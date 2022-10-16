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Полезная и забытая конструкция

Полезная и забытая конструкция

Автор:
16 октября 2022 09:53
Сообщество : Факты
Метки: Антивеспасиан   в мире   конструкция   туалет   факты   фото   
796
4

Так в средневековой Венеции боролись с любителями отлить на городской улице.
Ни присесть, ни помочиться, потому как, всё будет тебе же на ноги.

Источник:

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Метки: Антивеспасиан   в мире   конструкция   туалет   факты   фото   
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8  комментариев
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126k
Аааа 2 часа назад
Бельгия / Голландия
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353
Uganda 17 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Сергей Борисов 41 минуту назад
Я конечно не практикую. Так как можно сказать деревенский парень =)) Но, зачем прямо в угол? Лей себе по касательной на стенку. И никаких брызг! Просьба воспринимать с юмором =)
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