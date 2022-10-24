Каков муж на вкус: история Дня благодарения модели-людоедки Омаймы Нельсон

Но, разумеется, не сразу. Она ударила мужчину лампой по голове, нанеся после смертельный удар ножницами. Сама египтянка утверждала, что сделала это исключительно из самообороны, однако её заявления врачу и арабскому изданию Al Bawaba заставили в этом, мягко говоря, усомниться.

Первому она сообщила, что приготовила рёбра супруга «точно так, как подают в ресторане». А вот издание привело её следующие слова: «Самое вкусное в жизни — это человек, за которого я вышла замуж. Особенно, если его приправить соусом. Это так вкусно, это так изысканно. Мне нравится мой милый».