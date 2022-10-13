Не очень брутально: в брачный период благородный олень издаёт писк

Никто не ожидает от крупного оленя с огромными рогами таких высоких звуков.
Интересно, что благородный олень Вапити (обитает в Канаде) издаёт очень высокие звуки во время брачного периода. Если другие олени ревут как ненормальные, то канадский олень визжит. Этот звук больше похож на закипающий чайник, чем на рёв оленя.
Как так получается? Очень просто. Чтобы издать такой высокий звук, олень запрокидывает голову так, что их гортань издает столь высокий звук.
А вот для сравнения. Так звучит зов других благородных оленей.
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АНТИФИШКИ
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А еще может быть, что помимо этого "закипающего чайника", они издают высокочастотные звуки, которые человеческое ухо не слышит, а вот самки этих оленей очень даже.
Выхожу иногда походить с металодетектором по лесам-полям .
В одном глухом месте один в наушниках услышал нечто страшное .
Снял наушники , огляделся , не нашёл источника , опять одел наушники , иду дальше. Повтор , та же процедура . На третий раз я Его увидел . Оказалось зашёл на территорию Оленя во время гона и он меня предупреждал об этом .
После первых рыков было страшно , после того как понял что это Олень (хоть и здоровый) свалил оттуда подальше .