Московские школьники завоевали восемь наград на Международной олимпиаде по финансовой безопасности

Финальное состязание прошло с 10 по 14 октября в образовательном комплексе «Сириус» в Сочи. В нем приняли участие 500 человек, среди которых российские школьники, а также студенты вузов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и стран БРИКС.
Москву на олимпиаде представила команда из 17 школьников. Победителями стали учащийся 10-го класса школы Центра педагогического мастерства Евгений Самородов и ученик девятого класса школы «Летово» Ян Гайнетдинов. Призовые места заняли одиннадцатиклассники Глеб Агишев (школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса), Андрей Игнатов (школа № 2005), Алексей Олейник (школа № 947), Софья Рудкович (школа № 1596), Алена Савинкова (школа № 1541) и учащийся 10-го класса лицея № 1511 предуниверситария Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Максимилиан Горбань.
Победители и призеры олимпиады получат особые права при приеме на обучение в вузах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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