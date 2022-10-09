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Тараканье: пост всецело посвящён главным друзьям студентов

Тараканье: пост всецело посвящён главным друзьям студентов

Автор:
09 октября 2022 20:21
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   грязь   мусор   подборка   тараканы   
2592
15
Всего одного соседа в многоквартирном доме достаточно, чтобы устроить настоящее нашествие тараканов. Но всегда есть вероятность того, что ваш сосед — это геккон, и он просто разводит еду для себя.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   грязь   мусор   подборка   тараканы   
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9  комментариев
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38k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Тараканов бессмысленно давить тапкам или пшикать аэрозолем. Они живут гнёздами, и удар надо наносить по гнезду. И так как гнездо чаще всего вне вашей досягаемости, возможно даже в соседнем помещении, вести войну с этими товарищами надо биологическую. Тараканы практически всеядны, они каннибалы, и они курсируют по химическому следу своих собратьев.. Если один таракан где-то сытно похавал и прибежал в гнездо весело пританцовывая и потрясывая брюшком, будьте таки уверены, что по его маршруту побегут его коллеги.
Шаг первый, не надо разводить дома грязь, а это не только еда, но и пыль, состоящая большей частью из отмерших клеток кожи человека, которую тараканы тоже едят, и по минимуму должно быть открытой доступной воды, которую они любят пить.. Если у вас поживиться нечем, то и усатые ребята к вам особо бегать не будут, они всё таки выжить пытаются и ищут где пропитание в избытке.
Шаг второй, надо купить средство с содержанием фипронила (порошок, гель) который аккуратно нанести в местах их наиболее вероятных маршрутов (около вентиляции, под раковиной, под холодильником, газовой плитой итд). Таракан почуяв вкусную приманку, быстро прибежит и начнёт кушать питательную смесь, после чего убежит к своим и рассхвастает коллегам о дармовом фураже. После чего прибегут остальные.. сразу они не помрут, а вот в течении пары суток, всех кто полакомился у вас в гостях - хватит внезапный паралич нервной системы, и они преимущественно будут помирать в гнезде, откуда уже не в силах будут бегать самостоятельно из-за угасания активности ЦНС (или что у них там?), а надеяться что братаны принесут чего похавать, наступающая слабость сделает их обузой для своих.. и когда они помрут, остальные тараканы с радостью захомячат их трупы, которые будут полны "живительного" фипронила, тем самым перезаразятся, если по какой-то причине не смогли самостоятельно скататься до ваших кормушек. В течение недели - гнездо опустеет. Но останется отека, кладка яиц, откуда вылупятся новые тараканы. Для них мы любезно, ровно через 2 недели после первой стадии, снова расставим новые прикормки, пожрав которые, эти уже ребята не успеют выполнить цикл воспроизводства потомства и так же загунтся как и их предки.
Я таким образом, при переезде, вытравил тараканов не только у себя, но ещё и у одной антисоциальной личности, живущей со мной на одной лестничной клетке, через квартиру.
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5k
Дмитрий 11 минут назад
Да уж. Было было. Помниться в универе приходили в общагу поздно, после практики. Бить их было бесполезно, по тому как когда включали свет в комнате, со стен раздавался шорох. Какое то неимоверное количество их разбегалось по щелям. Травили их периодически так. В комнату неожиданно врывалась тётка в резиновых перчаткой и с большой медицинской грушей для клизмы и никого не спрашивая(и вообще ей было на всё нас...ть), грушей "пшикала" по всем углам и найденным ею щелям. После этого тётка так же мгновенно исчезала, оставляя после себя облако порошка. В этот момент студенты, т.е. мы, могли есть, спать и т.д.. Хватало такой обработки на пару тройку дней, потом вся эта тараканья братия возвращалась снова. Пи...ц был полный конечно.
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20k
babuby 36 минут назад
Хмм.... Вот смотрите. Тараканье - звучит как-то ... по-французски, что-ли. Шансонье, сомелье, тараканье,.... Как будто что-то изысканное и утончённое.
А вот Тараканьё - уже отражает не только вид ползающих, но и отношение к этому виду.
Может автору ближе первый вариант, но лично для меня второй однозначно правильнее.
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14k
Типа граф 40 минут назад
Кароче , вывод , появились тараканы - заводите гекона .
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15k
Александр 2 часа назад
Никогда у нас в квартире не было тараканов, разве что одного притащишь в сумке из гостей.
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