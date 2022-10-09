Тараканье: пост всецело посвящён главным друзьям студентов

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Всего одного соседа в многоквартирном доме достаточно, чтобы устроить настоящее нашествие тараканов. Но всегда есть вероятность того, что ваш сосед — это геккон, и он просто разводит еду для себя.
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А потом кто-то говорит, что у насекомых нет мозгов. Ну есть же... И они даже в иронию умеют
Источник:
АНТИФИШКИ
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Шаг первый, не надо разводить дома грязь, а это не только еда, но и пыль, состоящая большей частью из отмерших клеток кожи человека, которую тараканы тоже едят, и по минимуму должно быть открытой доступной воды, которую они любят пить.. Если у вас поживиться нечем, то и усатые ребята к вам особо бегать не будут, они всё таки выжить пытаются и ищут где пропитание в избытке.
Шаг второй, надо купить средство с содержанием фипронила (порошок, гель) который аккуратно нанести в местах их наиболее вероятных маршрутов (около вентиляции, под раковиной, под холодильником, газовой плитой итд). Таракан почуяв вкусную приманку, быстро прибежит и начнёт кушать питательную смесь, после чего убежит к своим и рассхвастает коллегам о дармовом фураже. После чего прибегут остальные.. сразу они не помрут, а вот в течении пары суток, всех кто полакомился у вас в гостях - хватит внезапный паралич нервной системы, и они преимущественно будут помирать в гнезде, откуда уже не в силах будут бегать самостоятельно из-за угасания активности ЦНС (или что у них там?), а надеяться что братаны принесут чего похавать, наступающая слабость сделает их обузой для своих.. и когда они помрут, остальные тараканы с радостью захомячат их трупы, которые будут полны "живительного" фипронила, тем самым перезаразятся, если по какой-то причине не смогли самостоятельно скататься до ваших кормушек. В течение недели - гнездо опустеет. Но останется отека, кладка яиц, откуда вылупятся новые тараканы. Для них мы любезно, ровно через 2 недели после первой стадии, снова расставим новые прикормки, пожрав которые, эти уже ребята не успеют выполнить цикл воспроизводства потомства и так же загунтся как и их предки.
Я таким образом, при переезде, вытравил тараканов не только у себя, но ещё и у одной антисоциальной личности, живущей со мной на одной лестничной клетке, через квартиру.
А вот Тараканьё - уже отражает не только вид ползающих, но и отношение к этому виду.
Может автору ближе первый вариант, но лично для меня второй однозначно правильнее.