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Мозг Эйнштейна: порезанный и украденный

Мозг Эйнштейна: порезанный и украденный (4 фото)

Автор:
02 февраля 2022 10:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: Альберт Эйнштейн   детектив   исследования   история   мозг   секрет гениальности   секреты   факты   
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После смерти Альберта Эйнштейна его мозг стал объектом пристального внимания в научном мире - и не только. Ученые пытались путем разнообразных экспериментов выяснить секрет гениальности Эйнштейна, а кое-кто даже мечтал оставить необычную реликвию себе на память.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Альберт Эйнштейн   детектив   исследования   история   мозг   секрет гениальности   секреты   факты   
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Ego sum qui sum 46 минут назад
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