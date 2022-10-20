«Лошади в океане»

А так ли было на самом деле?



Замечательное по силе своего воздействия на читателя стихотворение вошло в историю. Тем не менее, сам Слуцкий огорчался, что его знают и помнят только по «Лошадям...». И в начале 1970-х гг. он написал признательные строки о том, что весь сюжет был им… выдуман!



«Про меня вспоминают и сразу же — про лошадей,

Рыжих, тонущих в океане.

Ничего не осталось — ни строк, ни идей,

Только лошади, тонущие в океане.



Я их выдумал летом, в большую жару:

Масть, судьбу и безвинное горе.

Но они переплыли и выдумку, и игру,

И приплыли в синее море.



Мне поэтому кажется иногда:

Я плыву рядом с ними, волну рассекаю,

Я плыву с лошадьми, вместе с нами беда,

Лошадиная и людская.



И покуда плывут — вместе с ними и я на плаву:

Для забвения нету причины,

Но мгновения лишнего не проживу,

Когда канут они в пучину».

(1973)



Так и как же всё было на самом деле?



А так ли уж это важно? Стихотворение поэта-фронтовика о жестокости войны, по сути, является гимном лошадям, их подвигу, красоте и величию. Ведь лошади служили в армии наравне с людьми. Только накануне Великой Отечественной советская кавалерия включала 3 кавалерийских корпуса и 7 отдельных кавалерийских дивизий. Лошади принимали участие и в Параде Победы 1945 года. И это, наверное, главное?