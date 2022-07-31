16 удивительных фото: вымершие животные — это настоящий хардкор

Удивительные снимки, как выглядит прошлое нашей планеты и ее обитатели.
Мы можем только догадываться, как будет выглядеть наша планета несколько миллионов лет спустя, но мы точно знаем, как она выглядела в прошлом. Это знание удивительно, и еще несколько столетий назад подобные находки порождали легенды о монстрах. Однако тут нельзя не поспорить с нашими предками: когда-то планету действительно населяли настоящие монстры, и в целом в прошлом это был жесткий и удивительный мир, который мы не перестаем открывать.
Окаменелости морских лилий, которые можно найти в реках Великобритании
Тагомайзер — так называются шипы на хвостах, а иногда и на теле динозавров, и это название из комикса
Шипы так были названы в шутку в комиксе The Far Side еще в 1982 году, и очень быстро слово «тагомайзер» перекочевало в палеонтологию: дело в том, что раньше названия у шипов не было.
Перед вами растение Proterocladus antiquus — это водоросль, которой 1 млрд лет, она, возможно, прародитель всех растений
Неандерталец со своим ребенком: очень реалистичная реконструкция древнего человека
10 млн лет назад черепаха могла бы проглотить человека и даже этого не понять
Динозавр с двумя головами, живший 120-145 млн лет назад
Удивительная находка из Китая: существование двухголовых животных — вообще большая редкость, поэтому невероятно, что такое существо еще и окаменело.
Бивень мамонта, найденный на севере Сибири
Сравнение размеров черепа саркозуха и нильского крокодила
Последнее фото барбарийского льва, который сегодня считается вымершим в дикой природе, 1924 г.
Нога аргентинозавра, жившего на территории Южной Америки
Что, если бы мегалодоны плавали в океане сейчас
Тираннозавр во время трапезы: реконструкция в музее Чикаго
Еще один монстр из прошлого — брахиозавр
Так выглядел наш древний предок, человек прямоходящий, или Homo Erectus, в разных уголках планеты
Снова окаменелости морских лилий, прекрасные и ужасные одновременно
Кетцалькоатль — крупнейшее летающее существо в истории планеты
Он весил около 200-250 кг, а размах крыльев превышал десять метров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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