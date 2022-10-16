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Почему я никогда не любил стенгазеты

Почему я никогда не любил стенгазеты

Автор:
16 октября 2022 10:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   рисование   стенгазеты   ученики   факты   фото   школа   
393
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- Ты ватман купил? - спросил своего приятеля соседский мальчик.

Шагая по тротуару, мальчишки бурно обсуждали, что нарисуют на плакате ко Дню учителя. Глядя на них, я вспомнил свое советское детство. Когда-то, очень давно, я тоже возвращался домой с ватманом для оформления стенгазеты, но теперь я совершенно не скучаю по этому занятию.

В школе меня взяли в редколлегию за красивый почерк, а мою соседку по парте Олю - за художественный талант. Помню, мы часто оставались после уроков, чтобы нарисовать стенгазету.

Разложив на учительском столе лист формата А1, который тогда казался нам просто гигантским, мы писали поздравительные стишки и новости из жизни школы, приклеивали вырезки познавательных статей из детских журналов, рисовали карандашами вензеля, красные звездочки, цветы, космические ракеты.

В начальных классах я обожал рисовать стенгазеты, так как это делало меня очень популярной личностью. Наше с Олей творчество никогда не оставалось без внимания - одноклассники с толпились около информационного стенда, чтобы почитать газету. А однажды наши фотографии даже повесили на школьную доску почета за самую лучшую стенгазету ко Дню пионерии.

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Но чем старше я становился, тем меньше мне нравилось заниматься созданием стенгазет. Дело в том, что в подростковом возрасте моя душа начала бунтовать против стандартного морализаторского содержания этой школьной «прессы». Мне хотелось писать о проблемах молодежи, о зарубежной эстраде, о любви, в конце концов.

Однажды я рискнул и без согласия с редколлегией включил в январский выпуск стенгазеты заметку о Высоцком (в честь его дня рождения) и его стихотворения. За это классный руководитель устроил мне настоящий разнос, и меня даже разбирали на пионерском собрании - все-таки Владимир Семенович был фигурой неоднозначной и даже опальной.

Естественно, газета отправилась в мусорное ведро. А Оля очень обиделась, что мир не увидел ажурных снежинок, которые она старательно вырезала из цветной бумаги приклеивала к ватману.

Наш управдом тоже нередко просил меня мастерить стенгазеты. Однажды он дал мне задание пропесочить сантехника дядю Валеру из 12-й квартиры за то, что он попал в вытрезвитель. Вот тогда-то моя душа впервые всерьез восстала против стенгазет. Ведь я хорошо знал дядю Валеру.

Это добрый отзывчивый мужчина, просто очень невезучий и, пожалуй, несчастный. Нет, чтобы помочь человеку, так нет же. Давайте клеймить и позорить его. Я, конечно же, не стал делать эту стенгазету, а управдом очень ругался и сказал, что с такой молодежью социализм не построить.

В институте я с удовольствием читал стенгазеты. Все-таки их содержание было более интересным, чем в школе. Заметки о студенческой жизни, сатирические статьи, карикатуры...

В какой-то момент я даже пожалел, что не вступил в редколлегию. Но потом один студент чуть не вылетел из ВУЗа за неудачный шарж на декана своего факультета (доктор наук обиделся, что его изобразили в образе Ленина на броневике). Тогда я понял, что все сделал правильно.

С началом трудовой жизни у меня окончательно сформировалось негативное отношение к стенгазетам. Мне не нравилось, что взрослым людям, как малым детям, рассказывали о гигиене, пользе утренней зарядки и вреде курения (как будто мы сами чего-то не знаем). Но самым противным разделом была «доска позора.

Однажды там написали заметку о моем коллеге, который изменил жене с буфетчицей. Конечно, некрасивая история, но, мне кажется, что копаться в чужом грязном белье - это даже как-то неприлично. Хотя, все же я иногда останавливался около стенгазеты, чтобы прочитать о достижениях народного хозяйства и наших передовиках.

Знаете, я рад, что стенгазеты ушли в прошлое. Нет, я не против возрождения советских традиций, но считаю, что это должно быть реализовано в какой-то другой форме. Более свободной, творческой. Без поучений и критики личности.


А вы помните советские стенгазеты? Нужны ли они в наше время?

Источник:

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Метки: СССР   рисование   стенгазеты   ученики   факты   фото   школа   
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23  комментария
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7k
Владимир 2 часа назад
Дали, как то мне и моему однокласснику задание сделать стенгазету к 23-февраля. Это было в конце 70-х годов. Выдали лист бумаги краски и карандаши. Да это было то ли в 9-м, то ли в 10-м выпускном тогда классе. Ни рисовать, ни писать шрифтом мы тогда не хотели, да и толком не умели. Выручила нас тогда наша одноклассница Тамара. Пригласила к себе домой, где мы и пытались что-то изобразить празднично-военное. Получалось не очень. Тогда Тамара сказала, что у неё припрятана бутылочка хорошего сухого вина. Ну мы и приняли по чуть-чуть, для улучшения творческого процесса. Потом еще чуть-чуть и еще чуть-чуть. И тут к ней домой вернулся отец Тамары. Кстати он был капитаном 1 ранга, преподователем в одном из военно-морских училищ города. Посмотрел он на нас, на лист бумаги с каракулями, всё понял, поулыбался и предложил разойтись по домам. Утром в школу шел без всякого настроения, миссия к 23 февраля, казалось, была провалена. Мой друг пришел таком же настроении. Однако в школе на стенде висела газета нашего класса, которая потом заняла призовое место. Оказалось, что отец нашей Тамары, вернулся в училище, озадачил курсантов и газета к раннему утру была готова. На этом наши мучения окончились. Да со своим другом, после окончания школы общаюсь до сих пор, уже более 40 лет. А Тамары уже нет. Жаль.
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−9
Александра С 2 минуты назад
И рисовала и писала. У нас даже между школами были соревнования на первенство газеты. Первое , второе и третье место были. Я второе заняла за свою работу. В качестве приза дали все тома Советской энциклопедии. За первое кому-то выпала честь получить велосипед. За третье вроде дали набор фломастеров и толстый альбом для рисования.
Практиковали даже, как мы называли, иностранные стенки. Это когда в стенгазету вносилась информация за всю школу сразу и эта стенгазета переезжала в соседнюю школу. Мы знали в общих чертах, что творится в других школах. Ну, такая практика была недолгой. Заглохла эта тема в самом зародыше. Там, если не ошибаюсь, вроде с пять иностранок выпустили.
Заниматься работой со стенкой я отказалась уже в восьмом классе. Некогда было чепухой заниматься.
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3k
* You All Полчаса назад
как же я это ненавидел...меня без меня поставили рисовать всю эту дрянь...видишь ли обязан был с какой-то стати из-за того,что в художке учился...в итоге просто забирал ватман в художку,ибо вертел я что они хотят на китовом)
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916
likiloki 39 минут назад
В нашей школе задание писать стенгазету передавалось из класса в класс по расписанию и воспринималось как наказание. Их и не читали, бывает остановится кто, мельком глянет и дальше идет.
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5k
magic32 Час назад
"...а управдом очень ругался и сказал, что с такой молодежью социализм не построить." - а управдом прав оказался
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3k
Parus59 Час назад
В начальных классах я обожал рисовать стенгазеты...
Почему я никогда не любил стенгазеты....
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1k
Мария Коненкова Час назад
Господи, весь Дзен сюда перепёрли. Там эти статьи лезут, придёшь сюда - начинаешь путаться, а "фишки" ли ты открыл.
А что, так просто посты пилить.
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1k
ChePaev 2 часа назад
С...ка, я ненавидел стенгазеты в школе, меня там часто песочили за прогул уроков)) Дело в том, что я очень быстро сориентировался что мне нужно будет по жизни и куда пойду учиться дальше, а потому отсекал не нужную с моей точки зрения для себя информацию в виде предметов химии, биологии, истории( а она была с идеологическим советским уклоном и я уже тогда понял ее бесперспективность), литературы (мне не интересно было то что мы изучали, я читал совершенно другое, то что мне было интересно и то что было тогда запрещено, например Солженицына). Ну и меня постоянно "прорабатывали" в стенгазетах за прогулы этих дисциплин. Я по собственному убеждению отказался вступать в комсомол (на дворе был уже 90-й год, в стране дурдом), меня и за это пропесочили на всю школу в стенгазете. А что в итоге: почти все эти члены редколллегии школьной стенгазеты и поинервожатые, которые меня учили жизни, почти уже давно спились и сторчались, пополнив ряды маргиналов и армии труда, т.е. безработных (по К.Марсу).
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
Дорогой автор, расскажите пожалуйста подробнее о том как управдом дал задание на выпуск стенгазеты. Просто жителю дома? задание... Гнусная статейка, про то как плохо всё было в СССР, густо приправленная пистежом. Не понятно только зачем сейчас она нужна, видимо запускается очередная волна идеологических диверсий.
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4k
Горожанин 2 часа назад
Не нужно думать, что человек с диагнозом "умственная отсталость" не может учиться в институте и получать высшее образование. С лёгкой степенью УО люди учатся и получают дипломы, стараются, чего-то добиваются. Они знают свои недостатки. Но вот когда до 10 лет ребенка, что называется, пропустили и не поставили диагноз "умственная отсталость" или даже "задержка умственного развития" - то потом уже такие диагнозы не ставятся. А человек считается просто инфантилом. Причем сам себя такой человек в этом качестве не осознает. Вот автор - это типичный такой.
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19k
Corvus Corax 2 часа назад
Чота мне кажется, что аффтар в жизни не занимался стенгазетами, просто сочинил, не зная толком темы...
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20k
ЦСКА 2 часа назад
"- Ты ватман купил? - спросил своего приятеля соседский мальчик."
Это в каком же году автор слышал подобный диалог, от шагающих по тротуару мальчиков??
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16k
Поручик 2 часа назад
"Почему я никогда не любил стенгазеты"
Да тупо потому, что я умел рисовать! И меня, пионера, поэтому постоянно "запрягали" на эти стенгазеты. Вместо того, чтоб "гонять с пацанами в "войнушку" или играть "в ножички" я рисовал эти сраные (на хер никому не нужные, кроме директриссы школы и старшей пионервожатой школы - "для отчётности" в РОНО) стенгазеты...
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1k
Александр Потёмкин 2 часа назад
Да никто, при современных "твиттеров", "фэйсбуках", "инстаграмов" этим заниматься не будет...
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1k
прохожий 2 часа назад
так вот где Малахов в молодости оттачивал своё мастерство? начинал с того, что статейки в стенгазету заводскую тискал?)
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9k
Павел 3 часа назад
В мире, где есть ФИШКИ и прочее, где то есть стенгазета?!
Дуров верни стену!
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