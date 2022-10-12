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Художница делает из любого питомца мультяшного персонажа

Художница делает из любого питомца мультяшного персонажа

Автор:
12 октября 2022 21:54
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   забавно   креатив   мило   рисунки   творчество   фото   художники   
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Многие хозяева согласятся, что фотографий наших любимых пушистиков никогда много не бывает! А если их ещё и нарисовать? Цифровая художница из Италии по имени Алессия Чулло (Alessia Ciullo) создаёт интересные рисунки животных в диснеевском стиле. Она может "превратить" любого питомца в уникального мульт-персонажа. В её коллекции уже много работ - и счастливых хозяев, которые заказали мультяшный портрет своего питомца.
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   забавно   креатив   мило   рисунки   творчество   фото   художники   
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