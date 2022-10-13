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50 снимков, от которых становится спокойно и радостно на душе

50 снимков, от которых становится спокойно и радостно на душе

Автор:
13 октября 2022 17:17
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: гармония   красота окружающего   мир вокруг нас   окружающий мир   приятные вещи   приятные эмоции   удивительное рядом   умиротворение   
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В повседневной жизни много хаоса, поэтому мы так ценим вещи, которые привносят в неё хоть немного упорядоченности, гармонии и красоты. Иногда случайности выглядят столь прекрасными и умиротворяющими, что сразу поднимают настроение! Интернет-сообщество Oddly Satisfying посвящено именно таким волшебным моментам.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гармония   красота окружающего   мир вокруг нас   окружающий мир   приятные вещи   приятные эмоции   удивительное рядом   умиротворение   
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3  комментария
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7k
AIRON_FIRST 2 часа назад
Комментарий к фото
пока Луну запихивали, она сильно прибавила в диаметре
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62k
Татьяна Юсова Час назад
Класс!
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
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