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12 пар знаменитостей, любовь которых давно проверена временем

12 пар знаменитостей, любовь которых давно проверена временем

Автор:
19 апреля 2024 09:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   знаменитости   любовь   отношение   семья   фото   
1982
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Многие знаменитости становятся эталонами красоты, стиля и образа жизни, но не все — эталонами семейных пар. Часто приходится слышать о том, что ещё одна медийная пара разорвала свои отношения. Особенно удивительно, когда это происходит после долгих и долгих лет отношений, как у Хью Джекмана с Деборрой-Ли Фернесс.

Однако не перевелись ещё в Голливуде счастливые мужья и жёны, сохраняющие свою любовь на протяжении долгого времени, несмотря ни на какие трудности.

Мы показали, как выглядят знаменитые пары в начале своих отношений и сейчас.

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Они встретились на футбольном матче в 1997 году и поженились два года спустя. Но, как признался сам Дэвид, он понял, что хочет жениться на Виктории, ещё когда увидел Spice Girls по телевизору.

Пара вместе с 1991 года, в браке — с 1997, а вместе они уже 33 года.

Несмотря на то, что Голди Хоун и Курт Рассел так и не поженились, они являются одной из самых долгоживущих пар Голливуда и вместе с 1983 года.

Пара познакомилась в конце 70-х и поженилась в 1983 году. Они воспитали четверых детей и теперь просто наслаждаются жизнью.

Актриса и сценарист поженились спустя шесть месяцев после встречи в 1984 году и счастливы в браке до сих пор.

Эмма — вторая жена актёра, с которой у них в браке родились две дочери. Пара вместе уже 16 лет. Эмма, Деми Мур, бывшая жена Брюса, и их дети поддерживают актёра, страдающего от деменции.

Бэкон организовывал (и оплачивал) групповые обеды для всего актёрского состава фильма «Лимонное небо» (1988), надеясь, что придет Кира. Она не пришла, но он всё же добился её и женился в этом же году.

Актёры вместе уже почти 50 лет: они познакомились на съёмках фильма «Ранчо Делюкс» в 1975 году. Посмотрите, как они счастливы!

Актёры познакомились на съёмочной площадке ситкома «Семейные узы» в 1985 году и поженились через два года. Трэйси и сейчас поддерживает мужа в его непростой борьбе с болезнью Паркинсона.

Пара встречалась десять лет до того, как поженилась в 1992 году. Они до сих пор ведут активную творческую жизнь и наслаждаются браком. Так что, девушки, если ваш парень — Стинг, можно и подождать предложения руки и сердца.

Оззи и Шэрон впервые встретились в 1970 году, а поженились на Гавайях в 1982-ом. За это время они пережили много трудностей и счастливых моментов и в этом году будут отмечать 42-ую годовщину со дня свадьбы. На третьей фотографии пара в образах на Хэллоуин-2023. Как видите, они те ещё приколисты!

Рита — вторая жена Тома, на которой он женился спустя два года отношений в 1988 году. Тридцать пять лет счастливого брака, которому предшествовала дружба — вот простая история этой актёрской пары.

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Метки: актер   знаменитости   любовь   отношение   семья   фото   
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2  комментария
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BuG 13 минут назад
Мне кажется я знаю кого они пародируют.... :)
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483
DuckTales 2 часа назад
Умеют же люди
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