Московские школьники завоевали восемь наград на Международной олимпиаде по финансовой безопасности

FISHKINET
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3 Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3 Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности... В США 14-летнюю волейболистку осудили за то, что она пожаловалась на трансгендера в женской раздевалке В США 14-летнюю волейболистку осудили за то, что она пожаловалась... Здесь было зверски убито время: мемы и приколы про вузы Здесь было зверски убито время: мемы и приколы про вузы Сделано у нас. Нам есть чем гордиться! Сделано у нас. Нам есть чем гордиться! Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Самые смешные мемы. Выпуск № 61 Самые смешные мемы. Выпуск № 61 Как выглядят полярные станции в Антарктике Как выглядят полярные станции в Антарктике Необычные концепты транспортных средств, которые когда-либо разрабатывались инженерами Необычные концепты транспортных средств, которые когда-либо... 15 необычных и экзотических пород собак 15 необычных и экзотических пород собак 40 познавательных и завораживающих фото из прошлого 40 познавательных и завораживающих фото из прошлого Сосуши, ссыкунда и другие каламбуры и лингвошутки Сосуши, ссыкунда и другие каламбуры и лингвошутки Плюсы осени: цветы засыпают, аллергики просыпаются Плюсы осени: цветы засыпают, аллергики просыпаются Йожика картинки. Выпуск 227 Йожика картинки. Выпуск 227 Как и кто поддерживает боевой дух мобилизованных Как и кто поддерживает боевой дух мобилизованных Уличная кошка ворует игрушки из магазина Уличная кошка ворует игрушки из магазина Умер бывший участник итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти Умер бывший участник итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
Московские школьники завоевали восемь наград на Международной олимпиаде по финансовой безопасности

Московские школьники завоевали восемь наград на Международной олимпиаде по финансовой безопасности

Автор:
18 октября 2022 17:14
Метки: олимпиада   победы   школьники   
283
1

Финальное состязание прошло с 10 по 14 октября в образовательном комплексе «Сириус» в Сочи. В нем приняли участие 500 человек, среди которых российские школьники, а также студенты вузов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и стран БРИКС.

Москву на олимпиаде представила команда из 17 школьников. Победителями стали учащийся 10-го класса школы Центра педагогического мастерства Евгений Самородов и ученик девятого класса школы «Летово» Ян Гайнетдинов. Призовые места заняли одиннадцатиклассники Глеб Агишев (школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса), Андрей Игнатов (школа № 2005), Алексей Олейник (школа № 947), Софья Рудкович (школа № 1596), Алена Савинкова (школа № 1541) и учащийся 10-го класса лицея № 1511 предуниверситария Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Максимилиан Горбань.


Победители и призеры олимпиады получат особые права при приеме на обучение в вузах.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: олимпиада   победы   школьники   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Артур Будкин 9 часов назад
просто ребятам повезло, что в программе не было конного марафона
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr 5 часов назад
Воу, таджЫков победили, киргизов обошли!...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
svarog19692007 9 часов назад
Эээ... Ну да , финансовая безопасность...
Жалко девочек...
"Инвалиды" , почти у всех ножки больные....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
svarog19692007 9 часов назад
Эээ... Ну да , финансовая безопасность...
Жалко девочек...
"Инвалиды" , почти у всех ножки больные....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Андрей Иванов 9 часов назад
-Я Вася, он - Федя. Свет выключать не надо. Вася, раздай всем их трусы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям 9 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev 9 часов назад
потому что эти школьники там через одного сами интернет-мошенники и рубят бабло в сети разводя лохов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
ТРИнаТРИ
G
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8051



Другие посты автора
Популярное
Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов
Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов
Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи
Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи
Набирающие популярность
Личинки восковой моли спасут планету?
Личинки восковой моли спасут планету?
Безумная «единичка» BMW с двигателем V10 от E60 M5
Безумная «единичка» BMW с двигателем V10 от E60 M5
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Желание на Новый год

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#дтп#автомобили#в мире#люди#красота#забавно#Англия
#Юмор#животные#картинки#авто аварии#автомир#природа#Приколы#авария дня#Разное#девушки
#Прикол#факты#аварии#история#подборка#дети#Россия#Еда#Москва#кино
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Гений и безумство: неожиданная и нелепая смерть талантливого спортсмена Гений и безумство: неожиданная и нелепая смерть талантливого спортсмена Российские школьники взяли восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике Российские школьники взяли восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике Школьная форма в разных странах мира Школьная форма в разных странах мира В Пекине открылись зимние Олимпийские Игры 2022 В Пекине открылись зимние Олимпийские Игры 2022 После стрельбы в ижевской школе в Госдуме решили увеличить численность Росгвардии После стрельбы в ижевской школе в Госдуме решили увеличить численность Росгвардии

На что жалуетесь?

Вернуться