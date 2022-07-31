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16 удивительных фото: вымершие животные — это настоящий хардкор

16 удивительных фото: вымершие животные — это настоящий хардкор

Автор:
31 июля 2022 09:21
Сообщество : Животные
Метки: вымерли   вымершие животные   животные   интересно   природа   фото   хардкор   
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Удивительные снимки, как выглядит прошлое нашей планеты и ее обитатели.

Мы можем только догадываться, как будет выглядеть наша планета несколько миллионов лет спустя, но мы точно знаем, как она выглядела в прошлом. Это знание удивительно, и еще несколько столетий назад подобные находки порождали легенды о монстрах. Однако тут нельзя не поспорить с нашими предками: когда-то планету действительно населяли настоящие монстры, и в целом в прошлом это был жесткий и удивительный мир, который мы не перестаем открывать.

Окаменелости морских лилий, которые можно найти в реках Великобритании

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Тагомайзер — так называются шипы на хвостах, а иногда и на теле динозавров, и это название из комикса

Шипы так были названы в шутку в комиксе The Far Side еще в 1982 году, и очень быстро слово «тагомайзер» перекочевало в палеонтологию: дело в том, что раньше названия у шипов не было.

Перед вами растение Proterocladus antiquus — это водоросль, которой 1 млрд лет, она, возможно, прародитель всех растений

Неандерталец со своим ребенком: очень реалистичная реконструкция древнего человека

10 млн лет назад черепаха могла бы проглотить человека и даже этого не понять

Динозавр с двумя головами, живший 120-145 млн лет назад

Удивительная находка из Китая: существование двухголовых животных — вообще большая редкость, поэтому невероятно, что такое существо еще и окаменело.

Бивень мамонта, найденный на севере Сибири

Сравнение размеров черепа саркозуха и нильского крокодила

Последнее фото барбарийского льва, который сегодня считается вымершим в дикой природе, 1924 г.

Нога аргентинозавра, жившего на территории Южной Америки

Что, если бы мегалодоны плавали в океане сейчас

Тираннозавр во время трапезы: реконструкция в музее Чикаго

Еще один монстр из прошлого — брахиозавр

Так выглядел наш древний предок, человек прямоходящий, или Homo Erectus, в разных уголках планеты

Снова окаменелости морских лилий, прекрасные и ужасные одновременно

Кетцалькоатль — крупнейшее летающее существо в истории планеты

Он весил около 200-250 кг, а размах крыльев превышал десять метров.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вымерли   вымершие животные   животные   интересно   природа   фото   хардкор   
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