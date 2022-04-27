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Девушка мастерит войлочные мини-копии животных

Девушка мастерит войлочные мини-копии животных

Автор:
27 апреля 2022 21:46
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   валяние из войлока   войлок   войлочные игрушки   домашние животные   животные   искусство   творчество   фото   художники   
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Художница Элисон Герни (Alyson Gurney) создает миниатюрные войлочные игрушки в виде мини-копий домашних питомцев. Эти крошечные игрушки такие очаровательные, что у девушки нет отбоя от заказов. Кажется, сами пушистые модели тоже очень довольны результатом!
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Источник:

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Метки: Питомцы   валяние из войлока   войлок   войлочные игрушки   домашние животные   животные   искусство   творчество   фото   художники   
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