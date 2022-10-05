Парень нашел в новом доме потайную комнату с оружием и деньгами

Покупка нового дома и переезд — это всегда стресс. В такой ситуации больше всего хочется поскорее раскидать вещи и завалиться спать в новенькую кровать, а не разбираться с сюрпризами, которые подкинул предыдущий жилец. Особенно когда эти откровенно жутковатые сюрпризы поджидают в подвале…