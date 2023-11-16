В Тюмени ФСБ заковали владельца нелегального казино в цепи и надели на голову мешок со смайликом

Издание 72.ru опубликовало видеозапись, на которой силовики выводят из автомобиля задержанного. На руках у него кандалы, а на голове мешок с большим желтым смайликом на месте лица. Мужчина с трудом пытается удержаться на ногах и скользит на льду.

Оказалось, мужчину задержали с поличным за организацию подпольных казино. Вместе с подельниками он держал несколько точек с игровыми автоматами и помещениями для игры в покер.

Подозреваемым грозит до 6 лет заключения со штрафом до одного миллиона рублей.