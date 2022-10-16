Почему я никогда не любил стенгазеты....

В школе меня взяли в редколлегию за красивый почерк, а мою соседку по парте Олю - за художественный талант. Помню, мы часто оставались после уроков, чтобы нарисовать стенгазету.

Разложив на учительском столе лист формата А1, который тогда казался нам просто гигантским, мы писали поздравительные стишки и новости из жизни школы, приклеивали вырезки познавательных статей из детских журналов, рисовали карандашами вензеля, красные звездочки, цветы, космические ракеты.

В начальных классах я обожал рисовать стенгазеты, так как это делало меня очень популярной личностью. Наше с Олей творчество никогда не оставалось без внимания - одноклассники с толпились около информационного стенда, чтобы почитать газету. А однажды наши фотографии даже повесили на школьную доску почета за самую лучшую стенгазету ко Дню пионерии.