Вышли на берег измученные кони,
Победили смерть свою они.
Где-то люди есть и есть машины,
Где-то города стоят, шумя.
Только здесь на острове всё тихо —
Ни людей, ни шума, ни огня.
Только ветер воет здесь тоскливо,
Да еще вдруг топот прозвучит —
То табун коней вдоль океана
С бешеною резвостью летит.
Ветер гривы длинные расчешет,
Океан умоет их водой
И живут они, судьбой довольны
Посреди равнины голубой.
Остров тот — песчинка в океане.
Только кони вольно там живут
И отныне остров этот дикий
Лошадиным островом зовут».
«Я не верю в гибель лошадиную.
Пусть не все, но выжили они.
С дна морского к верху шли акулы,
Но хватали слабых лишь одних.
Рыжий остров медленно, но таял,
Уменьшался остров тот гнедой.
Но немного плыть уже осталось —
Кони, кони, слышите! Прибой!
Вот копыта дна уже коснулись,
И вода отхлынула от них.
Вышли на берег измученные кони,
Победили смерть свою они.
Где-то люди есть и есть машины,
Где-то города стоят, шумя.
Только здесь на острове всё тихо —
Ни людей, ни шума, ни огня.
Только ветер воет здесь тоскливо,
Да еще вдруг топот прозвучит —
То табун коней вдоль океана
С бешеною резвостью летит.
Ветер гривы длинные расчешет,
Океан умоет их водой
И живут они, судьбой довольны
Посреди равнины голубой.
Остров тот — песчинка в океане.
Только кони вольно там живут
И отныне остров этот дикий
Лошадиным островом зовут».
Источники:
https://dzen.ru/media/bibliography/loshadi-v-okeane--pechalnoe-stihotvorenie-sluckogo-nad-kotorym-plachut-uje-70-let-6082abe170107b4c03dc20da
https://www.culture.ru/poems/14216/loshadi-v-okeane
https://www.livelib.ru/quote/538965-pokuda-nad-stihami-plachut-boris-slutskij
http://www.orator.ru/stories_loschadi_v_okeane.html
https://dzen.ru/media/bibliography/loshadi-v-okeane--pechalnoe-stihotvorenie-sluckogo-nad-kotorym-plachut-uje-70-let-6082abe170107b4c03dc20da
https://www.culture.ru/poems/14216/loshadi-v-okeane
https://www.livelib.ru/quote/538965-pokuda-nad-stihami-plachut-boris-slutskij
http://www.orator.ru/stories_loschadi_v_okeane.html
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