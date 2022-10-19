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Легендарный 100-летний дед из Цинцинатти занимается бегом более уже 60 лет

Легендарный 100-летний дед из Цинцинатти занимается бегом более уже 60 лет

Автор:
19 октября 2022 17:02
Сообщество : Истории из жизни
Метки: 100 -year-old   100 лет   100-летний   Бег   Спорт   здоровый образ жизни   истории людей   крутой дед   легендарный человек   
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Майкл Фремонт давно стал живой легендой не только в своем родном городе Цинцинатти (США), но и во всем мире. Когда-то, более 60 лет назад, он начал бегать, чтобы справиться с горем после скоропостижной смерти жены. Он выбирал между алкоголем и спортом, и сделал правильный выбор. Сейчас Майку 100 лет и он по-прежнему бодр, энергичен, бегает по своим любимым маршрутам и ставит рекорды.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 100 -year-old   100 лет   100-летний   Бег   Спорт   здоровый образ жизни   истории людей   крутой дед   легендарный человек   
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6  комментариев
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31k
MatveiVainrub 5 часов назад
Бег и здоровый образ жизни конечно да , но по первой генетика .
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5k
irs12 3 часа назад
Хм. Этож Макаревич.
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−103
GLOBUS 5 часов назад
Легендарный 100-летний дед из Цинцинатти занимается бегом более уже 60 лет ©
___________________________________

Заголовок Кличко писал?
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6k
Sanar 5 часов назад
"Неудивительно, что этому человеку принадлежит несколько мировых рекордов по бегу среди его возрастной группы, от коротких забегов до марафонов."
Просто другие сто летние до коротких соревнований и марафонов не дожили.
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3k
Трям 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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