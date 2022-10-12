В Казахстане местные дворовые активисты прицепились к русскому мужику из-за буквы Z на его машине, но он дал им достойный отпор

В дело даже пошёл топор - и активисты мигом угомонились.
Местному “патрулю” не понравилась символика на машине. Активисты стали открыто провоцировать хозяина авто: снимали на телефон, передавали своим друзьям номер машины.
К чести мужика - он не собирался вступать в конфликт. Не реагировал на эти выпады и собирался уехать. Но не тут-то было.
Самый ретивый из этих “патрульных” пнул его авто. Тут уж хозяин не выдержал и вышел на разговор. А когда активист попытался на него напасть - мужик достал топорик и быстренько всех утихомирил. Конечно же, бить никого не пришлось, достаточно было показать свой “томагавк”.
На прощание ему пригрозили уголовкой, но не похоже, что напугали. Скорее это у активистов был довольно бледный вид.
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АНТИФИШКИ
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Считаете что вам все должны, что вы всех всему научили, не хочу вам грубить опускаться до вашего уровня. Вы говорите что в январе помогли казахам, никто казахам не помогал, войска одкб приехали поохраняли объекты 6-7 дней и свалили. А приехали после всех событий которые произошли, когда народ перевернул пол страны, и приглашали войска одкб не народ, а власть которая боялась народа. Здесь в основном (на фишках) шовинисты, неадекватные, самые первые нацики. Любой пост про другую национальность (не русских) начинают обливать грязью, показывают свое истинное лицо, не могут адекватно реагировать.
1) Какой процент понаехавших Русских с странах средней Азии совершает криминальные преступления?!
2) Есть ли в России место подобным патрулям, хоть одно видео?!
3) Хоть кто-то в открытую призывает на геляку (вешать) или на ножи (резать), другие нации и народности?!
4) Почему 90% всех криминальных преступлений в России совершают выходцы из средней Азии?!