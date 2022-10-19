Легендарный 100-летний дед из Цинцинатти занимается бегом более уже 60 лет ©

Майк занимается бегом с 30 лет. Он пришел в спорт после того, как в его молодой семье произошла большая трагедия. Его 29-летняя жена внезапно скончалась от кровоизлияния в мозг, оставив мужчину с тремя маленькими детьми, самому младшему из которых было всего 2 недели, и новым бизнесом, который он начал.



Он был совершенно разбит. Нужно было что-то делать, чтобы снять стресс, куда-то идти, двигаться. В 1958 году Майк пришел к решению: пробежки рядом с домом помогут справиться со стрессом лучше, чем пара бокалов мартини перед ужином.