В Казахстане местные дворовые активисты прицепились к русскому мужику из-за буквы Z на его машине, но он дал им достойный отпор

Местному “патрулю” не понравилась символика на машине. Активисты стали открыто провоцировать хозяина авто: снимали на телефон, передавали своим друзьям номер машины.

К чести мужика - он не собирался вступать в конфликт. Не реагировал на эти выпады и собирался уехать. Но не тут-то было.

Самый ретивый из этих “патрульных” пнул его авто. Тут уж хозяин не выдержал и вышел на разговор. А когда активист попытался на него напасть - мужик достал топорик и быстренько всех утихомирил. Конечно же, бить никого не пришлось, достаточно было показать свой “томагавк”.

На прощание ему пригрозили уголовкой, но не похоже, что напугали. Скорее это у активистов был довольно бледный вид.