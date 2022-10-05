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Парень нашел в новом доме потайную комнату с оружием и деньгами

Парень нашел в новом доме потайную комнату с оружием и деньгами

Автор:
05 октября 2022 18:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: США   боеприпасы   находки   подвал   потайная комната   препперы   удивительное рядом   
2300
36

Покупка нового дома и переезд — это всегда стресс. В такой ситуации больше всего хочется поскорее раскидать вещи и завалиться спать в новенькую кровать, а не разбираться с сюрпризами, которые подкинул предыдущий жилец. Особенно когда эти откровенно жутковатые сюрпризы поджидают в подвале…

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   боеприпасы   находки   подвал   потайная комната   препперы   удивительное рядом   
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20  комментариев
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124k
DeOrio 3 часа назад
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пропеллер 18 минут назад
набор для похода в школу за лутом во время зомби апокалипсиса.
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7k
Погулять вышел 50 минут назад
Старые люди говорили "нашел - молчи"
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693
Антошка 2 часа назад
Писец, автор опять переводил текст с помощью Microsoft Pait
Стилистика изложения материала чисто в Омериганзком стиле: "Мы с женой гуляли по центру Нью-Йорка и увидели взрыв гранаты в центре толпы людей. И тут я понял, что что-то произошло"
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49k
dima423 3 часа назад
Блин круто)
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4k
Babangdida 3 часа назад
Монеты не ценность, а начинка для 12 калибра. Как раз по диаметру подходит, а и массу можно регулировать в пределах грамма.
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46k
Alex Ivanov 3 часа назад
"Патроны, прикрепленные к ускорителю заряжания" ..)))) Это просто обойма СКС. К тому же коробка из под ствола есть. А так парень похоже поймал бонус, если найдёт стволы. Есть правда формальность - проверка полицией стволов на их не криминальное прошлое.
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4k
avix 3 часа назад
На всякий случай он просверлил её. Это каким же надо быть обдолбанным придурком, чтобы сверлить гранату без чеки, чтобы проверить боевая она или учебная? Премия Дарвина обошла стороной.
Ссылка www.youtube.com
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7k
Владимир 3 часа назад
Вот эта штука называется ОБОЙМА, ну не "ускоритель заряжания". Хотя для ускорения заряжания он как раз и служит.
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36k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
<<< Однако для винтовки M1 Garand также используется патрон калибра .30-06 >>>

Было бы странно, если бы использовались другие патроны - на снимке как раз пачки от M1 Garand.



Это не "ускоритель заряжания, а стандартная обойма патронов 7,62 х 39, используемая с теми же СКС.



<<< Монеты в 1 цент до 1980-х годов делались из настоящей меди >>>

С 1959 по 1962 годы монета изготавливалась из бронзы, с 1963 по 1982 годы - из латуни, с 1982 года монета на 97,5 % состоит из цинка, покрытого медью.



Но мужик мог бы перебрать монеты в поисках редких. И возможно, так и сделал - нашел он комнату минимум 6 лет назад, и теперь эта бодяга будет кочевать по Интернету до тех пор, пока он не взорвётся.
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86k
parallax 3 часа назад
Запасов хватит для маленькой локальной войны.
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