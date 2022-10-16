Полезная и забытая конструкция

796
4
Так в средневековой Венеции боролись с любителями отлить на городской улице.
Ни присесть, ни помочиться, потому как, всё будет тебе же на ноги.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Что находится внутри Пизанской башни, и продолжает ли она падать сегодня?
- Кому и зачем нужен огромный восьмиугольный бассейн на берегу Тихого океана?
- В какой стране девушкам запрещено носить нижнее бельё?
- Зачем выпускают купюры номиналом в 0 евро?
- Почему на крышах домов в Скандинавии растет трава?
Метки: Антивеспасиан в мире конструкция туалет факты фото
Новости партнёров