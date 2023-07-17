«Ребёнок за секунду стал сиротой»: что известно о трагедии на Крымском мосту

Отец погибшей женщины вышел на связь. Вот что он рассказал:

Они давно планировали путешествие. На юг ездили раньше, в Анапу, Геленджик, а вот в Крым первый раз отправились. Это не то, что ужасно, а словами не передать. Еще одна дочка поехала, они на двух машинах двигались, но они не пострадали. Сейчас муж второй дочки находится с моей внучкой Ангелиной.

Его вторая дочь и её супруг не пострадали. Они уехали вперёд и остановились, когда услышали взрыв. А девочку увезли в больницу на «скорой».