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«Ребёнок за секунду стал сиротой»: что известно о трагедии на Крымском мосту

«Ребёнок за секунду стал сиротой»: что известно о трагедии на Крымском мосту

Автор:
17 июля 2023 17:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Крымский мост   атака   девочка   ребенок   супруги   теракт   трагедия   
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Погибла супружеская пара, за жизнь их дочери борются врачи.

Сегодня ночью атаковали Крымский мост. По предварительной информации, его опоры не повреждены, ремонт займёт 2-3 недели.

Во время теракта погибла супружеская пара из Белгорода. Они ехали в Крым со своей 14-летней дочерью. Девочка ранена и находится в реанимации.

Отец погибшей женщины вышел на связь. Вот что он рассказал:

Они давно планировали путешествие. На юг ездили раньше, в Анапу, Геленджик, а вот в Крым первый раз отправились. Это не то, что ужасно, а словами не передать. Еще одна дочка поехала, они на двух машинах двигались, но они не пострадали. Сейчас муж второй дочки находится с моей внучкой Ангелиной.

Его вторая дочь и её супруг не пострадали. Они уехали вперёд и остановились, когда услышали взрыв. А девочку увезли в больницу на «скорой».

Состояние средней тяжести, остальное неизвестно. Со мной не связывались областные власти, а наши районные уже приезжали. Сказали: «Не беспокойтесь, мы машину пришлем». Вторая дочка позвонила, сама ревет. Я ничего сам не понял… Сказала, что их устроили в гостиницу… Вот так ребенок стал сиротой за секунду.

Сообщают, что девочка временно потеряла память.

Следственный комитет России квалифицировал инцидент как теракт и возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ. Автомобильное движение на мосту на тот момент остановили и вскоре появилось видео с двумя дамами, которые довольно необычно прокомментировали трагедию.

Когда видео разошлось по сети, девушки получили немало комментариев в соцсетях. И вскоре записали новое видео с объяснениями своего поступка:

Источник:

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Метки: Видео   Крымский мост   атака   девочка   ребенок   супруги   теракт   трагедия   
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11  комментариев
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3k
PbIBOK Полчаса назад
Мля, это взрослые женщины, не малолетки, и так вести себя. Суки, где ваши мозги?
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158
Александр Шевченко 6 минут назад
Да уж людьми им уже не стать ...
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3k
Pioner76 8 минут назад
Кто то со скидкой закупился красными линиями в 2022 году...
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23k
ЦСКА 12 минут назад
Харями двух тварей с последнего видео, я бы украсил все мусорные баки страны...
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−2
krmst1707 14 минут назад
Какое горе, забили на войну и тупо поехали отдыхать в Крым, а тут пошлина за въезд прилетела...
Напомню, ровно 9 лет назад почти 300 человек летело в Боинге и также мгновенно с жизнью расстались, из-за российского Бука, а практически каждый день прилетают ракеты в города Украины и каждый день дети сиротами остаются, а часто и сами гибнут.
И причина этого, что один нуль захотел в 2013м сделать Украину своими рабами, и решил что надо бить первым.
Я думаю самое время поёрзать по сидушке и нарисовать новые коричневые линии, посмотреть в зеркало на коллекцию ножей в спине, послушаться хозяев из Пекина и продолжить зерновое соглашение
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210
Алексей Губин krmst1707 2 минуты назад
Брысь ципсота!!!
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5k
Fishki_surfer 21 минуту назад
Вряд ли из этого можно услышать осмысленный комментарий.
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75k
Viktor Полчаса назад
Тупые муклы были всегда и будут тоже, к сожалению!

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850
Олеся К 36 минут назад
еб...нутые...мозг иногда включать хоть надо...
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August

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