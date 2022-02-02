Мозг Эйнштейна: порезанный и украденный

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После смерти Альберта Эйнштейна его мозг стал объектом пристального внимания в научном мире - и не только. Ученые пытались путем разнообразных экспериментов выяснить секрет гениальности Эйнштейна, а кое-кто даже мечтал оставить необычную реликвию себе на память.
В апреле 1955 года Альберт Эйнштейн заболел. По свидетельствам современников, сам Эйнштейн понимал, что его время пришло. 18 апреля 1955 года Эйнштейна срочно доставили в Принстонскую больницу, где он скончался через пару часов в возрасте 76 лет.
Медики не знали в точности, какова причина смерти ученого, поэтому они провели вскрытие. Его проводил патологоанатом Томас Харви. Харви был хорошо осведомлен о желании Эйнштейна, чтобы его тело осталось нетронутым, но это не помешал ему украсть мозг Эйнштейна. Несколько дней спустя Харви спросили о мозге. Лишь тогда он пошел к Гансу Альберту, сыну Эйнштейна, чтобы попросить его благословения на изучение мозга в интересах науки.
Несмотря на то, что Ганс Альберт благословил Харви, он был уволен с должности патологоанатома из Принстонской больницы. Харви отвез мозг в Филадельфию, где начал его анализировать, чтобы найти секрет огромного интеллекта Эйнштейна. Мозг был разделен на 240 частей, которые были сохранены в жидкости под названием целлоидин. Кусочки были помещены в две отдельные банки и оставлены в подвале, как соленья.
Медики не знали в точности, какова причина смерти ученого, поэтому они провели вскрытие. Его проводил патологоанатом Томас Харви. Харви был хорошо осведомлен о желании Эйнштейна, чтобы его тело осталось нетронутым, но это не помешал ему украсть мозг Эйнштейна. Несколько дней спустя Харви спросили о мозге. Лишь тогда он пошел к Гансу Альберту, сыну Эйнштейна, чтобы попросить его благословения на изучение мозга в интересах науки.
Несмотря на то, что Ганс Альберт благословил Харви, он был уволен с должности патологоанатома из Принстонской больницы. Харви отвез мозг в Филадельфию, где начал его анализировать, чтобы найти секрет огромного интеллекта Эйнштейна. Мозг был разделен на 240 частей, которые были сохранены в жидкости под названием целлоидин. Кусочки были помещены в две отдельные банки и оставлены в подвале, как соленья.
Харви не зря разрезал мозг на такое количество частей: он был готов щедро поделиться мозгом Эйнштейна с другими исследователями по всему миру, которые были так же заинтересованы в его изучении, как и он. Препараты отправлялись по запросам из разных уголков мира обычной почтой. А вот у самого Харви с хранением бесценной добычи были проблемы. Жена Харви пригрозила ему, что лично избавится от мозга, так как он ее пугал. Пришлось перевезти объект изучения на работу. Некоторое время Харви работал медицинским наблюдателем в лаборатории биологических испытаний в Уичито, штат Канзас, и хранил мозг в коробке из-под сидра, спрятанной за холодильником. Затем он переехал в Уэстон, штат Миссури, и занимался медициной, пытаясь в свободное время изучать мозг, но в 1988 году лишился медицинской лицензии после провала экзамена на компетентность. Тогда он переехал в Лоуренс, штат Канзас, устроился сборщиком на заводской конвейер, переехал в квартиру на втором этаже рядом с заправочной станцией и подружился с соседом, поэтом-битником Уильямом Берроузом. Двое мужчин обычно встречались за выпивкой на крыльце дома Берроуза. Харви рассказывал истории о мозге, о том, как отрезал куски, чтобы отправить их исследователям по всему миру. Берроуз, в свою очередь, хвастался посетителям, что может получить кусочек Эйнштейна в любое время, когда захочет.
Нет никаких записей, показывающих, сколько фрагментов мозга Эйнштейна было отправлено. Некоторые фрагменты были оставлены в виде больших кусков, другие фрагменты были оформлены в виде тонких срезов для изучения под микроскопом.
В конце концов, единственная причина, по которой Харви украл мозг и поделился им с другими фанатиками, такими как и он сам, заключалась в том, чтобы увидеть, не скрывается ли за интеллектом Эйнштейна какой-то секрет. В 1985 году Харви и другие его соратники по анализу мозга Эйнштейна опубликовали первое исследование, в котором был сделан вывод о том, что мозг Эйнштейна существенно не отличался от среднего мозга. Затем последовали другие исследования, показавшие небольшие различия, поскольку в мозгу Эйнштейна были дополнительные клетки.
Однако эти исследования подверглись резкой критике со стороны ученых, заявивших, что интеллект не имеет ничего общего с анатомией мозга. Кроме того, мозг Эйнштейна был не самым свежим для анализа, так как к тому времени он находился в маринованном состоянии более 30 лет. Лишь немногие исследователи утверждают, что в работе Харви и его соратников был смысл, и что фрагменты мозга Эйнштейна могут помочь ученым определить, в какой части мозга развивается интеллект.
Нет никаких записей, показывающих, сколько фрагментов мозга Эйнштейна было отправлено. Некоторые фрагменты были оставлены в виде больших кусков, другие фрагменты были оформлены в виде тонких срезов для изучения под микроскопом.
В конце концов, единственная причина, по которой Харви украл мозг и поделился им с другими фанатиками, такими как и он сам, заключалась в том, чтобы увидеть, не скрывается ли за интеллектом Эйнштейна какой-то секрет. В 1985 году Харви и другие его соратники по анализу мозга Эйнштейна опубликовали первое исследование, в котором был сделан вывод о том, что мозг Эйнштейна существенно не отличался от среднего мозга. Затем последовали другие исследования, показавшие небольшие различия, поскольку в мозгу Эйнштейна были дополнительные клетки.
Однако эти исследования подверглись резкой критике со стороны ученых, заявивших, что интеллект не имеет ничего общего с анатомией мозга. Кроме того, мозг Эйнштейна был не самым свежим для анализа, так как к тому времени он находился в маринованном состоянии более 30 лет. Лишь немногие исследователи утверждают, что в работе Харви и его соратников был смысл, и что фрагменты мозга Эйнштейна могут помочь ученым определить, в какой части мозга развивается интеллект.
В 1996 году Харви совместно с учеными из Алабамы по имени Бритт Андерсон провел еще одно исследование. В этом исследовании они подсчитали нейроны, присутствующие в префронтальной коре головного мозга. Выяснилось, что мозг Эйнштейна в очередной раз ничем не отличался от контрольной группы. В другом исследовании он писал, что у Эйнштейна была аномальная складчатость в части теменной доли, области, которая связана с математическими способностями. Они также сообщили, что его теменные доли были на 15 процентов шире и симметричнее, чем у контрольного мозга.
Однако и эти исследования получили гораздо больше критики, чем положительных отзывов: ученые указывали, что при непредвзятом рассмотрении с анатомической точки зрения мозг Эйнштейна был совершенно не особенным, и различия были явно преувеличены.
Томас Харви скончался в 2007 году, но перед смертью пожертвовал остаток мозга Эйнштейна Национальному музею здоровья и медицины. Некоторые из образцов сегодня выставлены в Музее Мюттера в Филадельфии. Но дело Харви живет: очередное исследование мозга Эйнштейна было проведено группой экспертов в области неврологии в 2014 году, уже после его смерти. Но и оно получило свою долю критики, поскольку, по мнению научного сообщества, повторяло выводы предыдущих исследований Харви и его соратников, только с использованием более совершенного оборудования.
Однако и эти исследования получили гораздо больше критики, чем положительных отзывов: ученые указывали, что при непредвзятом рассмотрении с анатомической точки зрения мозг Эйнштейна был совершенно не особенным, и различия были явно преувеличены.
Томас Харви скончался в 2007 году, но перед смертью пожертвовал остаток мозга Эйнштейна Национальному музею здоровья и медицины. Некоторые из образцов сегодня выставлены в Музее Мюттера в Филадельфии. Но дело Харви живет: очередное исследование мозга Эйнштейна было проведено группой экспертов в области неврологии в 2014 году, уже после его смерти. Но и оно получило свою долю критики, поскольку, по мнению научного сообщества, повторяло выводы предыдущих исследований Харви и его соратников, только с использованием более совершенного оборудования.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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