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30 невероятных доказательств того, что любую женщину можно превратить в звезду

30 невероятных доказательств того, что любую женщину можно превратить в звезду (31 фото)

Автор:
11 сентября 2020 12:31
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Вот это ДА   было и стало   визажист   гоар аветисян   до и после макияжа   макияж   преображение людей   стилист   
3607
31
Хороший макияж, без сомнения, придает уверенности в себе и желания жить полной жизнью. Стилист и визажист Гоар Аветисян считает, что любая женщина может выглядеть как голливудская звезда. Она делает потрясающий макияж женщинам с изъянами на лице, кожными или другими серьезными заболеваниями, помогает им преобразиться и почувствовать себя такими же красивыми снаружи, как и внутри.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   было и стало   визажист   гоар аветисян   до и после макияжа   макияж   преображение людей   стилист   
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21  комментарий
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
Несмотря на злобно-язвительные комментарии (мужские, как иначе))) напишу: потрясающий мастер. Главное, что большинство из этих женщин на самом деле нуждается в руке мастера. В отличии от многих и многих девушек, которые и без косметики выглядят прекрасно, но совершенно напрасно штукатурят себя.
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1k
Alex1982 22 минуты назад
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17k
Abominog 24 минуты назад
Гоар Аветисян МОЛОДЕЦ, хотя бы в том, что с помощью косметики дает надежду анкологическим женщинам. Большая часть из фоток уже на конечных стадиях, когда руки опустятся у любого
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5k
elektrod161 36 минут назад
[мат] сердце перестало .. По такому принципу у нас в звезды и назначают)))
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3k
schmubu Час назад
на 90% фотографий обе стороны после фотошопа.
на кого это фуфло расчитано?
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36k
Антон 2 часа назад
Срань господня
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2k
american_buldog 2 часа назад
что делать потом, когда она умоется?
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6k
Tamdima american_buldog 39 минут назад
Бежать сломя голову!!!
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4k
Ya 2 часа назад
Никого ни во что не превратить. Это только временно спрятать до первого умывания.
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2k
Станислав Вершинин 3 часа назад
Штукатурка- великое дело. Особенно если поверх обои поклеить.
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38k
Raush 3 часа назад
Ну в случаях, когда дефект на лице очень уж явен, то никакая штукатурка не помогает, а в остальных случаях - да...
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15k
Иван Человеков 3 часа назад
сука, мля! хоть пить бросай
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2k
Том Джоуд 3 часа назад
Часть - пластическая хирургия, а потом только штукатурка
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
До и после фотошопа?
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1k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Опять эта армянская штукатурщица...
Чтоб сделать из бабы звезду, надо поджечь ее и отправить в космос!
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2k
Денис 3 часа назад
псдц ... Как теперь с этим жить
кругом нае@алово !!!
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5k
Кирилл 3 часа назад
Зачем было эту девчушку портить? Свежо выглядела.
Зачем было эту девчушку портить? Свежо выглядела.
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4k
Hemul_D 3 часа назад
Штукатур 80 левела.
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21k
Е-Лена 3 часа назад
Сегодня принимает мастер Гаоэй. Усиленно рекомендую (...) Я как Нарцисс стоял перед зеркалом и не мог отойти. Потом мне вдруг стало жутко. Мастер был волшебником, и волшебником недобрым, хотя сам, наверное, и не подозревал об этом. В зеркале, озаренная прожекторами, необычайно привлекательная и радующая глаз, отражалась ложь.(с)...
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7k
Фантом 3 часа назад
30 невероятных доказательств того, что любую женщину можно превратить в звезду
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176
Остап Ива́нович. 3 часа назад
30 невероятных доказательств того, что любую женщину можно превратить в звезду
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