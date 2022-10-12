Комиксы от московского художника, которого можно назвать королём неожиданных концовок

Кто не любит хороший юмор, способный поднять настроение и отодвинуть на потом любые грузные мысли? Талантливый парень Максим из Москвы создаёт именно такой контент. Он рисует весёлые и остроумные комиксы, в которых тесно переплетаются фантастические сюжеты, остроумные диалоги и неожиданные концовки. Просматривать работы художника-любителя одно удовольствие, ведь никогда не знаешь, чем закончится очередная история.

Сила кошачьего мастерства