10 пронзительных кадров о советских женщинах и их трудовом подвиге во время Великой Отечественной войны

Предлагаю вашему вниманию кадры, сделанные во время Великой Отечественной войны. Не знаю как вы, а я могу рассматривать их бесконечно.
Вглядываться в эти лица, руки, детали одежды... Думать о их непростых судьбах... Как они сложились после, когда война всё таки закончилась?
К сожалению, не все имена, места съёмки и даты удалось установить. А ведь Великая Победа, как известно, ковалась не только на фронте, но и в тылу. И там тоже были свои герои. Пусть даже и безымянные.
Работницы молодежной фронтовой бригады К. Ивановой изготавливают 120-мм минометные мины
Ведь сегодня даже сложно себе представить, какую огромную тяжесть войны вынесли на своих плечах эти женщины, работая в цехах по 11-15 часов в сутки! Но имена некоторых героев тыла история для нас сохранила. Например, на этом снимке токарь Барнаульского котельного завода В. Косырева, 1944 год.
А это токарь 3-го разряда 15-летняя Вера Тихова, выполнявшая на одном из ленинградских заводов 150% плана. Снимок, сделанный для Доски Почета, впоследствии стал известен всему миру под названием «Блокадная Джоконда».
Ещё одно фото из блокадного Ленинграда. Совсем юные девочки-подростки, если не сказать - дети, Нина Николаева и Валя Волкова на сборке автоматов.
На следующем фото стахановка М. И. Кириличенко за расточкой корпуса снаряда. Челябинская область, 1943–1945 гг.
В Челябинске в годы войны действовало более 10 заводов, производивших боеприпасы. За время войны из Челябинской области на фронт было отправлено 130 тысяч вагонов снарядов разных калибров.
Рембаза №4. Смирнова В.А. Сборка двигателя танка Т-26:
По статистике, больше всего женщин в годы войны работали на производстве боеприпасов и в сельском хозяйстве, где они составляли до 90% работников. Поэтому, помимо фотоснимков из цехов, добавлю и вот такое фото:
Это женщины-грузчицы парохода "Плеханов", сменившие грузчиков, ушедших на фронт. Кировская область, 1942 год.
Источник:
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Так устроен человек. Мужики всё что ни делают в конечном счёте делают ради женщин. И наоборот. Атеисты скажут: биология. Верующие скажут: "Так установлено Богом". А смысл от этого не меняется.
И если на западе начинают играть с этой основополагающей для нашего вида установкой, то это делается только для того, чтобы уменьшить народонаселение.
Одиночество располагает к размышлениям. Тренирует мозг.
Ну а некоторые ходят нетренированные...