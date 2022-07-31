16 удивительных фото: вымершие животные — это настоящий хардкор

Мы можем только догадываться, как будет выглядеть наша планета несколько миллионов лет спустя, но мы точно знаем, как она выглядела в прошлом. Это знание удивительно, и еще несколько столетий назад подобные находки порождали легенды о монстрах. Однако тут нельзя не поспорить с нашими предками: когда-то планету действительно населяли настоящие монстры, и в целом в прошлом это был жесткий и удивительный мир, который мы не перестаем открывать.

Окаменелости морских лилий, которые можно найти в реках Великобритании