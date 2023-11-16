В Тюмени ФСБ заковали владельца нелегального казино в цепи и надели на голову мешок со смайликом

В прошлом году вышел приказ МВД, запрещающий заковывать в кандалы фигурантов экономических преступлений.
Издание 72.ru опубликовало видеозапись, на которой силовики выводят из автомобиля задержанного. На руках у него кандалы, а на голове мешок с большим желтым смайликом на месте лица. Мужчина с трудом пытается удержаться на ногах и скользит на льду.
Оказалось, мужчину задержали с поличным за организацию подпольных казино. Вместе с подельниками он держал несколько точек с игровыми автоматами и помещениями для игры в покер.
Подозреваемым грозит до 6 лет заключения со штрафом до одного миллиона рублей.
— Задержали их с поличным в одной из работающих точек. Возбуждено уголовное дело, — сообщили 72.ru в региональном управлении ФСБ.
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Пользователи сети не оценили такой перфоманс.
Дело в том, что в декабре 2022 года вышел ведомственный приказ МВД, запрещающий заковывать в кандалы фигурантов экономических преступлений, а также детей и женщин.
«Запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — заявила 8 декабря 2022 года Ирина Волк.
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З.Ы. Говорю что знаю. Сам когда-то проходил по подобным делам. Там к экономике еще паровозом с пяток статей цепляют. До суда две-три доходит, а там как карта ляжет.
Сотрудникам ФСБ он по барабану!!!