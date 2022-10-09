Тараканье: пост всецело посвящён главным друзьям студентов

Всего одного соседа в многоквартирном доме достаточно, чтобы устроить настоящее нашествие тараканов. Но всегда есть вероятность того, что ваш сосед — это геккон, и он просто разводит еду для себя.

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4. А потом кто-то говорит, что у насекомых нет мозгов. Ну есть же... И они даже в иронию умеют 0 Источник:

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7. В студенческие столовые поступил новый деликатес 0 Источник:

8. Как сделать кофе неаппетитным. Ну теперь вы знаете 0 Источник:

9. По поводу тараканов я не уверен 0 Источник:

10. Не нужно красить тараканов, не делайте так 0 Источник:

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12. Хлеб студенческий с повышенным содержанием клетчатки и белка 0 Источник:

13. 90-е. У вас была такая штука? 0 Источник:

14. Если ваши соседи разводят тараканов, купите геккончика, он оценит 0 Источник: