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В Казахстане местные дворовые активисты прицепились к русскому мужику из-за буквы Z на его машине, но он дал им достойный отпор

В Казахстане местные дворовые активисты прицепились к русскому мужику из-за буквы Z на его машине, но он дал им достойный отпор

Автор:
12 октября 2022 15:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   Патруль   активисты   машина   символика   топор   
3804
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В дело даже пошёл топор - и активисты мигом угомонились.

Местному “патрулю” не понравилась символика на машине. Активисты стали открыто провоцировать хозяина авто: снимали на телефон, передавали своим друзьям номер машины.

К чести мужика - он не собирался вступать в конфликт. Не реагировал на эти выпады и собирался уехать. Но не тут-то было.

Самый ретивый из этих “патрульных” пнул его авто. Тут уж хозяин не выдержал и вышел на разговор. А когда активист попытался на него напасть - мужик достал топорик и быстренько всех утихомирил. Конечно же, бить никого не пришлось, достаточно было показать свой “томагавк”.

На прощание ему пригрозили уголовкой, но не похоже, что напугали. Скорее это у активистов был довольно бледный вид.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казахстан   Патруль   активисты   машина   символика   топор   
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70  комментариев
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3k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Эх, казахи... земля круглая
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10k
Zемляк Минуту назад
Казах=дебил. Похоже, равенство верно.
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9k
Александр 2 минуты назад
Автор видео - мудаг.
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11k
.Атеист. 3 минуты назад
Вот жаль не разрешат отстреливать такую толпу идиотов. Окружили, провоцируют, ведут себя не адекватно, следовательно, возможная угроза здоровью и жизни. Достаешь травмат и по каждому. И таких вот патрулей сразу поубавится в разы. Но увы, только и остается что уехать от таких, либо полицию вызывать чтобы их угомонили..
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 минуты назад
сперва выбесили а потом ой ой он за топор взялся...ипланы конченые.
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30k
Кот Баюн 5 минут назад
может он поклонник Зорро, в чем проблема? 3х слов связать не может олень, буква У вот такая вот и М русская :) грамотей :)
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915
Просто прохожий 6 минут назад
Стадо бешеных животных окружило мирного человека, и пытается укусить, тут и выбора нет у человека, бешенных животных надо усыплять(ну или прост 3,14 ).
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44
Evil 13 минут назад
Автор видео тупой иплан. "попытался отклеить СВАСТИКУ Z". С куя ли?
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−49
RUSLAN_77 16 минут назад
Пишу комментарии не кому лично не грубил почти, а в ответ столько грязи. Вы посмотрите с другой стороны на ситуацию. Тут и про Украину пишут что там нацисты убивают русских, вы по меньше смотрите российские телеканалы, вас намеренно отвлекают от реальной картины которая в россии, народ россии как вы живете посмотрите вокруг. путин это же психический больной человек обезьяна с гранатой.
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−49
RUSLAN_77 22 минуты назад
Не одного адекватно комментария со сторону русских, и это печально. А когда-то была нормальная нация, а сейчас скатилась ниже плинтуса даже ниже канализации (не все конечно, есть адекватные нормальные русские но их меньшинство). Пушкин, Толстой, Тургенев и другие наверное в [мат] от своих потомков. Стыдно быть русским.
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4k
Андрей Полчаса назад
У России только 2 союзника - её армия и флот.
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−49
RUSLAN_77 Полчаса назад
Короче вам бестолку что-то объяснять вы тупые конченные людишки, которые сидят на фишках россияне. Администрация сайта не работает.
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
И у казахов есть либералы и [мат]. Не надо всех казахов ругать.
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−49
RUSLAN_77 37 минут назад
Нацики есть везде и в россии их полно этих скинхедов, с лозунгами россия для русских . Rus77 не могу конкретно тебе ответить, минусов накидали нацики русские.
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−49
RUSLAN_77 41 минуту назад
San_Fajanse не могу тебе ответить заминусили чмошники такие как ты.
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1k
z1380 44 минуты назад
Не до конца "чуйку"сожгли....
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−49
RUSLAN_77 44 минуты назад
Администрация сайта, почему не блокируете русских которые разжигают межнациональную рознь. А если кто-то другой начинает писать сразу блокируете.
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−49
RUSLAN_77 47 минут назад
Знаете в чем проблема русских, в том что они считают себя великими, перестаньте считать себя великими и жизнь наладится. Вот здесь все считают что мужик с топором молодец, а на самом деле же, это психический нездоровый человек возит с собой топор и кидается на людей с ним.
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473
Gigantes RUSLAN_77 39 минут назад
Иди накуй невеликий!
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1k
Bonefacius 52 минуты назад
Нет у нас союзников и никогда не было, как приперло так сразу все эти вшивые "союзники" по норам разбежались и стали в молчанку играть, лишь бы не тронули. Один Батька молодец, не даром его хотели убрать. А так Россия всегда была одна и сама за себя, только шакалье вокруг, стремящееся урвать кусок.
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11k
Ivan 56 минут назад
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−49
RUSLAN_77 58 минут назад
Уважаемые русские, знаете почему вас не любят, потому что вы считаете себя выше всех.
Считаете что вам все должны, что вы всех всему научили, не хочу вам грубить опускаться до вашего уровня. Вы говорите что в январе помогли казахам, никто казахам не помогал, войска одкб приехали поохраняли объекты 6-7 дней и свалили. А приехали после всех событий которые произошли, когда народ перевернул пол страны, и приглашали войска одкб не народ, а власть которая боялась народа. Здесь в основном (на фишках) шовинисты, неадекватные, самые первые нацики. Любой пост про другую национальность (не русских) начинают обливать грязью, показывают свое истинное лицо, не могут адекватно реагировать.
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