Девушка мастерит войлочные мини-копии животных

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Художница Элисон Герни (Alyson Gurney) создает миниатюрные войлочные игрушки в виде мини-копий домашних питомцев. Эти крошечные игрушки такие очаровательные, что у девушки нет отбоя от заказов. Кажется, сами пушистые модели тоже очень довольны результатом!
Элисон Герни, основательница и владелица магазина Little Felted Friends, сама мастерит миниатюрные версии животных из войлока. Художница использует специальную технику валяния, после чего получаются такие очаровательные игрушки. Владельцы со всего мира заказывают их для своих животных. Взгляните на игрушки и непосредственно самих моделей:
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы валяние из войлока войлок войлочные игрушки домашние животные животные искусство творчество фото художники
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