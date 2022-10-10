Глушите немедленно: подборка зачётных глушителей

От больших до гигантских, от изысканных до изощрённых. В этой подборке будут даже такие глушители, которые не могут существовать в реальности. Но они всё же существуют...

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2. Звездануться 0 Источник:

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3. Как понять, что за рулём автомобиль? Ну это просто... 0 Источник:

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6. Видимо, это какая-то степень умственной неполноценности 0 Источник:

7. Гонщик, видимо 0 Источник:

8. Глушитель Гатлинга 0 Источник:

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10. Выглядит так, словно попал в ДТП на трубопрокатном заводе 0 Источник:

11. Больших глушителей мало не бывает 0 Источник:

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13. Лёгкий передизайн 0 Источник:

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18. Отличный дизайн 0 Источник: