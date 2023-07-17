«Ребёнок за секунду стал сиротой»: что известно о трагедии на Крымском мосту

Погибла супружеская пара, за жизнь их дочери борются врачи.
Сегодня ночью атаковали Крымский мост. По предварительной информации, его опоры не повреждены, ремонт займёт 2-3 недели.
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Во время теракта погибла супружеская пара из Белгорода. Они ехали в Крым со своей 14-летней дочерью. Девочка ранена и находится в реанимации.
Отец погибшей женщины вышел на связь. Вот что он рассказал:
Они давно планировали путешествие. На юг ездили раньше, в Анапу, Геленджик, а вот в Крым первый раз отправились. Это не то, что ужасно, а словами не передать. Еще одна дочка поехала, они на двух машинах двигались, но они не пострадали. Сейчас муж второй дочки находится с моей внучкой Ангелиной.
Его вторая дочь и её супруг не пострадали. Они уехали вперёд и остановились, когда услышали взрыв. А девочку увезли в больницу на «скорой».
Состояние средней тяжести, остальное неизвестно. Со мной не связывались областные власти, а наши районные уже приезжали. Сказали: «Не беспокойтесь, мы машину пришлем». Вторая дочка позвонила, сама ревет. Я ничего сам не понял… Сказала, что их устроили в гостиницу… Вот так ребенок стал сиротой за секунду.
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Сообщают, что девочка временно потеряла память.
Следственный комитет России квалифицировал инцидент как теракт и возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ. Автомобильное движение на мосту на тот момент остановили и вскоре появилось видео с двумя дамами, которые довольно необычно прокомментировали трагедию.
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Когда видео разошлось по сети, девушки получили немало комментариев в соцсетях. И вскоре записали новое видео с объяснениями своего поступка:
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Напомню, ровно 9 лет назад почти 300 человек летело в Боинге и также мгновенно с жизнью расстались, из-за российского Бука, а практически каждый день прилетают ракеты в города Украины и каждый день дети сиротами остаются, а часто и сами гибнут.
И причина этого, что один нуль захотел в 2013м сделать Украину своими рабами, и решил что надо бить первым.
Я думаю самое время поёрзать по сидушке и нарисовать новые коричневые линии, посмотреть в зеркало на коллекцию ножей в спине, послушаться хозяев из Пекина и продолжить зерновое соглашение