Парень нашел в новом доме потайную комнату с оружием и деньгами

Покупка нового дома и переезд — это всегда стресс. В такой ситуации больше всего хочется поскорее раскидать вещи и завалиться спать в новенькую кровать, а не разбираться с сюрпризами, которые подкинул предыдущий жилец. Особенно когда эти откровенно жутковатые сюрпризы поджидают в подвале…
Подвал был битком набит хламом, поскольку предыдущий хозяин скончался и ничего не вывез. Когда подвал очистили от большей части хлама, он выглядел так
В процессе уборки новый владелец заметил кое-что странное. Кусок фанеры, своеобразно вписанный в стену. Когда он попытался сдвинуть фанеру, она не поддалась
Наконец, ему все же удалось оторвать ее от стены. Увиденное повергло его в шок и даже немного напугало
Внутри стены была небольшая комнатка, полная оружейных кейсов и ящиков с боеприпасами. Внутри также находился серый металлический контейнер и большой сейф
Парень поднес руку к сейфу, чтобы продемонстрировать его размер. Как видите, это не копилка для мелочи
Еще немного обыскав непосрественно подвал, новый владелец дома нашел еще несколько предметов, связанных с оружием
CMP расшифровывается как Civilian Marksmanship Program (программа по обучению стрельбе для граждан США)
Эти патроны на самом деле холостые, немецкого производства. На немецком они называются platzpatronen, и часть этого слова видно на патронах
Чека уже была выдернута, что немного успокоило парня. В вооруженных силах голубая краска указывает на учебную гранату или муляж
Это типичная заготовка для препперов. Монеты в 1 цент до 1980-х годов делались из настоящей меди, что сделает их очень ценными, если доллар полностью потеряет свою ценность
Закончив осматривать подвал, новый владелец решил взяться за сейф. Он собрал все возможные инструменты, которые могли бы помочь открыть его
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Стилистика изложения материала чисто в Омериганзком стиле: "Мы с женой гуляли по центру Нью-Йорка и увидели взрыв гранаты в центре толпы людей. И тут я понял, что что-то произошло"
Было бы странно, если бы использовались другие патроны - на снимке как раз пачки от M1 Garand.
Это не "ускоритель заряжания, а стандартная обойма патронов 7,62 х 39, используемая с теми же СКС.
<<< Монеты в 1 цент до 1980-х годов делались из настоящей меди >>>
С 1959 по 1962 годы монета изготавливалась из бронзы, с 1963 по 1982 годы - из латуни, с 1982 года монета на 97,5 % состоит из цинка, покрытого медью.
Но мужик мог бы перебрать монеты в поисках редких. И возможно, так и сделал - нашел он комнату минимум 6 лет назад, и теперь эта бодяга будет кочевать по Интернету до тех пор, пока он не взорвётся.