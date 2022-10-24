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Каков муж на вкус: история Дня благодарения модели-людоедки Омаймы Нельсон

Каков муж на вкус: история Дня благодарения модели-людоедки Омаймы Нельсон

Автор:
24 октября 2022 22:41
Сообщество : Истории
Метки: США   день благодарения   истории   каннибализм   людоед   омайма нельсон   преступление   
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В мире всегда хватало маньяков и психопатов, в существование которых просто сложно поверить. Ведь большинство из них, на первый взгляд, кажутся обычными людьми, пока в один момент в их голове что-то не щёлкает. Так произошло и с египетской моделью Омаймой Нельсон.

О её прошлом известно мало, кроме того, что в родной стране она неоднократно подвергалась насилию, из-за чего в 18 лет перебралась в США, где надеялась стать успешной фотомоделью. Правда, попытки особым успехом не увенчались, однако возвращаться домой у девушки желания не было.

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Вероятно, именно по этой причине молодая Омайма решила закрутить роман с обеспеченным, 56-летним Уильямом Нельсоном. Уже спустя несколько дней они расписались и отправились в совместное путешествие. Вот только счастье было недолгим, поскольку 23-летняя Омайма…решила съесть своего супруга, да не абы как, а на День благодарения.

Но, разумеется, не сразу. Она ударила мужчину лампой по голове, нанеся после смертельный удар ножницами. Сама египтянка утверждала, что сделала это исключительно из самообороны, однако её заявления врачу и арабскому изданию Al Bawaba заставили в этом, мягко говоря, усомниться.


Первому она сообщила, что приготовила рёбра супруга «точно так, как подают в ресторане». А вот издание привело её следующие слова: «Самое вкусное в жизни — это человек, за которого я вышла замуж. Особенно, если его приправить соусом. Это так вкусно, это так изысканно. Мне нравится мой милый».

Можно было бы подумать, что это выдумки, если бы реальная картина произошедшего не выглядела следующим образом. Осознав, что наделала, Омайма принялась уничтожать тело, предварительно освежевав и расчленив. Часть супруга отправилась на стол ко Дню благодарения, перед посадкой за которой египетская модель нарядилась.


Да и соседи заявили, что слышали звуки разделывания мяса, но восприняли их за предпраздничные хлопоты. Поскольку девушка-каннибал не смогла полностью утилизировать тело, она стала названивать знакомым, прося о помощи за 75 тыс. долларов, взятых из сейфа мужа.

Именно это и сыграло с ней злую шутку, ведь слишком многие уже знали о совершённом преступлении. Разумеется, на суде Омайма отрицала всё вышесказанное. Однако это не сработало, и в 1993 году её приговорили к 27 годам тюремного заключения.

В 2011 году она предприняла первую попытку выйти условно-досрочно и, возможно, ей бы удалось оказаться на свободе, если бы не фатальная ошибка. Находясь в тюрьме, она умудрилась выйти замуж за 70-летнего мужчину, с которым встречалась в тюремной комнате несколько раз в месяц. По итогу она убеждала комиссию, что её муж по-прежнему жив, хотя она давно могла его убить подручными средствами.

Правда, ничего кроме настороженности её заявления не вызвали. Следующая попытка выйти досрочно была предпринята в 2020 году, но из-за нарушения сроков подачи, она провалилась. Теперь Омайма Нельсон может попытаться выйти на свободу в 2026 году, если вновь не выкинет какой-нибудь сомнительный «довод».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   день благодарения   истории   каннибализм   людоед   омайма нельсон   преступление   
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4  комментария
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4k
!ГЕНнадий 2 часа назад
-Дорогая, ты сильно любишь меня?
-Обажаю, так-бы и съела!...
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1k
Псина Сутулая 21 минуту назад
Это потому что она в Pac Man играла!!!! Это всё игры!!!
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7k
Serjio 51 минуту назад
1993+27=2020 Почему она еще в тюрьме? В каком 2026 сможет попробовать снова?
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Антибиотик
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