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В Тюмени ФСБ заковали владельца нелегального казино в цепи и надели на голову мешок со смайликом

В Тюмени ФСБ заковали владельца нелегального казино в цепи и надели на голову мешок со смайликом

Автор:
16 ноября 2023 13:50
Сообщество : Юмор
Метки: Пакет   Россия   Тюмень   ФСБ   задержание   кандалы   смайлик   
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В прошлом году вышел приказ МВД, запрещающий заковывать в кандалы фигурантов экономических преступлений.

Издание 72.ru опубликовало видеозапись, на которой силовики выводят из автомобиля задержанного. На руках у него кандалы, а на голове мешок с большим желтым смайликом на месте лица. Мужчина с трудом пытается удержаться на ногах и скользит на льду.

Оказалось, мужчину задержали с поличным за организацию подпольных казино. Вместе с подельниками он держал несколько точек с игровыми автоматами и помещениями для игры в покер.

Подозреваемым грозит до 6 лет заключения со штрафом до одного миллиона рублей.

— Задержали их с поличным в одной из работающих точек. Возбуждено уголовное дело, — сообщили 72.ru в региональном управлении ФСБ.

Пользователи сети не оценили такой перфоманс.

Дело в том, что в декабре 2022 года вышел ведомственный приказ МВД, запрещающий заковывать в кандалы фигурантов экономических преступлений, а также детей и женщин.

«Запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — заявила 8 декабря 2022 года Ирина Волк.


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Метки: Пакет   Россия   Тюмень   ФСБ   задержание   кандалы   смайлик   
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9  комментариев
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8k
MPEG-8 36 минут назад
Возможно оказал сопротивление, спортсмен он, вот и от греха подальше ограничили.
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7k
Jora Kyky(Kukunaher) Полчаса назад
Автор поста уверен, что персонажу только экономическую статью вменяют? И с каких это пор организация преступного сообщества стала экономическим видом деятельности? Мухи отдельно, котлеты отдельно.
З.Ы. Говорю что знаю. Сам когда-то проходил по подобным делам. Там к экономике еще паровозом с пяток статей цепляют. До суда две-три доходит, а там как карта ляжет.
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Сергей Полчаса назад
Причем тут приказ МВД?
Сотрудникам ФСБ он по барабану!!!
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33k
Teodor Полчаса назад
Какое это, нахрен, экономическое преступление!? Что, бухгалтера проворовавшегося споймали? Черта с два! Это ОПГ в чистом виде..!
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5k
Alex Полчаса назад
Так и надо козлу
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1k
Uganda Полчаса назад
я мало того что заковывал доказанных преступников в кандалы, пинал бы ногами
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44
pilot52 Uganda 9 минут назад
Может вы не в курсе, но без приговора суда- это только подозреваемый.
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8k
Pravednik84 Полчаса назад
У меня нет доказательств, но пятая точка чувствует, что на этом персонаже не только "экономические преступления". А вот мешок со смайликом не одобряю - глупая шутка, только её преднамеренность недоказуема, так что моё неодобрение так оным и остаётся.
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6k
livaneth 43 минуты назад
Расстрелять перед строем. За нарушение приказа.
Ссылка www.youtube.com
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339436



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