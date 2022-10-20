Вино и пиво вместо чая и компота: Почему детям во Франции до 1956 года в школе давали алкоголь

Каждый школьник вне зависимости от возраста мог выпивать по пол-литра в день либо вина, либо сидра, либо пива. Всё зависело от конкретного региона и его традиционного напитка. Конечно, напиток был лёгким, разбавленным водой. Делали так потому что повсеместно считалось, что алкоголь хорошо согревает и убивает микробы. Такая вот интересная профилактика простудных заболеваний.

В нынешнее время это кажется не просто странным, а абсолютно неприемлемым. Тогда же это во Франции не просто приветствовалось, а всячески поощрялось. Между уроками в школьной столовой детям подавали стакан горячительного напитка вместо привычного сегодня компота или чая. Родители, собирая школьников на учёбу, в корзинку с обедом обязательно клали бутылочку с вином, сидром или пивом. Некоторые директора школ всё же не позволяли употреблять в учебном заведении спиртное и тогда детям его давали дома за завтраком.