Мультголова
50 снимков, от которых становится спокойно и радостно на душе
Автор:
13 октября 2022 17:17
В повседневной жизни много хаоса, поэтому мы так ценим вещи, которые привносят в неё хоть немного упорядоченности, гармонии и красоты. Иногда случайности выглядят столь прекрасными и умиротворяющими, что сразу поднимают настроение! Интернет-сообщество
Oddly Satisfying
посвящено именно таким волшебным моментам.
1. Освещение под мостом, отражаясь в воде, создает ощущение полумесяца
2. Японское искусство рисования на рисовых полях
3. Безупречный кошачий круг
4. Чисто вымытая и высушенная овечка
5. Литопсы — южноафриканские растения, которые эволюционировали и стали похожи на камни
6. Искусство вырезания картин из листьев
7. Лиса, свернувшаяся в идеальный круг
9. Выглядит как природная ложка творога
10. Зебры случайно встали так, чтобы идеально дополнять друг друга
11. Латинский алфавит, вырезанный из одного карандашного грифеля
13. Бодрая морковь спешит по делам
14. Соляные скалы в Иране
15. Осенние деревья потрясающих расцветок
16. Жук, в панцирь которого можно смотреться как в зеркало
17. После заказа креветок клиент ресторана вернул тарелку в таком виде
20. Растение, ползущее вверх по пальмовому дереву
21. Китайский художник нарисовал потрясающую 500-метровую лестницу в небе с помощью фейерверков в честь своей бабушки
22. Эти кошка и собака выглядят совершенно одинаково. Потому что они банда!
23. Совершенство французской выпечки
25. Тень создает идеальный градиент
26. Удивительная прическа из косичек
27. Поля тюльпанов в провинции Северная Голландия, Нидерланды
28. Резьба по мелкам для рисования
30. Идеальная укладка щеток для пола в магазине
31. «Река Голубого Дракона» в Алгарве, Португалия
32. Лист кувшинки с изнанки
33. Помидор в форме сердца
35. Укладка кабелей в серверной комнате. Всё работает и там, и там, но есть нюанс
36. Слияние с окружающей средой
37. Прямоугольный айсберг
40. Модная "пиксельная" одежда в стиле Майнкрафт
42. Самодельная разделочная доска
43. Опилки, которые скопились под верстаком
44. Архитектура Копенгагена, Дания
45. Отражение зданий в воде
46. Художественная скульптура южнокорейского художника Jae-Hyo Lee из выброшенных стволов и ветвей деревьев
47. Идеальное выравнивание с линией горизонта
48. Капли воды на планшете
49. Лошадиная шерсть, когда ее гладишь
50. Отпечаток осени на новой парковочной полосе
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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