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Вино и пиво вместо чая и компота: Почему детям во Франции до 1956 года в школе давали алкоголь

Вино и пиво вместо чая и компота: Почему детям во Франции до 1956 года в школе давали алкоголь

Автор:
20 октября 2022 18:48
Метки: алкоголь   вино   история   традиция   франция   школа   
528
8
Франция и вино — это практически слова-синонимы. Эта страна один из самых крупных производителей и экспортёров этого напитка. Французское вино многие считают лучшим в мире. Сами французы своей любви к этому замечательному продукту виноградарства совершенно не скрывают.
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Источник:

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Метки: алкоголь   вино   история   традиция   франция   школа   
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9  комментариев
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503
Вася 4 часа назад
На их месте должен был быть я! (с)
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159
iskra 3 часа назад
Кстати, алкоголь содержится не только в вине или пиве,но и практически во всех продуктах брожения - квасе,кефире,и даже хлебе(0.3%). Лимонад обычно также делается на основе спиртовых эссенций.
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2k
Enotko Ytko 3 часа назад
дикари [мат] ть
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159
iskra 3 часа назад
Ващета, вино может храниться очень долго и не портиться,как молоко или даже просто вода.Что в условиях отсутствия холодильников и жаркого климата - весьма важно. Так же,вино имеет неплохой набор микроэлементов и некоторое количество витаминов. Хорошо утоляет жажду.Естественно, что детям его следует давать разведенным и\или в минимальных количествах. Думаю, что все случаи засыпания или гиперактивности на уроках связаны именно с чрезмерным и неподконтрольным употреблением.
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5k
livaneth 3 часа назад
А потом у них и мусульмане появились.
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1k
Victor 3 часа назад
а какого года макрон у них?
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Alf
Я не думаю за других, чтобы потом заранее не бояться, как подумают обо мне. #FOLLOW ME I WILL FOLLOW U BACK#
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