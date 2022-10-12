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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
12 октября 2022 13:14
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2683
18
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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60  комментариев
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24k
Matrosskin 4 часа назад
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Ссылка www.youtube.com
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440
Alexandr Mamleyev Минуту назад
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странная логика, т.е. 100 г. замороженного мяса будет размораживаться столько же, сколько и 1 кг.?
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26k
Ego sum qui sum 57 минут назад
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орел тупой там еще селезенка, почки и много других вкусностей
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26k
SerGProS 2 часа назад
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Если с планеты Плюк, то одночатлане. Если с планеты Ханут, то однопацаки.
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26k
SerGProS 3 часа назад
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Вот оно - тлетворное влияние супружеской жизни
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8k
Григорий Бабкин 3 часа назад
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Мдя. Раньше такая байка ходила про жену, которая варила яйца на салат. Десять яиц, по три минуты. Резонные полчаса. Зато не всмятку.
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32k
ACU900 3 часа назад
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Маленький мальчик залез в холодильник,
Кто то случайно нажал на рубильник
Быстро замёрзли сопли в носу,
Больше не будет он красть колбасу.
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32k
ACU900 3 часа назад
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Анекдот:
Теща обращается к затю:
- Крутись как хочешь, но я хочу чтобы меня похоронили у Кремлевской стены.
Проходит день. Зать говорит тёще:
- Мама, крутитесь как хотите, но послезавтра похороны...
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2k
friday2009 3 часа назад
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А с папой что?
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6k
pilgrimnl 3 часа назад
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да у нас пол страны как миниму зав кафедры по этому предмету
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1k
MPEG-8 3 часа назад
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У нас в АТП работал механик один, дак он после пьянок приходил на работу рано утром и похмелялся тремя бутылками Балтика-6, мы его Люцифером прозвали, но мужик хороший был.
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5k
fin4all 3 часа назад
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Вообще-то всё правильно. Чтобы разогреть в 6 раз большую массу, надо в 6 раз больше энергии. В единицу времени печка отдаёт фиксированное количество джоулей. Чтобы выдать в 6 раз больше, нужно времени в 6 раз больше... у меня даже 10 летняя дочка это знает. Или юмор в том что женщина не умеет пользоваться микроволновкой, а над мужем пытается глумиться?
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1k
Александр Потёмкин 3 часа назад
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Ну, когда "время придёт", столкнёшься с местной бюрократией, поймёшь, как мама разумно поступила...
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−3
pitersport 3 часа назад
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Балтика 15. Вообще-то ))
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313
Михаил pitersport 3 часа назад
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Скорее всего 7,5
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32k
ACU900 3 часа назад
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Анекдот. В суде:
- Подсудимый, у вас есть алиби?
- А что это такое?
- Ну вы можете доказать что во время совершения преступления вы были далеко от места преступления.
- Ваша честь, мне нужно время подумать над этим вопросом,
Судья:
- Восемь лет хватит?
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−3
pitersport 3 часа назад
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попробуйте создать самое простое приложение - потом скажете - понадобится ли вам алиби
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1k
Сид 3 часа назад
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Хм, я сам могу преподавать.
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7k
Владимир 3 часа назад
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Чем больше подуктов засунешь в микроволновку, тем дольше греть
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303
Алексей Губин SerGProS Час назад
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Засунь туда свои яйца,независимо от посуды,потом поговорим...
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303
Алексей Губин SerGProS 52 минуты назад
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Куриное в микроволновке 3000Вт взрывается за 52 секунды ,в микроволновке 1000Вт за 135 секунд.. И ???
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6k
rutt 3 часа назад
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Ссылка youtu.be
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6k
sumrаknn 3 часа назад
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Типа жена умная и угарает над типа "ну тупым мужем". А давайте поугараем наж женой - ТП. В нормальной микроволновке сосиска за 1 минуту просто взорвется. У меня 1000 вт и сосика взрывается быстрее минуты. Значит сосиски толстые и большие - чтобы выдержать 1 мин. Бывают и маломощные микроволновки которые продаются в ситилинке - 500вт, а если это китайское фуфло из китайских развалов, то и того меньше 300-400 вт. Теперь чуток науки. Когда энергия излучаемая больше чем энергия, которая может быть поглощена, то тогда большее количество будет нагреваться так же как и меньшее, хотя насыщенность уже будет сказываться - даже 2 маленькие сосиски будут греться медненнее одной. А когда мощность излучения меньше той которая может быть поглощена - тогда линейная зависимость, чем больше продуктов, тем дольше. Так что в слабой микроволновке 6 тостых сосисок можно и на 6 минут поставить. А вот даже в мощной 1 минуты будет недостаточно. ТП - еще и автор.
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24
Роня 4 часа назад
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Мы с другом в юности с одной знакомой по очереди... Называли друг друга однопАлчане))
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303
Алексей Губин Владимир Час назад
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Молочные братья это когда их одной сиси но с разных пещер.А это [мат]..о.братья
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