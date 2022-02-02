Мозг Эйнштейна: порезанный и украденный

Харви не зря разрезал мозг на такое количество частей: он был готов щедро поделиться мозгом Эйнштейна с другими исследователями по всему миру, которые были так же заинтересованы в его изучении, как и он. Препараты отправлялись по запросам из разных уголков мира обычной почтой. А вот у самого Харви с хранением бесценной добычи были проблемы. Жена Харви пригрозила ему, что лично избавится от мозга, так как он ее пугал. Пришлось перевезти объект изучения на работу. Некоторое время Харви работал медицинским наблюдателем в лаборатории биологических испытаний в Уичито, штат Канзас, и хранил мозг в коробке из-под сидра, спрятанной за холодильником. Затем он переехал в Уэстон, штат Миссури, и занимался медициной, пытаясь в свободное время изучать мозг, но в 1988 году лишился медицинской лицензии после провала экзамена на компетентность. Тогда он переехал в Лоуренс, штат Канзас, устроился сборщиком на заводской конвейер, переехал в квартиру на втором этаже рядом с заправочной станцией и подружился с соседом, поэтом-битником Уильямом Берроузом. Двое мужчин обычно встречались за выпивкой на крыльце дома Берроуза. Харви рассказывал истории о мозге, о том, как отрезал куски, чтобы отправить их исследователям по всему миру. Берроуз, в свою очередь, хвастался посетителям, что может получить кусочек Эйнштейна в любое время, когда захочет.

Нет никаких записей, показывающих, сколько фрагментов мозга Эйнштейна было отправлено. Некоторые фрагменты были оставлены в виде больших кусков, другие фрагменты были оформлены в виде тонких срезов для изучения под микроскопом.

В конце концов, единственная причина, по которой Харви украл мозг и поделился им с другими фанатиками, такими как и он сам, заключалась в том, чтобы увидеть, не скрывается ли за интеллектом Эйнштейна какой-то секрет. В 1985 году Харви и другие его соратники по анализу мозга Эйнштейна опубликовали первое исследование, в котором был сделан вывод о том, что мозг Эйнштейна существенно не отличался от среднего мозга. Затем последовали другие исследования, показавшие небольшие различия, поскольку в мозгу Эйнштейна были дополнительные клетки.

Однако эти исследования подверглись резкой критике со стороны ученых, заявивших, что интеллект не имеет ничего общего с анатомией мозга. Кроме того, мозг Эйнштейна был не самым свежим для анализа, так как к тому времени он находился в маринованном состоянии более 30 лет. Лишь немногие исследователи утверждают, что в работе Харви и его соратников был смысл, и что фрагменты мозга Эйнштейна могут помочь ученым определить, в какой части мозга развивается интеллект.