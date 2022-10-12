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Комиксы от московского художника, которого можно назвать королём неожиданных концовок

Комиксы от московского художника, которого можно назвать королём неожиданных концовок

Автор:
12 октября 2022 09:42
Сообщество : Комиксы
Метки: МаксимПе   Неожиданная концовка   Юмор   забавно   комиксы   фото   
631
17

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми комиксами Максима и погрузиться в невероятный мир юмора. Приятного просмотра!

Кто не любит хороший юмор, способный поднять настроение и отодвинуть на потом любые грузные мысли? Талантливый парень Максим из Москвы создаёт именно такой контент. Он рисует весёлые и остроумные комиксы, в которых тесно переплетаются фантастические сюжеты, остроумные диалоги и неожиданные концовки. Просматривать работы художника-любителя одно удовольствие, ведь никогда не знаешь, чем закончится очередная история.

Сила кошачьего мастерства

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MaximPe (МаксимПе) — это псевдоним художника. На самом деле его зовут Максим Первый. Парень живёт в Москве и работает программистом в сфере искусственного интеллекта, а в свободное время занимается творчеством, создавая весёлые комиксы.


В современном мире без программистов никуда

Демонстрация профессиональных навыков

Главное — внимание к деталям



Ваня не ожидал такого развития событий


Дерзкие паучки

В своих стрипах Максим шутит на самые разнообразные темы: реальные события из жизни, исторические персонажи, фантастические герои, животные и многое другое. По возможности художник старается себя ни в чём не ограничивать.


Залип, слушая голосовое

Современные реалии

Любительница эзотерики


Борян негодует

Добрый Цезарь

Некоторые люди никогда не изменятся

Не подумал, что сказал

Взаимовыгодное сотрудничество

Нужно строго следовать рецептуре

Свои первые работы Максим начал создавать ещё в 2014 году. За это время мастерство художника значительно возросло. Это можно отметить, если сравнивать его старые и новые комиксы.


Сделал, как сказала мама

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: МаксимПе   Неожиданная концовка   Юмор   забавно   комиксы   фото   
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4  комментария
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12k
Antique computer Час назад
Редкостная х.та..
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17k
alexis Час назад
Он наверное уже астанинский художник.
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6k
rutt Час назад
Видно с кодом у него лучше чем с юмором, иначе за 8 лет с голоду бы помер. Смотреть приятно, читать грустно.
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