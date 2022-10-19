Легендарный 100-летний дед из Цинцинатти занимается бегом более уже 60 лет ©

162
11
Майкл Фремонт давно стал живой легендой не только в своем родном городе Цинцинатти (США), но и во всем мире. Когда-то, более 60 лет назад, он начал бегать, чтобы справиться с горем после скоропостижной смерти жены. Он выбирал между алкоголем и спортом, и сделал правильный выбор. Сейчас Майку 100 лет и он по-прежнему бодр, энергичен, бегает по своим любимым маршрутам и ставит рекорды.
Соседи привыкли видеть, как Майк бежит по дорожке возле своего дома, приветствуя всех, кого встречает, будь то человек или домашнее животное. Сменяются поколение за поколением, но Майк как будто вечен и всегда на своем посту.
Он даже не думает останавливаться, так как считает, что столетнем возрасте люди должны начать ускоряться, а не замедляться.
Неудивительно, что этому человеку принадлежит несколько мировых рекордов по бегу среди его возрастной группы, от коротких забегов до марафонов.
Неудивительно, что этому человеку принадлежит несколько мировых рекордов по бегу среди его возрастной группы, от коротких забегов до марафонов.
×
×
Майк занимается бегом с 30 лет. Он пришел в спорт после того, как в его молодой семье произошла большая трагедия. Его 29-летняя жена внезапно скончалась от кровоизлияния в мозг, оставив мужчину с тремя маленькими детьми, самому младшему из которых было всего 2 недели, и новым бизнесом, который он начал.
Он был совершенно разбит. Нужно было что-то делать, чтобы снять стресс, куда-то идти, двигаться. В 1958 году Майк пришел к решению: пробежки рядом с домом помогут справиться со стрессом лучше, чем пара бокалов мартини перед ужином.
Он был совершенно разбит. Нужно было что-то делать, чтобы снять стресс, куда-то идти, двигаться. В 1958 году Майк пришел к решению: пробежки рядом с домом помогут справиться со стрессом лучше, чем пара бокалов мартини перед ужином.
Так началось увлечение бегом длиною в жизнь. Кроме бега, Майк очень полюбил греблю на каноэ на длинные дистанции. Он пробежал и проплыл много километров, но в соревнованиях начал участвовать только в 90-х годах.
В 69 лет врачи обнаружили у Майка колоректальный рак и сказали, что он проживет три месяца.
Он перешел на строгую вегетарианскую диету и думает, что это продлило его жизнь. Через два с половиной года врачи удалили раковую опухоль. Они были потрясены, обнаружив, что болезнь перестала прогрессировать; искали метастазы по всему телу и не нашли ни одного. Чудо.
Он перешел на строгую вегетарианскую диету и думает, что это продлило его жизнь. Через два с половиной года врачи удалили раковую опухоль. Они были потрясены, обнаружив, что болезнь перестала прогрессировать; искали метастазы по всему телу и не нашли ни одного. Чудо.
Вдохновившись тем, что судьба дала ему второй шанс, Майк решил записаться на участие в гонках — от 10-километровой дистанции до марафонов. «Я обнаружил, что не так уж плохо бегаю. Я весил не слишком много, и я был маленьким. Это помогло, — рассказал Майк журналу PEOPLE. — Потом я начал выигрывать и выиграл несколько гонок».
Вот какие поразительные пять титулов есть у Майка Фремонта: мировые рекорды по самому быстрому времени в марафоне в возрасте 80 лет и в возрасте 90 лет; лучшее время полумарафона в возрасте 90 и 91 года; и рекорд США по самой быстрой миле среди 96-летних.
Сегодня Майк, которому 23 февраля исполнилось 100 лет, продолжает бегать по 5 миль (8 км) три раза в неделю. Он бегает все по той же своей любимой дорожке недалеко от дома. Мировые рекорды он устанавливать больше не планирует, утверждая, что всё уже себе доказал.
Он проводит много времени с семьей. Его вторая жена, которой 69 лет, невероятно гордится своим мужем и всеми его достижениями. У Майка пятеро внуков и четверо правнуков. Его 100-летие вся семья отпраздновала забегом вдоль океана в Веро-Бич, Флорида.
Он проводит много времени с семьей. Его вторая жена, которой 69 лет, невероятно гордится своим мужем и всеми его достижениями. У Майка пятеро внуков и четверо правнуков. Его 100-летие вся семья отпраздновала забегом вдоль океана в Веро-Бич, Флорида.
«Сейчас лучшее время в моей жизни, — говорит Майк. — Это замечательно — иметь возможность заниматься этим в таком возрасте, я не могу передать вам, какое удовольствие я получаю от этого».
Секрет долгой и наполненной смыслом жизни, по Майку Фремонту, заключается в правильном питании, избегании стресса и поиске цели.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Антизожный пост, приправленный ленью и иронией
- Женщина пробежала 102 марафона за 102 дня, при этом имея лишь одну ногу
- Почему кенийцы ― самые лучшие бегуны планеты
- Заскучавшая женщина пробежала 4 тысячи км
- 103-летняя экстремалка прыгнула с парашютом и попала в книгу рекордов Гиннесса
Метки: 100 -year-old 100 лет 100-летний Бег Спорт здоровый образ жизни истории людей крутой дед легендарный человек
Новости партнёров
___________________________________
Заголовок Кличко писал?
Просто другие сто летние до коротких соревнований и марафонов не дожили.