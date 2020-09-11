30 невероятных доказательств того, что любую женщину можно превратить в звезду

Хороший макияж, без сомнения, придает уверенности в себе и желания жить полной жизнью. Стилист и визажист Гоар Аветисян считает, что любая женщина может выглядеть как голливудская звезда. Она делает потрясающий макияж женщинам с изъянами на лице, кожными или другими серьезными заболеваниями, помогает им преобразиться и почувствовать себя такими же красивыми снаружи, как и внутри.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30 обычных женщин и мужчин после встречи со стилистом
- Визажист из Англии может превратить себя в любую знаменитость
- Художница создает оптические иллюзии из собственных конечностей
- Итальянский визажист - волшебник оптических иллюзий
- Впечатляющий боди-арт со спецэффектами от японского визажиста
Метки: Вот это ДА было и стало визажист гоар аветисян до и после макияжа макияж преображение людей стилист
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...
на кого это фуфло расчитано?
Чтоб сделать из бабы звезду, надо поджечь ее и отправить в космос!